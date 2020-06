Imágenes del operativo de ayer, cuando la policía judicial retiró del club filmaciones e información relacionada con los ingresos y egresos de los últimos días.

Alejandro Casar González Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de junio de 2020 • 00:18

A metros de uno de los principales focos de coronavirus de la ciudad de Buenos Aires, varias pelotas. Algunos jugadores trotando y haciendo trabajos con el balón. Un entrenamiento de bajo ritmo, pero una práctica al fin y al cabo. En la cancha de Riestra y en tiempos de aislamiento social, preventivo y obligatorio. Cuando todo el resto de los equipos debe contentarse con verse las caras por Zoom o plataformas virtuales y hacer ejercicios aeróbicos en la cocina, en el living o, con suerte, en una terraza.

Las imágenes provocaron la indignación de la Primera Nacional, categoría en la que milita Riestra, del resto del fútbol argentino, de la AFA y de los gobiernos nacional y porteño. La bronca se tradujo en investigaciones: el tribunal de Disciplina de la AFA se reunirá este viernes para tratar el caso de oficio. El Ministerio Público Fiscal porteño inició su propia investigación y hay dos causas en la Justicia Federal: una en el juzgado 9, a cargo de Luis Rodríguez, y otra en el 7, de Sebastián Casanello.

Toma aérea de la cancha de Deportivo Riestra Fuente: LA NACION - Crédito: Gaspar Kunis

AFA: el tribunal de Disciplina vuelve a funcionar

Desde el miércoles a la tarde, en la AFA se habla del "Caso Riestra". "Lo que pasó es terrible", define un hombre importante de la Casa del Fútbol. Los dirigentes de la Primera Nacional destilaron bronca en el grupo de chat de la categoría. Aunque nadie lo diga, el "caso Riestra" impacta en la base de poder de Tapia como presidente de la AFA: el ascenso. Desde hace unos días, San Martín de Tucumán agita su reclamo para que le otorguen el ascenso tras terminar el torneo en el primer puesto de su zona. El pedido, parece, llegará al Tribunal de Arbitraje Deportivo en las próximas semanas. Roberto Sagra, el presidente de San Martín de Tucumán, era uno de los directivos del interior más afines a la dupla Claudio Tapia-Pablo Toviggino, presidente y tesorero de la AFA, respectivamente. Lo consideraban "uno de los nuestros".

Algo parecido pasa con el abogado Víctor Stinfale, el hombre fuerte de Riestra que, sin embargo, no aparece en ningún lugar de la comisión directiva del club. Pero está en todos los detalles. La buena sintonía con la AFA se ve en el último tuit que había hasta el miércoles en la cuenta oficial de Riestra: un saludo y una felicitación a Tapia por su reelección anticipada. Stinfale tiene la licencia de una bebida energizante que, hasta no hace mucho, supo ser sponsor de la camiseta de Barracas Central. El club de Tapia.

En los escritorios, el tribunal de Disciplina interrumpió su feria, designó a un empleado administrativo para coordinar los expedientes y se juntará este viernes para comenzar con el expediente en contra del club del Bajo Flores. "Se generará la causa y se le dará vista al club para que haga su descargo, un plazo que por reglamento es de cinco días corridos", contó una fuente cercana al órgano.

El abogado Víctor Stinfale, dueño de la licencia argentina de una bebida energética y hombre fuerte del Deportivo Riestra.

Alcanzará con que haya tres de los nueve miembros para que haya quórum y lo que se decida tenga validez legal. En principio, esa presencia está asegurada a partir de que el presidente del tribunal, Fernando Mitjans, y dos de los integrantes del cuerpo comprometieron el presente para tratar el asunto."La AFA le trasladará al tribunal de disciplina el caso y se tomarán medidas", confirmó Mitjans en TNT Sports.

Riestra se expone a un castigo que varía entre una multa económica a una suspensión de larga duración. Las fuentes consultadas descartan, en principio, que pueda haber quita de puntos, por lo que su lugar en la hipotética definición por los ascensos a la Liga Profesional estaría asegurado. Por ahora. De todos modos, una eventual pena de puntos recién tendría validez en el próximo torneo.

La misma cancha en la que los jugadores de Riestra fueron filmados haciendo ejercicios con pelota fue escenario de un procedimiento judicial. No se trató de un allanamiento, ya que no había presencia de las fuerzas de seguridad. Pero la policía judicial se llevó filmaciones, documentos de ingresos y egresos al club y documentación auxiliar, todo enmarcado en la investigación que lleva adelante el fiscal porteño Maximiliano Vence. En concreto, las instalaciones del club no pueden usarse. Y no puede realizarse ningún tipo de actividad deportiva, tal como lo establece el DNU 297/20, que implementó la cuarentena obligatoria. "Nosotros ya pedimos un informe sobre lo que pasó, que será derivado a la Agencia Gubernamental de Control. Ellos son los que clausuran", dijo a LA NACION Guillermo Madero, responsable de la seguridad en el fútbol porteño.

Jugadores de Riestra fueron filmados haciendo ejercicios con pelota en el estadio, lo que provocó la indignación gubernamental y de la AFA. Crédito: Imagen de TyC Sports

Riestra habló a través de un comunicado, difundido a través de redes sociales, y por medio de una presentación judicial que hizo su presidente, Fabio Pirolo, en el juzgado federal 9, a cargo de Luis Rodríguez. En el documento, el club pide que se esclarezca por qué se realizó un entrenamiento que estaba prohibido. Además, la entidad del Bajo Flores se pone a disposición de la Justicia para aportar el material derivado de una "investigación interna", en la que un directivo habría facilitado los ingresos al club de los futbolistas en tiempos de pandemia.

En medio de los reclamos de sanciones a Riestra por lo sucedido, un dirigente habló de un eventual descenso de Riestra. Marcelo Achile, presidente de Defensores de Belgrano (equipo que compite en la misma zona que los del Bajo Flores) dijo en TyC Sports: "Existe una posibilidad de que Riestra pierda la categoría". En rigor, el club acusado de violar la cuarentena es un asiduo visitante de los tribunales: a mediados de 2018 el TAS falló en su contra por un reclamo contra la quita de 10 puntos por parte de la AFA. Consumado ese descuento (que acarreaba de la escandalosa final por el ascenso, con Comunicaciones), Riestra terminó volviendo a la B Metropolitana.