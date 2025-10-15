LA NACION

Cuándo son las elecciones en River

La institución elige nuevas autoridades con cinco listas de candidatos a presidente, entre ellas la del oficialismo encabezado por Stefano Di Carlo y la del exárbitro Pablo Lunati

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
Jorge Brito y Stefano Di Carlo, el presidente saliente y, muy probablemente, el entrante en River Plate
Jorge Brito y Stefano Di Carlo, el presidente saliente y, muy probablemente, el entrante en River Plate

2025 es un año de elecciones en River Plate, por lo que ocurre en la cancha con el equipo de Marcelo Gallardo, por estos días en el ojo de la tormenta junto a los jugadores por los malos resultados, es trascendental para el proceso que se llevará a cabo el sábado 1° de noviembre desde las 10 y hasta las 20 en el estadio Monumental.

El Millonario tendrá nuevo presidente porque Jorge Brito, actual mandamás, no tiene derecho a ser reelecto. La lista oficialista la encabeza Stefano Di Carlo, secretario general del club en funciones y principal candidato a quedarse en el sillón de la institución del barrio porteño de Núñez. La oposición tiene cuatro representantes: Luis Belli, el ex-árbitro Pablo Lunati, Carlos Trillo y Daniel Kiper. Todos ellos sueñan con quitarle el poder a la gestión que comenzó en 2013 con Rodolfo D’Onofrio y continúa Brito.

Candidatos a presidente

  • Luis Belli - Lista 1 - Frente River Primero.
  • Stefano Di Carlo - Lista 2 - Frente Filosofía River.
  • Pablo Lunati - Lista 3 - Frente Ficha Limpia en River.
  • Carlos Trillo - Lista 4 - Frente River Somos Todos
  • Daniel Kiper - Lista 5 - Frente River Campeón Deportivo y Social.
Stéfano Di Carlo es el candidato a presidente del oficialismo en River Plate
Stéfano Di Carlo es el candidato a presidente del oficialismo en River Plate

Pero no solo se elegirá presidente en los comicios, sino también tres cargos de vicepresidente, 21 de vocales titulares y 16 suplentes. Además, se elegirán 10 fiscalizadores titulares y seis suplentes más 150 representantes de socios titulares y 60 suplentes.

Por primera vez en la historia en River, se votará con boleta única electrónica. La misma debe ser insertada por el elector en la impresora y, luego, seleccionar en la pantalla entre alguno de los cinco candidatos de las diferentes listas. Una vez realizada la elección, la boleta se imprime y el votante la ingresa en la urna correspondiente.

Los socios habilitados para votar son los activos mayores de 16 años con al menos tres años de antigüedad ininterrumpida al 31 de octubre de 2025. Es requisito indispensable tener la cuota social al día. En el sitio del club se puede consultar el padrón.

Los socios de River podrán votar en el estadio Monumental el sábado 1° de noviembre
Los socios de River podrán votar en el estadio Monumental el sábado 1° de noviembreRodrigo Néspolo - La Nación

Todos los presidentes de River en la historia

  • Leopoldo Bard: 1901–1908.
  • José Bernasconi: 1909–1911.
  • Antonio Zolezzi: 1912.
  • Benito Cassanello: 1913.
  • Enrique Zanni: 1914–1916.
  • Livio Ratto: 1917–1918.
  • Melon Buzzatto: 1919–1920.
  • José Bacigaluppi: 1921–1925.
  • Antonio Zolezzi: 1925–1927.
  • José Bacigaluppi: 1928–1931.
  • Luis T. Minuto: 1932.
  • Ángel Molinari: 1932.
  • Antonio Vespucio Liberti: 1933–1935.
  • José J. Degrossi: 1936–1938
  • Antonio Vespucio Liberti: 1939.
  • José J. Degrossi: 1940–1942
  • Antonio Vespucio Liberti: 1943–1952
  • Enrique Pardo: 1953–1959.
  • Antonio Vespucio Liberti: 1960–1967
  • Roberto Llauró: 1967.
  • Julián Kent: 1968–1973.
  • Rafael Aragón Cabrera: 1974–1983.
  • Hugo Santilli: 1984–1989.
  • Osvaldo Di Carlo: 1989.
  • Alfredo Davicce: 1989–1997.
  • David Pintado: 1997–2001.
  • José María Aguilar: 2001-2009.
  • Daniel Alberto Passarella: 2009–2013.
  • Rodolfo D’Onofrio: 2013–2021.
  • Jorge Brito: 2021-2025.
Rodolfo D'Onofrio fue el último presidente de River cuyo mandato se extendió ocho años consecutivos
Rodolfo D'Onofrio fue el último presidente de River cuyo mandato se extendió ocho años consecutivos
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. A qué hora juega Argentina vs. Puerto Rico, por un amistoso internacional
    1

    A qué hora juega Argentina vs. Puerto Rico, por un amistoso internacional

  2. El predio icónico donde Boca cobijó sus sueños en una época dorada, la omnipresencia de Maradona y cómo luce hoy
    2

    La Candela: el predio icónico donde Boca cobijó sus sueños, la omnipresencia de Maradona y cómo luce hoy, renovado

  3. Tenía al alcance su primer acceso al Mundial, pero se quedó con las manos vacías en la última fecha
    3

    Mundial 2026: Benín quedó fuera, Sudáfrica regresa a la Copa del Mundo y Nigeria jugará el repechaje

  4. El increíble caso de la peor selección del mundo: para soñar con el Mundial 2026 necesita… ¡perder por goleada!
    4

    El increíble caso de San Marino: para soñar con el Mundial 2026 necesita… ¡perder por goleada!

Cargando banners ...