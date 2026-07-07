Thibaut Courtois, arquero de Bélgica: “Si te soy sincero, Senegal es mejor que Estados Unidos”

No bien terminó la goleada por 4 a 1 de de Bélgica a Estados Unidos, por el pase a cuartos de final del Mundial, el arquero del equipo ganador, Thibaut Courtois, lanzó duras declaraciones. “Si te soy sincero, Senegal es mejor que Estados Unidos”, dijo una de las figuras del combinado luego de acusar al entorno de uno de los equipos anfitriones del torneo de haberles faltado al respeto en los días previos al partido que se disputó en la noche de este lunes.

El futbolista de Real Madrid no se guardó nada en la zona mixta del estadio de Seattle y dejó varios títulos picantes, tras un encuentro que se jugó en medio de un contexto de idas y vueltas deportivas y políticas luego de que la FIFA habilitara a que el delantero norteamericano Folarin Balogun, que había recibido tarjeta roja en un partido previo, jugara contra Bélgica tras el pedido de revisión de la sanción del presidente Donald Trump.

El guardameta de Real Madrid no se guardó nada en la zona mixta del estadio de Seattle y dejó varios títulos picantes, tras un encuentro que se jugó en medio de un contexto de idas y vueltas deportivas y políticas luego de que la FIFA habilitara a que el delantero norteamericano Folarin Balogun, que había recibido tarjeta roja en un partido previo, jugara contra Bélgica tras el pedido de revisión de la sanción del presidente Donald Trump. Abbie Parr - AP

“El tipo de falta [de respeto] que recibimos en los últimos días de parte de Estados Unidos, de que nos iban a ganar fácil, de que ya no somos el mismo equipo y todo eso. Hoy sí demostramos que somos un buen equipo”, dijo Courtois.

🌶️ Atención a las declaraciones de Thibaut Courtois post clasificación sobre Estados Unidos en la Copa del Mundo... ¿SERÁ ESTE EL AÑO DE BÉLGICA?



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“Entiendo que quieran darle mucha publicidad a Estados Unidos, pero hoy sentí mucha más certeza de que íbamos a ganar. Si te soy sincero, porque Senegal es mejor que Estados Unidos. Y creo que hoy eso también quedó demostrado”, agregó el arquero.

La fuerte autocrítica de Pochettino tras la goleada sufrida

El entrenador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, habló tras la derrota 4 a 1 ante Bélgica y la eliminación del Mundial 2026 en octavos de final, y sostuvo que su selección no logró mostrar su verdadero nivel.

“No mostramos nuestra verdadera calidad como equipo. Nunca nos metimos en el partido. Bélgica fue mejor que nosotros y eso es todo. Ha sido ​un día muy malo. No ha sido nuestro día, ni a nivel colectivo ni individual. En un torneo como el Mundial, ⁠cuando eso ocurre en una fase eliminatoria, quedás fuera y tenés que volver a casa”, dijo el director técnico en conferencia de prensa.

La fuerte autocrítica de Pochettino tras la goleada sufrida. CARL RECINE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Estados Unidos pareció encontrar momentáneamente ‌un punto de apoyo cuando Malik Tillman marcó el 1 a 1, pero Bélgica recuperó rápidamente el control, lo que dejó a Pochettino frustrado por la incapacidad de su equipo para aprovechar el empate. “Incluso cuando marcamos, en la siguiente jugada encajamos un gol. Normalmente no se puede meter una anotación en ese momento”, señaló.