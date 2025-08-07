Thomas Partey, refuerzo de Villarreal: fue presentado dos días después de ser liberado bajo fianza

Villarreal, de España, anunció este jueves la incorporación del mediocampista Thomas Partey, dos días después de que se le concediera la libertad bajo fianza por los cargos de violación que tiene en Inglaterra. El Submarino amarillo informó que el internacional ghanés de 32 años, quien se convirtió en jugador libre cuando su contrato con Arsenal expiró en junio, firmó un contrato por un año.

El anuncio del club destacó las cualidades de Partey en el campo antes de abordar su caso legal. “El club está al corriente de que el futbolista está inmerso en un proceso judicial en Inglaterra”, dijo el equipo de la primera división de España y que disputará la próxima edición de la Champions League. “El jugador defiende con absoluta rotundidad su inocencia y niega todos los cargos en su contra”.

“La entidad respeta como principio fundamental su presunción de inocencia y se encuentra a la espera de lo que dictamine la justicia, que será la encargada de esclarecer los hechos que se le imputan”, añadió. Teniendo en cuenta la legislación británica en materia de procedimientos en curso, el club no realizará más comentarios sobre este asunto".

A Partey se le concedió la libertad bajo fianza el martes pasado después de comparecer en el Tribunal de Magistrados de Westminster en Londres, acusado de cinco cargos de violación. También ha sido acusado de un cargo de agresión sexual. Los presuntos delitos, entre 2021/22, se relacionan con tres mujeres.

Villarreal añadió que “quiere reiterar con total claridad su firme compromiso a favor del respeto y la diversidad y condena cualquier acto de violencia en todas sus formas, ya sea de género, discriminación, racismo, xenofobia o conducta que atente contra la dignidad de las personas”.

Se espera que el centrocampista se incorpore al equipo en su campo de entrenamiento este viernes, dijo Villarreal.

Desire Doue, de PSG, ante Thomas Partey, jugando con la camiseta de Arsenal durante la semifinal de la Champions League 2025 Thibault Camus - AP

La abogada de Partey, Jenny Wiltshire, ha dicho anteriormente que él “niega todos los cargos en su contra”, según reprodujo un cable de la agencia AP. La policía informó que la investigación se abrió en febrero de 2022 cuando recibió por primera vez un informe de violación. Partey fue acusado el 4 de julio, días después de que su contrato con el Arsenal expirara.

La investigación fue abierta en febrero de 2022, luego de que la policía de Londres recibiera una primera denuncia por violación. El 4 de julio de este año, pocos días después de que Partey quedara libre tras finalizar su contrato con el club inglés, fue formalmente acusado. En el tribunal fue recibido por algunos manifestantes con una pancarta criticando la presunta gestión del caso por parte del club en el que por entonces jugaba: “El Arsenal dijo: ‘Hacemos lo correcto’. Luego no hizo nada”.

El futbolista ghanés deberá presentarse nuevamente ante la Justicia británica el 2 de septiembre, esta vez en el tribunal penal de Old Bailey, donde se celebrarán las próximas audiencias del caso.