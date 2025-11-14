Octavos de final del Torneo Clausura 2025, en vivo: así están los cruces

El Torneo Clausura 2025 define entre este viernes y el próximo lunes, con la última fecha de la primera etapa, el cuadro de octavos de final con los 16 clubes que competirán por el título. Todos los encuentros se pueden seguir en vivo por canchallena.com, donde además se pueden consultar las tablas de posiciones de cada uno de los grupos, la Anual y la de promedios.

De la zona A los equipos que ya están en playoffs son Boca Juniors, Unión de Santa Fe y Central Córdoba de Santiago del Estero. Quedan cinco cupos para nueve conjuntos y, de momento, están entrando Tigre, Barracas Central, Racing, Argentinos Juniors y Estudiantes de La Plata. Pujan por meterse Banfield, Belgrano de Córdoba, Defensa y Justicia y Huracán. Están eliminados Independiente Rivadavia de Mendoza, Aldosivi de Mar del Plata y Newell’s.

En la zona B, en tanto, hay cinco clasificados: Rosario Central con el primer puesto asegurado; Deportivo Riestra, Lanús, Vélez Sarsfield y San Lorenzo. Faltan definirse tres boletos y, por ahora, son para River Plate, Talleres de Córdoba y San Martín de San Juan, que en caso de descender no puede competir en los playoffs. Pelean por llegar a ellos Sarmiento de Junín, Atlético Tucumán y Gimnasia de La Plata. Ya no tienen chances de clasificarse Instituto de Córdoba, Independiente, Platense y Godoy Cruz de Mendoza.

En la previa a la fecha 16 hay ocho cruces hipotéticos y sobresale el Canalla vs. Estudiantes de La Plata, quienes ya se midieron en la misma instancia en el Apertura y también en el Gigante de Arroyito. Además, el xeneize chocaría con el Santo y River visitaría a Central Córdoba en Santiago del Estero. El rival de Racing sería Lanús en la Fortaleza y el de San Lorenzo, Tigre en Victoria luego de que el Ciclón lo haya recibido en octavos del anterior campeonato en el Nuevo Gasómetro.

River Plate necesita un buen resultado ante Vélez para no poner en riesgo su clasificación a octavos de final del Torneo Clausura Mario Sar

Un detalle a tener en cuenta es que si San Martín se clasifica a octavos de final pero, a la vez, desciende a la Primera Nacional por la Tabla Anual o la clasificación de promedios, como le está ocurriendo de momento; no podrá competir en los playoffs y se favorecerá el noveno del grupo B, que actualmente es Sarmiento de Junín.

Los cruces octavos del Torneo Clausura 2025, en la previa a la fecha 16

(1° grupo A) Boca Juniors vs. San Martín de San Juan (8° grupo B).

vs. San Martín de San Juan (8° grupo B). (4° grupo B) Vélez vs. Barracas Central (5° grupo A).

vs. Barracas Central (5° grupo A). (2° grupo B) Deportivo Riestra vs. Argentinos Juniors (7° grupo A).

vs. Argentinos Juniors (7° grupo A). (3° grupo A) Central Córdoba vs. River Plate (6° grupo B).

vs. River Plate (6° grupo B). (1° grupo B) Rosario Central vs. Estudiantes (8° grupo A).

vs. Estudiantes (8° grupo A). (4° grupo A) Tigre vs. San Lorenzo (5° grupo B).

(5° grupo B). (2° grupo A) Unión vs. Talleres (7° grupo B).

vs. Talleres (7° grupo B). (3° grupo B) Lanús vs. Racing (6° grupo A).

Rosario Central, con Ángel Di María, se aseguró el primer puesto en el grupo B Juan Jose Garcia

Cronograma de la fecha 16 del Torneo Clausura 2025

Viernes 14 de noviembre

20: Lanús vs. Atlético Tucumán (Zona B) - ESPN PREMIUM

Sábado 15 de noviembre

17: Aldosivi vs. San Martín (SJ) (Interzonal) - ESPN PREMIUM

17: Godoy Cruz vs. Deportivo Riestra (Zona B) - TNT SPORTS

19.15: San Lorenzo vs. Sarmiento (Zona B) - TNT SPORTS

21.30: Independiente vs. Rosario Central (Zona B) - ESPN PREMIUM

Domingo 16 de noviembre

17: Instituto vs. Talleres (Zona B) - ESPN PREMIUM

17: Vélez vs. River (Zona B) - TNT SPORTS

20.15: Estudiantes vs. Argentinos (Zona A) - TNT

20.15: Newell’s vs. Racing (Zona A) - TNT SPORTS

20.15: Boca vs. Tigre (Zona A) - ESPN PREMIUM

20.15: Central Córdoba vs. Banfield (Zona A) - ESPN 2

Lunes 17 de noviembre