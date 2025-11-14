Posiciones del Torneo Clausura 2025, en vivo: así se juega la fecha 16

Entre este viernes y el próximo lunes se disputa la fecha 16 y última de la primera etapa del Torneo Clausura 2025 con 15 partidos en los que se definen los últimos ocho clasificados a octavos de final, los dos descensos a la Primera Nacional y los cupos restantes a los certámenes internacionales de 2026. Todos los encuentros se pueden seguir en vivo por canchallena.com, donde además se pueden consultar las tablas de posiciones de cada uno de los grupos, la Anual y la de promedios.

De la zona A los equipos que están en playoffs son Boca Juniors, Unión de Santa Fe y Central Córdoba de Santiago del Estero. Quedan cinco cupos para nueve conjuntos y, de momento, están entrando Tigre, Barracas Central, Racing, Argentinos Juniors y Estudiantes de La Plata. Pujan por meterse Banfield, Belgrano de Córdoba, Defensa y Justicia y Huracán. Ya están eliminados Independiente Rivadavia de Mendoza, Aldosivi de Mar del Plata y Newell’s.

Boca Juniors ya está clasificado a los octavos de final del Torneo Clausura 2025 NICOLAS ABOAF

En la zona B, en tanto, hay cinco clasificados a los octavos de final: Rosario Central con el primer puesto asegurado; Deportivo Riestra, Lanús, Vélez Sarsfield y San Lorenzo. Faltan definirse tres boletos y, por ahora, son para River Plate, Talleres de Córdoba y San Martín de San Juan, que en caso de descender no puede competir en los playoffs. Pelean por llegar a ellos Sarmiento de Junín, Atlético Tucumán y Gimnasia de La Plata. Ya no tienen chances de clasificarse Instituto de Córdoba, Independiente, Platense y Godoy Cruz de Mendoza.

Cronograma de la fecha 16 del Torneo Clausura 2025

Viernes 14 de noviembre

20: Lanús vs. Atlético Tucumán (Zona B) - ESPN PREMIUM

Sábado 15 de noviembre

17: Aldosivi vs. San Martín (SJ) (Interzonal) - ESPN PREMIUM

17: Godoy Cruz vs. Deportivo Riestra (Zona B) - TNT SPORTS

19.15: San Lorenzo vs. Sarmiento (Zona B) - TNT SPORTS

21.30: Independiente vs. Rosario Central (Zona B) - ESPN PREMIUM

Domingo 16 de noviembre

17: Instituto vs. Talleres (Zona B) - ESPN PREMIUM

17: Vélez vs. River (Zona B) - TNT SPORTS

20.15: Estudiantes vs. Argentinos (Zona A) - TNT

20.15: Newell’s vs. Racing (Zona A) - TNT SPORTS

20.15: Boca vs. Tigre (Zona A) - ESPN PREMIUM

20.15: Central Córdoba vs. Banfield (Zona A) - ESPN 2

Lunes 17 de noviembre

17: Barracas Central vs. Huracán (Zona A) - ESPN PREMIUM

17: Belgrano vs. Unión (Zona A) - TNT SPORTS

17: Defensa y Justicia vs. Independiente Rivadavia (Zona A) - ESPN

19.30: Platense vs. Gimnasia (Zona B) - ESPN PREMIUM

Así están las plazas a los torneos internacionales de 2026, previo a la fecha 16

Copa Libertadores 2026 (6)

Campeón del Torneo Apertura 2025: Platense.

Campeón de Torneo Clausura 2025 (a definir).

Campeón de la Copa Argentina 2025: Independiente Rivadavia.

Tabla Anual 1: Rosario Central.

Tabla Anual 2: Boca Juniors.

Tabla Anual 3: Argentinos Juniors (a definir).

Copa Sudamericana 2026 (6)