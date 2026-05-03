Martín Ojeda, el futbolista argentino que amargó a Lionel Messi y anotó un hat-trick para Orlando City

El “Clásico del Sol” de la Major League Soccer, entre Inter Miami y Orlando City, era una fiesta rosa. Lionel Messi y sus compañeros anoche se lucían con un contundente 3-0, en el Nu Stadium. Sin embargo... apareció otro futbolista argentino y todo se revirtió. Martín Ojeda, nacido en Gualeguaychú, hace 27, anotó tres goles y fue la gran figura de la remontada de Orlando, que terminó ganando por 4-3. En su partido número 100 en Inter Miami, Messi sumó otro gol (para alcanzar los 12 en el año en EE.UU. y los 905 en su carrera), sin embargo un compatriota lo amargó. Y mucho.

El argentino Martín Ojeda, el 10 de Orlando City, enfrentando al arquero canadiense de Inter Miami, Dayne St. Clair, a quien le anotó tres tantos CALVIN HERNANDEZ - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

¿Quién es Ojeda? Mediocampista entrerriano, que en Orlando City juega con el número 10, realizó las divisiones inferiores en Ferro, donde se destacó. Debutó en la primera categoría en 2016 y, desde entonces, se convirtió en una destacada pieza del equipo de Caballito. En 2017 pasó a Racing. En el equipo de Avellaneda jugó 18 partidos (sin goles) entre 2017 y 2019. Pasó a préstamo a Huracán. Y, desde 2020 a 2022, actuó en Godoy Cruz de Mendoza (anotó 32 goles en 97 partidos). Hasta que se le presentó su primera oportunidad internacional y, en enero de 2023, fue presentado por el equipo de la Florida estadounidense.

Rodrigo De Paul, Lionel Messi y Luis Suárez tuvieron una noche amarga en el clásico de la Florida CALVIN HERNANDEZ - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Desde que llegó a los Estados Unidos, Ojeda no dejó de destacarse, algo que despertó el interés de clubes de Brasil y Arabia Saudita. Sin embargo, en enero pasado anunció la renovación de su contrato con Orlando City, hasta 2029. “El primer hat-trick (de Ojeda en MLS) llegó en 2025 ante New England Revolution, en un 3-3 que lo puso en la historia reciente de Orlando City. Pero el segundo tuvo otra dimensión. Llegó en el derbi de Florida, ante Messi, contra Inter Miami y dentro de una remontada que ya pertenece al folclore de la liga”, publicó la web de la Major League Soccer, en su versión en español.

El hat-trick de Ojeda

3️⃣ for our 🔟 pic.twitter.com/FZ4p0m1lVR — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) May 3, 2026

Orlando se convirtió, apenas, en el tercer equipo en la historia de MLS en ganar un partido después de estar abajo por tres goles. Antes lo habían logrado Seattle Sounders ante D.C. United en 2017 y LA Galaxy ante Los Ángeles Football Club (LAFC) en 2018. Ahora, Orlando tiene su propia página en esta historia. Y el argentino Ojeda, con siete goles en once partidos de la MLS en la temporada, “es el rostro de esa hazaña”. “En una noche albiceleste”, según apuntó la propia MLS, con hinchas vestidos con los colores de la Argentina y una bandera que terminó en manos de Ojeda después del partido, “Tincho se robó las luces”.

Martín Ojeda, la figura de Orlando City, con la bandera argentina y la mención de la ciudad en la que nació: Gualeguaychú CALVIN HERNANDEZ - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En la intimidad de Orlando City destacan el “liderazgo silencioso” de Ojeda. “No sólo suma en lo individual, sino que tiene peso dentro del equipo, en lo futbolístico y en lo anímico”, escribió, sobre el argentino, la MLS. Y, además, se destaca su control mental, incluso en los momentos más espinosos: “Tiene un guía espiritual; medita, lo ayuda a controlar la ansiedad, a estar presente en cada momento, sin dejarse llevar por las expectativas futuras. La calma le ayuda mucho cuando los partidos se tensan. No es de los jugadores que se exaltan emocionalmente en el campo, su celebración es medida: se sienta en el césped, cruza sus piernas y eleva sus brazos en un gesto de meditación”.

Por lo pronto, en el “Clásico del Sol” de la MLS, la mayor expectativa estaba depositada en el capitán de la selección campeona del mundo en Qatar 2022. Sin embargo, otro jugador argentino fue la figura (y no fue Rodrigo De Paul). Ojeda jamás olvidará la noche en la que anotó tres goles ante el Inter Miami de Messi.

Lo mejor del 4-3 de Orlando a Inter Miami