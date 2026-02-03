Tigre le dio otro golpe a Racing con un 3-1 y una corrida impresionante de Pity Martínez

Racing empezó esta temporada con la ilusión y el desafío de ir por un título que se le había escapado agónicamente en la final del Clausura. Sin embargo, en el arranque de este Torneo Apertura, la Academia sólo acumula derrotas, errores garrafales, dudas y preocupaciones por la flojísima labor de un equipo que tampoco exhibe el fuego sagrado que supo ostentar.

Tigre aprovechó las facilidades que le dio el equipo de Gustavo Costas y lo superó 3-1, en Victoria, donde anotaron David Romero –la figura-, Ignacio Russo y Gonzalo Pity Martínez. La igualdad transitoria, conseguida por Gabriel Rojas, significó apenas el desahogo momentáneo en una tarde-noche de absoluta desidia.

El golazo del Pity Martínez

Si el sello de los primeros dos años del ciclo encabezado por Costas estaba dado por contar con una formación sanguínea, que jugaba con el corazón en la mano y desde ese ímpetu se sobreponía a cualquier adversidad, el modelo 2026 se exhibe anodino, frágil y sumamente previsible. Para colmo, como ocurrió en esta derrota 3-1 ante Tigre, los jugadores cometieron errores increíbles en las jugadas que terminaron con las conquistas del Matador.

A los 48 minutos del primer tiempo, cuando un encuentro sin brillo estaba encomendado a la igualdad de cara al descanso, Santiago Sosa falló en el cálculo para contrarrestar de cabeza en campo rival, la pelota lo superó y así se inició una transición rápida que terminaría con el 1-0: Nazareno Colombo tardó en presionar el pase y Agustín García Basso salió totalmente a destiempo a la marca de David Romero, cuya velocidad dejó expuesto al zaguero académico, quien vio desde atrás cómo el delantero gambeteó a Facundo Cambeses para convertir.

Tigre vs Racing Club. Fecha 3 Torneo Apertura. Liga Profesional. Fotobaires / JUAN MANUEL BAEZ

Antes de esa conquista que sirve como muestra del desconcierto que atraviesa a Racing en estos primeros tres partidos del campeonato, Cambeses había tenido un par de intervenciones para mantener la valla en cero, mientras que la Academia flaqueaba nuevamente en la faceta creativa. Es que pese a comenzar el certamen con el propósito de ganar más volumen de juego y paciencia a la hora de tener la pelota, este Racing tiene una posesión inofensiva, desprovista de movimientos que establezcan sociedades que logren situaciones favorables.

Hay distintas acciones que grafican los serios problemas del equipo de Costas. Por momentos lateraliza excesivamente porque carece de un pase entre líneas o de coordinación para dejar a alguno de sus intérpretes en condiciones favorables para apostar a un mano a mano o generar superioridad numérica en distintos sectores. El resultado es alarmante: no abastece a Adrián Martínez, un goleador que cualquier conjunto pretendería tener.

Tigre vs Racing Club Fecha 3 Torneo Apertura. Liga Profesional. Fotobaires / JUAN MANUEL BAEZ

Matko Miljevic, quien más contacto tiene con la pelota, no encuentra fácilmente socios para construir. Por eso, en diferentes jugadas, agudiza su tendencia de finalizar con remates de media y larga distancia. Como el equipo había dejado demasiados espacios entre mediocampistas y defensores en las caídas con Gimnasia y Central, el ex Huracán inició el encuentro ante Tigre más cerca de Bruno Zuculini, quien ingresó al once inicial por Juan Nardoni.

Valentín Carboni, quien arribó como refuerzo top desde Inter, casi no fue buscado por Miljevic y sigue demasiado estacionado sobre la banda derecha (contra Central lo hizo en la opuesta) y sus intervenciones hasta ahora no son gravitantes. El juvenil, reemplazado en los tres partidos a los 15 minutos del complemento, se muestra demasiado obediente a la rigidez de un equipo sin sorpresa.

Lo mejor del partido

El problema de Racing es estructural y excede a sus refuerzos en sí. Por eso tanto Gimnasia, Central y Tigre, con los matices de cada partido y los diferentes potenciales de sus respectivos planteles, tuvieron muy claro cuál era el negocio: cortar rápido y buscar en largo a los delanteros, ya que la versión 2026 de la Academia incrementó sus problemas en el retroceso y le incorporó errores gravísimos también desde lo individual.

En ese cuadro de situación, Tigre le cedió en demasía la pelota y el terreno a Racing, que comenzó a arrinconarlo con centros permanentes. Con cuatro cambios a los 15 minutos del segundo tiempo, la Academia no solucionó las falencias generales pero sí ganó más vigor para esa búsqueda. A los 35, Rojas capturó uno de los rechazos y empató con un potente remate que tuvo una floja oposición de Felipe Zenobio.

Pero Racing se empeñó en volver a complicarse: Sosa falló otra vez, Russo se fue solo y sacó un remate que se le escapó entre las piernas a Cambeses. Los jugadores que tantas veces brillaron en 2025, tuvieron pálidas respuestas en la acción del 2-1. Impactado y corrido por el reloj, Racing se volcó al ataque, pero Franco Pardo falló en la marca y Gonzalo Martínez -tras una larga corrida que inició desde su propio campo- la picó por encima de Cambeses, se emocionó con el 3-1 definitivo y hundió un poco más a la Academia.