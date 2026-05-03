Tigre acechó al máximo al Rosario Central muleto, pero erró un gol insólito que pudo sufrir Racing y quedó eliminado

Tigre quedó a un gol no solo de clasificarse a los octavos de final del Torneo Apertura, acaso su prioridad, sino también de generar un caos en Avellaneda, ya que hubiera eliminado a Racing. Sin embargo, más allá de un final lleno de tensión, entre oportunidades malogradas (una insólita), un gol in extremis gritado eufóricamente pero anulado, y un ida y vuelta imperdible, su visita a Rosario Central finalizó 1-1, sin que ninguno pudiera cumplir sus respectivos objetivos: el local quedó cuarto, y el visitante, fuera de acción.

Porque el Canalla, ya clasificado, buscaba imponerse -aun con un equipo muleto casi en su totalidad- para escalar a la segunda posición y así tener la localía garantizada durante varias de las instancias de eliminación que se avecinan; el Matador no tenía otro camino que los tres puntos para meterse entre los ocho.

El abrazo del Canalla tras el gol de Alexis Soto, aunque luego Tigre igualaría y hasta estuvo cerca de ganarlo. Juan José García - FOTOBAIRES

El encuentro, en efecto, fue completamente parejo, aunque explicado desde diversos momentos que se contrastaron. Porque el campo abierto que brindó la presentación de dos conjuntos que fueron detrás de algún revuelo en la zona B fue desaprovechada en la primera mitad, con escasez de oportunidades: cuando ambos equipos acertaron al arco, fueron peligrosos de verdad, uno acertando y el otro perdonando.

Primero se dio una situación siempre curiosa y graciosa: desde los 12 minutos y hasta los 16, un perro del club se metió en el campo y se sumó a un ataque visitante, frenando las acciones. Algo que se convirtió en un entretenimiento para el público rosarino, que lanzó varios “¡Oooole!" por ver cómo el can dejó desparramados a varios alcanzapelotas que intentaron encargarse de la situación. Hasta Jalil Elías fue precavido desde atrás para que el infiltrado no lo viera, pero reaccionó a tiempo y también lo dejó revolcado.

🐶⚽ UN PERRO INVADIÓ LA CANCHA Y FUE PROTAGONISTA DEL PARTIDO



Un insólito momento se vivió durante el partido cuando un perro ingresó al campo de juego y se robó todas las miradas.



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Una compleja misión que dejó una conclusión cómica: el perro resultó ser el rival más difícil de contener, el más desequilibrante y atrevido, tras los remates desviados de Luis Segovia y Giovanni Cantizano en el inicio. Sin embargo, un rato largo después, llegaría el alarido popular de verdad.

A los 37, el tiro libre al área de Segovia encontró una peinada particular de Carlos Quintana que terminó siendo asistencia para Alexis Soto, que definió con una cachetada a la pelota de aire. Para festejar, debió esperar los cuatro minutos y medio que demoró el trazado de líneas del VAR para convalidar la acción que había anulado el juez de línea Hugo Páez por fuera de juego, sin percibir que Ignacio Russo y Elías lo habilitaban.

Alexis Soto debió aguardar casi cinco minutos para celebrar junto a sus compañeros: el línea había levantado la bandera, pero el VAR lo convalidó. Juan José García - FOTOBAIRES

Entonces, la búsqueda de los de Victoria, que hasta ese momento no habían justificado una visita hambrienta de éxito, pasó a la obligación de revertir el resultado. Movió el avispero sobre el cierre de la primera mitad gracias a un error del propio Soto, que dejó corto un pase atrás y le permitió a Santiago López el mano a mano que le ganó Jorge Broun con una tapada tremenda. El defensor se reivindicó al rechazar de cabeza el rebote capturado Tiago Serrago.

Parecía que el complemento mantendría esa tónica de espacios desperdiciados. Máxime, al ver que en 34 minutos el cuadro auriazul había aportado la unica oportunidad seria: una definición de Cantizano que reventó el travesaño, a los 9. Y si bien ya había ingresado sobre el primer cuarto de hora, David Romero, el “Tanque” imprescindible para Diego Dabove, cambió el sentido del partido desde los 30.

El perro que mantuvo el encuentro frenado durante varios minutos en el primer tiempo, pero que fue un verdadero entretenimiento: desparramó alcanzapelotas y hasta a Jalil Elías. Juan José García - FOTOBAIRES

Primero, por su empate faltando diez minutos: Quintana dejó un rechazo en los pies del goleador, que engañó el zurdazo y esquinó el derechazo. El envión por estar cerca de la clasificación hizo que el campo abierto ahora sí se fuera al extremo esperado: palo y palo, aunque Tigre pasó a acechar.

Con un errado insólito: a los 41, Jabes Saralegui (terminaría echado por una patada de atrás para cortar una chance de gol) habilitó a Manuel Fernández y éste dio el pase al medio para la definición del propio Romero, que esta vez le erró al arco. Y a un minuto del cierre, Alan Barrionuevo tuvo un cabezazo amenazante, pero atajó “Fatura” y desactivó una posible derrota.

El compacto de Rosario Central 1 vs. Tigre 1

Así, los de Jorge Almirón se cruzarán con Independiente (5° en la otra zona) en Arroyito, mientras que a Tigre le queda la Copa Sudamericana, donde no deberá fallar si quiere cuidar el ciclo de Dabove.