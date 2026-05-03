De la mano de Lautaro Martínez, Inter obtuvo su Scudetto 21° y puede dar otra vuelta olímpica en diez días

Lautaro Martínez vuelve a celebrar. Inter derrotó 2 a 0 a Parma en el estadio Giuseppe Meazza, por la fecha 35 de la Serie A, y se coronó campeón del Calcio. De este modo, el equipo de Milano logró su vigésimo primer Scudetto tres fechas antes de la culminación del campeonato. Es el octavo título que logra el atacante argentino en el equipo italiano. El club de Milán jugará otra final el próximo 13 de mayo.

El Nerazzurro afrontaba este duelo sabiendo que con una sola unidad podía festejar por adelantado. El empate de Napoli, inmediato perseguidor, este sábado frente a Como, fue el primer resultado que le servía a Inter para empezar a pensar en la coronación. Los dirigidos por Cristian Chivu no quisieron dilatar más y fueron determinantes, como en todo el campeonato, para poder consagrarse campeones.

Lautaro Martínez se abraza con Henrikh Mkhitaryan, autor del segundo gol de Inter, que fue campeón de la Serie A Luca Bruno - AP

El atacante francés Marcus Thuram abrió el marcador al 46 del primer tiempo con un remate de derecha desde el centro del área, asistido por Piotr Zielinski. De esa manera finalizaba la primera etapa en un duelo muy dominado por el equipo local. Para la segunda etapa, Lautaro Martínez ingresó en lugar del autor del primer tanto a los 22 minutos y fue clave para la segunda conquista.

El 2 a 0 llegó a los 35. Henrikh Mkhitaryan definió con zurda desde corta distancia tras la asistencia del delantero argentino. Los Nerazzurri dominaron el encuentro y se quedaron con una victoria cómoda que desató la fiesta en el estadio Giuseppe Meazza. Con la victoria, Inter llegó los 82 puntos y amplió su ventaja a 12 unidades sobre el Napoli (segundo con 70 puntos tras 35 jornadas).

De este modo, tuvo una especie de revancha con el equipo del sur italiano, que el año pasado fue el equipo que se quedó con el Scudetto tan solo por un punto sobre Inter, luego de que en la última fecha los de Milán cayeron ante Como y Napoli derrotó a Cagliari.

El equipo dirigido por Cristian Chivu demostró un dominio absoluto durante la temporada en el ámbito local. Combinó solidez defensiva, efectividad ofensiva y consistencia. Todo esto lo alejó de sus perseguidores como lo fueron Napoli, su clásico Milan y Juventus. Este título representa una gran redención tras campañas recientes y confirma a Inter como el gran referente del fútbol italiano. Además, logró su Serie A número 21.

El único objetivo que no pudo alcanzar es el de la Champions League, en la que quedó afuera en la reclasificación ante Bodo Glimt, pero en Italia se muestra como el mejor. Este mote lo podrá defender el próximo 13 de mayo cuando dispute la final de la Copa Italia ante Lazio.

Lautaro Martínez , líder en la celebración de Inter campeón de la Serie A MARCO BERTORELLO - AFP

Para Lautaro Martínez, el capitán, es su octavo título con la camiseta azul y negra desde su arribo en la temporada 2018/2019: fueron tres Serie A; tres Supercopas de Italia y dos Copas Italia.

Además, el delantero es muy importante durante la temporada vigente para Inter. Lleva 16 tantos y cinco asistencias en 27 partidos y todavía le restan cuatro partidos para cerrar otra gran temporada desde lo personal, para luego afrontar el Mundial con la camiseta de la selección argentina.