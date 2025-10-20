Cuándo son las elecciones en River, quiénes pueden votar y los candidatos

River Plate llevará a cabo este año elecciones para renovar su Comisión Directiva, entre ellos el cargo de presidente que actualmente ostenta Jorge Brito porque no tiene derecho a ser reelecto, tal establece el Estatuto reformado en 2023.

El proceso se llevará a cabo el sábado 1° de noviembre desde las 10 y hasta las 20 en el estadio Monumental. Los socios habilitados a participar son los activos mayores de 16 años con al menos tres de antigüedad ininterrumpida al 31 de octubre de 2025. Es requisito indispensable tener la cuota social al día. En el sitio del club se puede consultar el padrón.

Los socios habilitados a participar de las elecciones en River son los activos mayores de 16 años con al menos tres de antigüedad ininterrumpida al 31 de octubre de 2025 Marcos Brindicci

La lista oficialista la encabeza Stefano Di Carlo, secretario general del club en funciones y principal candidato a quedarse en el sillón de la institución del barrio porteño de Núñez. La oposición tiene cuatro representantes: Luis Belli, el ex-árbitro Pablo Lunati, Carlos Trillo y Daniel Kiper. Todos ellos sueñan con quitarle el poder a la gestión que comenzó en 2013 con Rodolfo D’Onofrio y continúa Brito.

Candidatos a presidente

Luis Belli - Lista 1 - Frente River Primero.

- Lista 1 - Frente River Primero. Stefano Di Carlo - Lista 2 - Frente Filosofía River.

- Lista 2 - Frente Filosofía River. Pablo Lunati - Lista 3 - Frente Ficha Limpia en River.

- Lista 3 - Frente Ficha Limpia en River. Carlos Trillo - Lista 4 - Frente River Somos Todos

- Lista 4 - Frente River Somos Todos Daniel Kiper - Lista 5 - Frente River Campeón Deportivo y Social.

Pero no solo se elegirá presidente en los comicios, sino también tres cargos de vicepresidente, 21 de vocales titulares y 16 suplentes. Además, se elegirán 10 fiscalizadores titulares y seis suplentes más 150 representantes de socios titulares y 60 suplentes.

El futuro de Marcelo Gallardo en River también depende de las elecciones, aunque los cinco candidatos quieren su continuidad Mario Sar

Por primera vez en la historia en River, se votará con boleta única electrónica. La misma debe ser insertada por el elector en la impresora y, luego, seleccionar en la pantalla entre alguno de los cinco candidatos de las diferentes listas. Una vez realizada la elección, la boleta se imprime y el votante la ingresa en la urna correspondiente.

Todos los presidentes de River en la historia

Leopoldo Bard: 1901–1908.

José Bernasconi: 1909–1911.

Antonio Zolezzi: 1912.

Benito Cassanello: 1913.

Enrique Zanni: 1914–1916.

Livio Ratto: 1917–1918.

Melon Buzzatto: 1919–1920.

José Bacigaluppi: 1921–1925.

Antonio Zolezzi: 1925–1927.

José Bacigaluppi: 1928–1931.

Luis T. Minuto: 1932.

Ángel Molinari: 1932.

Antonio Vespucio Liberti: 1933–1935.

José J. Degrossi: 1936–1938

Antonio Vespucio Liberti: 1939.

José J. Degrossi: 1940–1942

Antonio Vespucio Liberti: 1943–1952

Enrique Pardo: 1953–1959.

Antonio Vespucio Liberti: 1960–1967

Roberto Llauró: 1967.

Julián Kent: 1968–1973.

Rafael Aragón Cabrera: 1974–1983.

Hugo Santilli: 1984–1989.

Osvaldo Di Carlo: 1989.

Alfredo Davicce: 1989–1997.

David Pintado: 1997–2001.

José María Aguilar: 2001-2009.

Daniel Alberto Passarella: 2009–2013.

Rodolfo D’Onofrio: 2013–2021.

Jorge Brito: 2021-2025.