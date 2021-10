Tite definió la lista de convocados de Brasil para enfrentar a la Argentina

En la última fecha de Eliminatorias sudamericanas, la selección de Brasil consolidó su gran momento con un festín de goles ante Uruguay que, incluso, estuvo a punto de forzar la salida del histórico entrenador de la Celeste, Washington Tabárez. Lo goleó 4 a 1 y quedó bien perfilado de cara a la ventana de noviembre, en la que jugará contra la siempre difícil Colombia y contra la selección argentina de Lionel Scaloni. Pues bien: se dio a conocer la nómina de convocados, en la cual se pueden ver cambios respecto a las últimas listas formadas por el DT Tite. La Verdeamarelha recibirá el jueves 11/11 a Colombia y visitará a Argentina el martes 16/11 en San Juan.

Philippe Coutinho tendrá su oportunidad a pesar de no destacar demasiado en su club, FC Barcelona AFP

Para noviembre, Tite, decidió no convocar a jugadores de clubes locales que disputen partidos decisivos en la recta final de la temporada. Decidió el regreso de Philippe Coutinho y Roberto Firmino. Coutinho no viste la verdeamarela desde octubre de 2020 y es considerado nuevamente, pese a sólo haber sido titular en cuatro de los 10 juegos del Barcelona en la presente temporada.

El jugador nacido en Río de Janeiro no pasa por un buen momento en un FC Barcelona que transita su peor año en mucho tiempo. Firmino, por su parte, volvió recientemente a marcar para el Liverpool después de que su puesto de titular en el equipo estuviera en entredicho. ”Llegamos a un consenso para ceder, en esta ventana, y no convocar a jugadores de Brasil, con la excepción de un futbolista [este es Gabriel Chapecó, de Gremio]. Pero todos los clubes son conscientes de que en caso de lesión o suspensión, podemos convocar a jugadores de Brasil”, dijo Tite en una conferencia de prensa para anunciar el plantel.

También en el sector de ataque reaparece Roberto Firmino. El delantero de Liverpool, muy probablemente, será titular, dado que su principal competidor, Gabigol, estará jugando para su equipo, Flamengo Bruna Prado - AP

Brasil marcha líder e invicto en la eliminatoria sudamericana tras 11 partidos con 31 puntos, lo que deja prácticamente asegurado al equipo un puesto en el Mundial de Qatar del próximo año. El 11 de noviembre, los dirigidos de Tite enfrentarán a Colombia en San Pablo y el 16 de noviembre jugarán como visitantes contra Argentina, en la provincia de San Juan.

Asimismo, hubo dos ausencias que llamaron la atención: Richarlison (Everton) y Vinicius Jr. (Real Madrid). Sobre el punta que tuvo varios coques con los jugadores argentinos, Tite opinó: “Es uno de los deportistas que son importantes y que por el momento eliges para estos partidos. No son los tiempos de una Copa América, tienes tiempo para prepararte. Tuvo una lesión en la rodilla y afuera de las canchas 40 días. Volvió a entrenar con el grupo y sus minutos aún son pocos. Este es otro factor que nos hace creer que necesita un poco más de tiempo de juego para mejorar su condición física”.

El técnico de Brasil Tite durante el partido contra Colombia por las eliminatorias del Mundial, el domingo 10 de octubre de 2021

Respecto del atacante de Real Madrid, que este sábado le hizo dos goles a Elche, apuntó: “Es un gran jugador, con un potencial de crecimiento impresionante, en un gran momento en su club. Compite con delanteros agresivos. Las actuaciones y oportuinidad la tienen Raphinha y Antony, es un momento importante para las convocatorias, con todo el respeto a esta leal competencia que buscamos”.

Aún no hay novedades sobre la resolución por el partido suspendido en septiembre entre la Argentina y Brasil, aquel encuentro en el que un agente de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (Anvisa), interrumpió a los siete minutos de juego. La FIFA aún no ha definido el resultado. No obstante, en la AFA esperan por un fallo que le otorgue los tres puntos de la victoria a la selección argentina.

La nómina completa

· Arqueros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) y Gabriel Chapecó (Gremio)

· Laterales: Danilo (Juventus), Emerson Royal (Tottenham), Alex Sandro (Juventus) y Renan Lodi (Atlético Madrid)

· Zagueros: Eder Militao (Real Madrid), Lucas Veríssimo (Benfica), Marquinhos (PSG) y Thiago Silva (Chelsea)

· Mediocampistas: Casemiro (Real Madrid), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Gerson (Olympique de Marsella), Lucas Paquetá (Olympique de Lyon) y Philippe Coutinho (Barcelona)

· Delanteros: Antony (Ajax), Firmino (Liverpool), Gabriel Jesús (Manchester City), Neymar (PSG), Matheus Cunha (Atlético Madrid) y Raphinha (Leeds United)