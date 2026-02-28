Torino vs. Lazio, por la Liga de Italia 2025: día, hora y cómo seguir online

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Juegan este domingo desde las las 14.00h; cómo llegan, la tabla de posiciones y todo lo que hay que saber
- 1 minuto de lectura'
Torino y Lazio se enfrentan este domingo desde las 14.00h en el estadio Olimpico Grande Torino, por la fecha 27 de la Serie A 2025. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.
En este torneo, Torino viene de perder ante Genoa por 3-0 mientras que Lazio llega de empatar ante Cagliari por 0-0. Torino suma 27 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Lazio tiene 34 puntos.
Todo lo que hay que saber
- Torino vs. Lazio
- Hora: las 14.00h
- Partido correspondiente a la fecha 27 de la Liga de Italia 2025
- ¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com
El resultado en vivo
Así están Torino y Lazio en la tabla de posiciones
Cómo se disputa la primera división del fútbol italiano en 2025
La Serie A Enilive, primera división del fútbol italiano, se disputa con un formato de grupo único compuesto por veinte equipos de todo el país. A lo largo de 38 jornadas, cada equipo se enfrenta dos veces con cada rival —una como local y otra como visitante—. El calendario se define mediante sorteo previo al inicio del campeonato. La clasificación se determina de acuerdo a los puntos obtenidos en cada partido: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota.
En cuanto al descenso, los tres últimos equipos de la tabla perderán la categoría y pasarán a disputar la Serie B.
Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026
Al finalizar la temporada, los cuatro primeros equipos de la tabla acceden a la UEFA Champions League 2026-27. Además, el campeón de la Coppa Italia 2025-26 y el mejor clasificado restante que no haya accedido a la Champions obtendrán los cupos para disputar la UEFA Europa League 2026-27. El siguiente equipo mejor ubicado, que tampoco haya clasificado a las dos competencias anteriores, ingresará a la UEFA Conference League 2026-27.
¿Hay excepciones en la asignación de plazas europeas? Sí. La distribución de plazas europeas puede sufrir modificaciones en determinadas circunstancias. Si un mismo equipo logra clasificarse a más de una competencia continental a través de distintas vías —por ejemplo, por ganar la liga y la copa—, o si obtiene una plaza adicional como consecuencia de haber conquistado un título europeo, se aplican ajustes en los cupos disponibles.
Uno de los casos más frecuentes es el de la Coppa Italia: si el campeón del torneo también termina la Serie A entre los cuatro primeros puestos, clasificando así a la Champions League, el cupo de Europa League obtenido en la Copa pasa automáticamente al quinto clasificado del campeonato. En consecuencia, el lugar en la Conference League será cedido al séptimo equipo en la tabla final.
Otras noticias de Serie A
Impactante. El brutal choque de un jugador de Milan con el arquero de Parma que dejó paralizado al estadio Giuseppe Meazza
"Un auténtico delantero". Golazos de dos exVélez en el Calcio: del cabezazo agónico al gran movimiento de espalda, con olfato puro
En modo Premier League. El Inter de Lautaro es una máquina: en un final de locos, ganó el clásico de los 8 millones de euros
- 1
Posiciones del Torneo Apertura 2026: así están las tablas, tras la fecha 7
- 2
Así quedaron los cruces de octavos de final de la Champions League 2025-2026
- 3
Marcelo Gallardo se va de River: quién será el nuevo DT y cómo será la despedida
- 4
El arquero que simuló una molestia en la liga de Francia para que cinco compañeros rompieran el Ramadán