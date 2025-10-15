Cuándo son las elecciones en River

2025 es un año de elecciones en River Plate, por lo que ocurre en la cancha con el equipo de Marcelo Gallardo, por estos días en el ojo de la tormenta junto a los jugadores por los malos resultados, es trascendental para el proceso que se llevará a cabo el sábado 1° de noviembre desde las 10 y hasta las 20 en el estadio Monumental.

El Millonario tendrá nuevo presidente porque Jorge Brito, actual mandamás, no tiene derecho a ser reelecto. La lista oficialista la encabeza Stefano Di Carlo, secretario general del club en funciones y principal candidato a quedarse en el sillón de la institución del barrio porteño de Núñez. La oposición tiene cuatro representantes: Luis Belli, el ex-árbitro Pablo Lunati, Carlos Trillo y Daniel Kiper. Todos ellos sueñan con quitarle el poder a la gestión que comenzó en 2013 con Rodolfo D’Onofrio y continúa Brito.

Candidatos a presidente

Luis Belli - Lista 1 - Frente River Primero.

- Lista 1 - Frente River Primero. Stefano Di Carlo - Lista 2 - Frente Filosofía River.

- Lista 2 - Frente Filosofía River. Pablo Lunati - Lista 3 - Frente Ficha Limpia en River.

- Lista 3 - Frente Ficha Limpia en River. Carlos Trillo - Lista 4 - Frente River Somos Todos

- Lista 4 - Frente River Somos Todos Daniel Kiper - Lista 5 - Frente River Campeón Deportivo y Social.

Stéfano Di Carlo es el candidato a presidente del oficialismo en River Plate

Pero no solo se elegirá presidente en los comicios, sino también tres cargos de vicepresidente, 21 de vocales titulares y 16 suplentes. Además, se elegirán 10 fiscalizadores titulares y seis suplentes más 150 representantes de socios titulares y 60 suplentes.

Por primera vez en la historia en River, se votará con boleta única electrónica. La misma debe ser insertada por el elector en la impresora y, luego, seleccionar en la pantalla entre alguno de los cinco candidatos de las diferentes listas. Una vez realizada la elección, la boleta se imprime y el votante la ingresa en la urna correspondiente.

Los socios habilitados para votar son los activos mayores de 16 años con al menos tres años de antigüedad ininterrumpida al 31 de octubre de 2025. Es requisito indispensable tener la cuota social al día. En el sitio del club se puede consultar el padrón.

Los socios de River podrán votar en el estadio Monumental el sábado 1° de noviembre Rodrigo Néspolo - La Nación

Todos los presidentes de River en la historia

Leopoldo Bard: 1901–1908.

José Bernasconi: 1909–1911.

Antonio Zolezzi: 1912.

Benito Cassanello: 1913.

Enrique Zanni: 1914–1916.

Livio Ratto: 1917–1918.

Melon Buzzatto: 1919–1920.

José Bacigaluppi: 1921–1925.

Antonio Zolezzi: 1925–1927.

José Bacigaluppi: 1928–1931.

Luis T. Minuto: 1932.

Ángel Molinari: 1932.

Antonio Vespucio Liberti: 1933–1935.

José J. Degrossi: 1936–1938

Antonio Vespucio Liberti: 1939.

José J. Degrossi: 1940–1942

Antonio Vespucio Liberti: 1943–1952

Enrique Pardo: 1953–1959.

Antonio Vespucio Liberti: 1960–1967

Roberto Llauró: 1967.

Julián Kent: 1968–1973.

Rafael Aragón Cabrera: 1974–1983.

Hugo Santilli: 1984–1989.

Osvaldo Di Carlo: 1989.

Alfredo Davicce: 1989–1997.

David Pintado: 1997–2001.

José María Aguilar: 2001-2009.

Daniel Alberto Passarella: 2009–2013.

Rodolfo D’Onofrio: 2013–2021.

Jorge Brito: 2021-2025.