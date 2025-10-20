Cuándo son las elecciones en River, quiénes pueden votar y los candidatos

Los comicios tendrán lugar en noviembre y hay cinco listas para ocupar el cargo que ostenta Jorge Brito, sin posibilidades de ser reelecto
River Plate llevará a cabo este año elecciones para renovar su Comisión Directiva, entre ellos el cargo de presidente que actualmente ostenta Jorge Brito porque no tiene derecho a ser reelecto, tal establece el Estatuto reformado en 2023.
El proceso se llevará a cabo el sábado 1° de noviembre desde las 10 y hasta las 20 en el estadio Monumental. Los socios habilitados a participar son los activos mayores de 16 años con al menos tres de antigüedad ininterrumpida al 31 de octubre de 2025. Es requisito indispensable tener la cuota social al día. En el sitio del club se puede consultar el padrón.
La lista oficialista la encabeza Stefano Di Carlo, secretario general del club en funciones y principal candidato a quedarse en el sillón de la institución del barrio porteño de Núñez. La oposición tiene cuatro representantes: Luis Belli, el ex-árbitro Pablo Lunati, Carlos Trillo y Daniel Kiper. Todos ellos sueñan con quitarle el poder a la gestión que comenzó en 2013 con Rodolfo D’Onofrio y continúa Brito.
Candidatos a presidente
- Luis Belli - Lista 1 - Frente River Primero.
- Stefano Di Carlo - Lista 2 - Frente Filosofía River.
- Pablo Lunati - Lista 3 - Frente Ficha Limpia en River.
- Carlos Trillo - Lista 4 - Frente River Somos Todos
- Daniel Kiper - Lista 5 - Frente River Campeón Deportivo y Social.
Pero no solo se elegirá presidente en los comicios, sino también tres cargos de vicepresidente, 21 de vocales titulares y 16 suplentes. Además, se elegirán 10 fiscalizadores titulares y seis suplentes más 150 representantes de socios titulares y 60 suplentes.
Por primera vez en la historia en River, se votará con boleta única electrónica. La misma debe ser insertada por el elector en la impresora y, luego, seleccionar en la pantalla entre alguno de los cinco candidatos de las diferentes listas. Una vez realizada la elección, la boleta se imprime y el votante la ingresa en la urna correspondiente.
Todos los presidentes de River en la historia
- Leopoldo Bard: 1901–1908.
- José Bernasconi: 1909–1911.
- Antonio Zolezzi: 1912.
- Benito Cassanello: 1913.
- Enrique Zanni: 1914–1916.
- Livio Ratto: 1917–1918.
- Melon Buzzatto: 1919–1920.
- José Bacigaluppi: 1921–1925.
- Antonio Zolezzi: 1925–1927.
- José Bacigaluppi: 1928–1931.
- Luis T. Minuto: 1932.
- Ángel Molinari: 1932.
- Antonio Vespucio Liberti: 1933–1935.
- José J. Degrossi: 1936–1938
- Antonio Vespucio Liberti: 1939.
- José J. Degrossi: 1940–1942
- Antonio Vespucio Liberti: 1943–1952
- Enrique Pardo: 1953–1959.
- Antonio Vespucio Liberti: 1960–1967
- Roberto Llauró: 1967.
- Julián Kent: 1968–1973.
- Rafael Aragón Cabrera: 1974–1983.
- Hugo Santilli: 1984–1989.
- Osvaldo Di Carlo: 1989.
- Alfredo Davicce: 1989–1997.
- David Pintado: 1997–2001.
- José María Aguilar: 2001-2009.
- Daniel Alberto Passarella: 2009–2013.
- Rodolfo D’Onofrio: 2013–2021.
- Jorge Brito: 2021-2025.
