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River vs. Atlético Tucumán, en vivo
El Millonario define su posición en los playoffs frente a un conjunto eliminado
La cobertura en vivo de River vs. Atlético Tucumán
Bienvenidos al seguimiento al instante del encuentro que, desde las 18.30, en el Monumental, River, en el cierre de la primera etapa torneo Apertura, recibirá a Atlético Tucumán. Dirigirá Yael Falcón y televisará ESPN Premium. LA NACION publicará minuto a minuto en este liveblog.
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