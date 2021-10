Torneo 2021. El turno de Omar De Felippe: ya se fueron 10 técnicos en solo 15 fechas

Diez directores técnicos dejaron el cargo en 15 fechas del campeonato argentino. Omar De Felippe, el último de la lista; la derrota de Atlético Tucumán ante Talleres, en Córdoba, fue la función de despedida del entrenador de 59 años. Tomar las riendas del Decano después de la tarea que desarrolló Ricardo Zielinski, con quien los tucumanos fueron finalistas de la Copa Argentina 2017 y participaron en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, era un gran reto. Y la campaña resultó irregular: 10 victorias, 7 empates y 13 derrotas resultaron las estadísticas que dejó el ciclo.

Atlético Tucumán marcha vigésimo primero entre 26 equipos y los dirigentes, tras anunciar la salida de De Felippe, se comunicaron con dos entrenadores: Juan Manuel Azconzábal, que recientemente se desvinculó de Unión, y Pablo Lavallén. El Decano ascendió a primera en 2015 con el Vasco como DT; seis años antes, en su etapa de jugador, fue parte del plantel que conducía Héctor Rivoira y que logró volver a la elite, luego de 25 años. Lavallén también tiene un pasado en el club: en 2017, tras ganar 1-0 a El Nacional, se clasificó a la Copa Libertadores en la altura de Quito, en una noche recordada por el triunfo y por los obstáculos que sorteó el grupo, que jugó con la ropa y los botines de la selección Sub 20, que disputaba el campeonato Sudamericano.

“Me voy con el dolor de tener que dejar una gran institución. Teníamos muchas ilusiones, pero en los últimos partidos no logramos los resultados y ésta es la mejor decisión para descomprimir y tratar de que esto vuelva a encauzar. Hay un buen plantel”, relató De Felippe, que no pudo armar un equipo estable, aunque no se escudó en ese contratiempo: “Cuando se te caen tres o cuatro jugadores es complicado… Pero el fútbol cambió, River hace cambios todas las semanas y funciona igual”. Para el encuentro con Argentinos, el domingo a las 15.45, en el estadio José Fierro, Martín Anastasio y Sergio Ramos serán los encargados de conducir el grupo, a la espera de las definiciones.

Desde que se desató la pandemia mundial de Covid-19, apenas Marcelo Gallardo (River), el ‘Cacique’ Alexander Medina (Talleres) y Luis Zubeldía (Lanús) se mantuvieron en el cargo. Si se toma aquella fecha como partida, son 36 DT’s en 18 meses los que dejaron el puesto, una tendencia peligrosa que enseña que con público o sin hinchas en la cancha, proyecto sigue siendo una palabra que endulza los oídos y difícil de cumplir.