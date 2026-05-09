Historial de Talleres y Belgrano: quién domina el clásico cordobés

Talleres y Belgrano protagonizan este sábado una nueva edición del clásico cordobés, esta vez en el marco de los octavos de final del Torneo Apertura 2026. Ambos equipos se cruzarán con un objetivo en común: superar a su eterno rival para meterse entre los ocho mejores del primer certamen de la temporada en la máxima categoría del fútbol argentino.

El partido está programado para las 16.30 en el estadio Mario Alberto Kempes y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real estará disponible en canchallena.com.

La T se clasificó a la primera instancia de eliminación directa tras quedar cuarto en el Grupo A con 26 puntos, producto de siete victorias, cinco empates y cuatro derrotas. El Pirata, por su parte, avanzó de ronda en el quinto puesto de la zona B con 26 unidades, misma cantidad que Gimnasia de La Plata pero con mejor diferencia de gol (+4 contra 0).

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 15 de marzo de este año, por la undécima fecha del Apertura en curso, en un compromiso que se disputó en el Gigante de Alberdi y finalizó 0 a 0. El antecedente más reciente en el Kempes es del 5 de octubre del año pasado, en el Torneo Clausura, y también empataron 0 a 0.

En el último clásico entre Belgrano y Talleres, por el Torneo Apertura en curso, empataron 0 a 0 Belgrano

Un dato llamativo es que igualaron las últimas siete veces que se cruzaron. No logran sacarse diferencias en partidos oficiales desde la Superliga 2018, cuando Talleres ganó por un contundente 3 a 0 como local con dos goles de Nahuel Bustos y uno de Juan Ramírez. El último triunfo por los puntos de Belgrano, en tanto, fue hace 20 años, en la B Nacional 2006 (hoy Primera Nacional), cuando celebró por 2 a 1 con tantos de Mariano Campodónico y Andrés Aimar (Gonzalo Bustamante puso en ventaja parcial a la T).

Historial de Talleres vs. Belgrano

407 partidos disputados.

133 victorias de Talleres.

133 triunfos de Belgrano.

140 empates.

Belgrano no le gana a Talleres en un partido oficial desde hace 20 años Belgrano

Hay un encuentro que podría inclinar la balanza para algún lado, pero llamativamente no se conoce el resultado. Se trata de un duelo disputado en 1975, en el marco de la Copa Neder Nicola, del que no quedó constancia oficial. Según comentó Gustavo Farías, historiador del Museo Provincial del estadio Mario Alberto Kempes, en diálogo con La Voz del Interior, fue porque los clubes organizaron el torneo sin la participación del Círculo de Periodistas Deportivos, con el objetivo de no compartir la recaudación. La respuesta del gremio fue un boicot informativo, por lo que no se informó nada sobre ese clásico.