El inesperado encuentro entre Messi y Carlos Villagrán, Kiko de El Chavo del 8
El astro argentino recibió la visita del mexicano en Miami, quien no pudo ocultar su emoción; entre abrazos y elogios, el icónico actor habló de su admiración y hasta le dedicó sus frases más famosas
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Luego del encuentro entre Lionel Messi y Franco Colapinto en el GP de Miami de Fórmula 1, el capitán de la selección argentina volvió a llamar la atención por una nueva secuencia fuera de la cancha. Después de que Carlos Villagrán, el actor mexicano que interpretó a ‘Kiko’ en El Chavo del 8, la icónica serie creada, producida y protagonizada por Roberto Gómez Bolaños, revelara su fanatismo por el futbolista, su sueño se volvió realidad.
Con una camiseta del Inter de Miami en mano y el clásico llanto del personaje al que le dio vida en la ficción de la década de los 70 y 80, el humorista expresó: “Me siento afortunado, los años se te echan encima, como cuando jugabas al fútbol, como cuando eres compañero de alguien, como cuando vienes a ver a Messi, que es mi ídolo”.
Con entusiasmo, añadió: “Le tengo que tocar la puerta y decirle: ‘no me voy a morir sin darte la mano, maestro’”.
El video no tardó en viralizarse, pero lo que más impactó fue lo que ocurrió más tarde: el comediante de 82 años no solo logró conocer a su ídolo y que le firmara la casaca de su equipo, sino que también pudo darle un beso en la mejilla.
En las imágenes se puede ver un afectuoso abrazo donde se escucha bromear a alguien al decir “¡cuidado con los cachetes!”, a lo que Messi responde entre risas al darse cuenta de lo que significa la figura de ‘Kiko’. Luego, un Villagrán visiblemente emocionado le expresa su profunda admiración, revelándole que no se pierde nada de su carrera, que repite sus jugadas una y otra vez, y que todavía le cuesta creer que lo tiene frente a frente. Finalmente, el actor rompe el hielo con su icónica frase “¡Cállate, cállate, que me desesperas!”, que provoca la carcajada de Leo, quien se despide con otro abrazo mientras el comediante le reitera que conocerlo es un placer inmenso.
El clip recibió miles de reproducciones y cientos de comentarios de los admiradores del mexicano y el rosarino de 38 años. “Kiko, El Chavo, La Chilindrina y todo ese programa son nuestros ídolos también, nos hicieron felices cuando éramos niños” y “Uno de los máximos ídolos de la historia de la selección mexicana sueña con conocer a Messi, cosas lindas del fútbol”, fueron solo algunos de ellos.
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