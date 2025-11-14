Posiciones del Torneo Clausura 2025, en vivo: así se juega la fecha 16

En la última jornada se definen los últimos ocho clasificados a octavos de final, los dos descensos a la Primera Nacional y los cupos restantes a los certámenes internacionales de 2026
Entre este viernes y el próximo lunes se disputa la fecha 16 y última de la primera etapa del Torneo Clausura 2025 con 15 partidos en los que se definen los últimos ocho clasificados a octavos de final, los dos descensos a la Primera Nacional y los cupos restantes a los certámenes internacionales de 2026. Todos los encuentros se pueden seguir en vivo por canchallena.com, donde además se pueden consultar las tablas de posiciones de cada uno de los grupos, la Anual y la de promedios.
De la zona A los equipos que están en playoffs son Boca Juniors, Unión de Santa Fe y Central Córdoba de Santiago del Estero. Quedan cinco cupos para nueve conjuntos y, de momento, están entrando Tigre, Barracas Central, Racing, Argentinos Juniors y Estudiantes de La Plata. Pujan por meterse Banfield, Belgrano de Córdoba, Defensa y Justicia y Huracán. Ya están eliminados Independiente Rivadavia de Mendoza, Aldosivi de Mar del Plata y Newell’s.
En la zona B, en tanto, hay cinco clasificados a los octavos de final: Rosario Central con el primer puesto asegurado; Deportivo Riestra, Lanús, Vélez Sarsfield y San Lorenzo. Faltan definirse tres boletos y, por ahora, son para River Plate, Talleres de Córdoba y San Martín de San Juan, que en caso de descender no puede competir en los playoffs. Pelean por llegar a ellos Sarmiento de Junín, Atlético Tucumán y Gimnasia de La Plata. Ya no tienen chances de clasificarse Instituto de Córdoba, Independiente, Platense y Godoy Cruz de Mendoza.
Cronograma de la fecha 16 del Torneo Clausura 2025
Viernes 14 de noviembre
- 20: Lanús vs. Atlético Tucumán (Zona B) - ESPN PREMIUM
Sábado 15 de noviembre
- 17: Aldosivi vs. San Martín (SJ) (Interzonal) - ESPN PREMIUM
- 17: Godoy Cruz vs. Deportivo Riestra (Zona B) - TNT SPORTS
- 19.15: San Lorenzo vs. Sarmiento (Zona B) - TNT SPORTS
- 21.30: Independiente vs. Rosario Central (Zona B) - ESPN PREMIUM
Domingo 16 de noviembre
- 17: Instituto vs. Talleres (Zona B) - ESPN PREMIUM
- 17: Vélez vs. River (Zona B) - TNT SPORTS
- 20.15: Estudiantes vs. Argentinos (Zona A) - TNT
- 20.15: Newell’s vs. Racing (Zona A) - TNT SPORTS
- 20.15: Boca vs. Tigre (Zona A) - ESPN PREMIUM
- 20.15: Central Córdoba vs. Banfield (Zona A) - ESPN 2
Lunes 17 de noviembre
- 17: Barracas Central vs. Huracán (Zona A) - ESPN PREMIUM
- 17: Belgrano vs. Unión (Zona A) - TNT SPORTS
- 17: Defensa y Justicia vs. Independiente Rivadavia (Zona A) - ESPN
- 19.30: Platense vs. Gimnasia (Zona B) - ESPN PREMIUM
Así están las plazas a los torneos internacionales de 2026, previo a la fecha 16
Copa Libertadores 2026 (6)
- Campeón del Torneo Apertura 2025: Platense.
- Campeón de Torneo Clausura 2025 (a definir).
- Campeón de la Copa Argentina 2025: Independiente Rivadavia.
- Tabla Anual 1: Rosario Central.
- Tabla Anual 2: Boca Juniors.
- Tabla Anual 3: Argentinos Juniors (a definir).
Copa Sudamericana 2026 (6)
- Tabla Anual 1: River Plate (a definir).
- Tabla Anual 2: Deportivo Riestra (a definir).
- Tabla Anual 3: Racing Club (a definir).
- Tabla Anual 4: San Lorenzo (a definir).
- Tabla Anual 5: Tigre (a definir).
- Tabla Anual 6: Barracas Central (a definir).
