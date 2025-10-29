Todas las listas de las elecciones en River 2025: los candidatos, partido por partido

La política de River Plate celebrará el sábado elecciones para renovar autoridades con cinco listas de candidatos a presidir la institución y reemplazar a Jorge Brito, quien dejará su cargo de máxima autoridad tras un período de cuatro años porque, tal establece el Estatuto reformado en 2023, no tiene derecho a ser reelecto.

La nómina oficialista la encabeza Stéfano Di Carlo, secretario general del club en funciones y principal candidato a quedarse en el sillón presidencial, según las encuestas, con un 50% de intención de voto. La oposición tiene cuatro representantes y cada uno de ellos se ilusiona con quitarle el poder a la gestión que comenzó en 2013 con Rodolfo D’Onofrio y continúa Brito, aunque están muy lejos en los números. Carlos Trillo se ubica segundo, de acuerdo a los sondeos, con un 14% y tiene muy cerca a Luis Belli con 12%. El ex-árbitro Pablo Lunati ostenta un 10% y Daniel Kiper. 8%.

Las elecciones de River se realizarán este sábado en el estadio Monumental Manuel Cortina - LA NACION

Además de presidente, se renuevan tres cargos de vicepresidente, 21 de vocales titulares y 16 suplentes. También se designarán 10 fiscalizadores titulares y seis suplentes más 150 representantes de socios titulares y 60 suplentes.

Lista de candidatos a presidente de River

Luis Belli - Lista 1 - Frente River Primero.

- Lista 1 - Frente River Primero. Stéfano Di Carlo - Lista 2 - Frente Filosofía River.

- Lista 2 - Frente Filosofía River. Pablo Lunati - Lista 3 - Frente Ficha Limpia en River.

- Lista 3 - Frente Ficha Limpia en River. Carlos Trillo - Lista 4 - Frente River Somos Todos.

- Lista 4 - Frente River Somos Todos. Daniel Kiper - Lista 5 - Frente River Campeón Deportivo y Social.

Stéfano Di Carlo es el principal candidato a ser el nuevo presidente de River Walter Manuel Cortina

El proceso eleccionario se llevará a cabo el 1° de noviembre desde las 10 y hasta las 20 en la sede del barrio porteño de Núñez. Los socios habilitados a participar son los activos mayores de 16 años con al menos tres de antigüedad ininterrumpida al 31 de octubre de 2025. Es requisito indispensable tener la cuota social al día. En el sitio del club se puede consultar el padrón.

Por primera vez en la historia en River, se votará con boleta única electrónica. La misma debe ser insertada por el elector en la impresora y, luego, seleccionar en la pantalla entre alguno de los cinco candidatos de las diferentes listas. Una vez realizada la elección, la boleta se imprime y el votante la ingresa en la urna correspondiente.

Todos los presidentes de River en la historia

Leopoldo Bard: 1901–1908.

José Bernasconi: 1909–1911.

Antonio Zolezzi: 1912.

Benito Cassanello: 1913.

Enrique Zanni: 1914–1916.

Livio Ratto: 1917–1918.

Melon Buzzatto: 1919–1920.

José Bacigaluppi: 1921–1925.

Antonio Zolezzi: 1925–1927.

José Bacigaluppi: 1928–1931.

Luis T. Minuto: 1932.

Ángel Molinari: 1932.

Antonio Vespucio Liberti: 1933–1935.

José J. Degrossi: 1936–1938

Antonio Vespucio Liberti: 1939.

José J. Degrossi: 1940–1942

Antonio Vespucio Liberti: 1943–1952

Enrique Pardo: 1953–1959.

Antonio Vespucio Liberti: 1960–1967

Roberto Llauró: 1967.

Julián Kent: 1968–1973.

Rafael Aragón Cabrera: 1974–1983.

Hugo Santilli: 1984–1989.

Osvaldo Di Carlo: 1989.

Alfredo Davicce: 1989–1997.

David Pintado: 1997–2001.

José María Aguilar: 2001-2009.

Daniel Alberto Passarella: 2009–2013.

Rodolfo D’Onofrio: 2013–2021.

Jorge Brito: 2021-2025.