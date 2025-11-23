Todos los clasificados a las copas internacionales de 2026, tras el título de Lanús en la Copa Sudamericana

El Granate gritó campeón en el segundo torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes y se aseguró un lugar en la Copa Libertadores del año próximo
Lanús ganó la Copa Sudamericana 2025 y tiene festejo doble: también se aseguró un lugar en la Copa Libertadores 2026. De esta manera, ya están definidos casi todos los boletos a los certámenes internacionales del año próximo de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para los equipos argentinos.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dispone de seis plazas al máximo certamen continental, pero el triunfo del Granate le brindó a la Argentina un boleto más. El resto de los clasificados hasta el momento son Platense, como campeón del Apertura; Independiente Rivadavia, por haber ganado la Copa Argentina; y Rosario Central, Boca y Argentinos Juniors a través de la Tabla Anual. El único cupo vacante quedará en manos del campeón del Clausura.
Los seis cupos a la Copa Sudamericana también están definidos y son para River, Racing, Deportivo Riestra, San Lorenzo, Tigre y Barracas Central, que se clasificó gracias a que Lanús liberó un cupo. Sin embargo, si cualquiera de ellos gana el Clausura, se clasificará a la Libertadores y liberará su boleto en la Tabla Anual para el undécimo: Independiente. Además, si se consagra el Canalla, el xeneize o el Bicho, el Millonario será beneficiado e ingresará a la Libertadores.
Con esto, hay 13 equipos que pelean por jugar la próxima Libertadores: Talleres, Vélez, Tigre, Racing, River, Estudiantes, Central Córdoba, San Lorenzo, Unión, Gimnasia, Deportivo Riestra y Barracas Central. El que tiene más chances es el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo, ya que tiene varios caminos posibles para conseguirlo: ganar el Clausura o que levanten el trofeo el Canalla, el Bicho, el xeneize o el Granate. El resto está obligado a gritar campeón.
En este 2025 hubo seis clubes argentinos en Libertadores y Racing, que perdió en semifinales, fue el de mejor desempeño. Del resto, River, Vélez y Estudiantes de La Plata quedaron eliminados en cuartos de final; y Talleres y Central Córdoba en la etapa de grupos, aunque el Ferroviario pasó a la Sudamericana y perdió en octavos.
En la Sudamericana, el mejor fue Lanús, que se consagró por segunda vez en su historia. Huracán, Godoy Cruz e Independiente, al igual que el conjunto santiagueño, se despidieron en la ronda de los 16 mejores, con la particularidad de que el Rojo fue expulsado de la competencia por graves conflictos entre sus hinchas y la parcialidad de Universidad de Chile. Defensa y Justicia y Unión de Santa Fe, por su parte, cayeron en la primera ronda.
Así quedaron las plazas a los torneos internacionales de 2026
Copa Libertadores
- Campeón del Torneo Apertura 2025: Platense.
- Campeón de Torneo Clausura 2025 (a definir).
- Campeón de la Copa Argentina 2025: Independiente Rivadavia.
- Tabla Anual 1: Rosario Central.
- Tabla Anual 2: Boca.
- Tabla Anual 3: Argentinos Juniors.
- Campeón de la Copa Sudamericana 2025: Lanús
Copa Sudamericana
- Tabla Anual 1: River.
- Tabla Anual 2: Racing Club.
- Tabla Anual 3: Deportivo Riestra.
- Tabla Anual 4: San Lorenzo.
- Tabla Anual 5: Tigre.
- Tabla Anual 6: Barracas Central.
