Jorge Amor Ameal y Juan Román Riquelme aparecerán en una misma lista el 8 de diciembre, como candidatos a presidente y vocal, respectivamente.

Así como en los días previos al cierre de las listas rumbo a las elecciones en Boca la campaña se caracterizó por versiones y supuestas negociaciones de un candidato con otro, la bomba que activó Juan Román Riquelme apenas 10 horas antes de que se cumpliera el plazo establecido por la Inspección General de Justicia derivó en una batalla que apenas ha comenzado y tal vez concluya el 8 de diciembre, día de la votación.

El oficialismo quedó descolocado. Sorprendido, porque esperaba dos escenarios posibles. El ideal era que el ídolo oficializara su incorporación a la lista que encabezan Christian Gribaudo y Juan Carlos Crespi. De hecho, se hizo trascender esa versión y hasta algunos hablaron de "acuerdo inminente". La alternativa que manejaban era que se mantuviera al margen, sin apoyar públicamente a ningún candidato. Nada de eso ocurrió: el excapitán de Boca es pustulante a vocal por la nómina de Jorge Ameal y Mario Pergolini.

Lejos de mostrar flaqueza y de sentir que la jugada del exnúmero 10 sea un golpe de KO, el oficialismo transitó las primeras 24 horas posteriores al impacto "esperando que baje la efervescencia", por un lado, y diagramando la estrategia y el contragolpe, que será a través de los medios, por el otro.

Crespi y Gribaudo, la fórmula del oficialismo en Boca

Por lo pronto, candidatos a presidente y vicepresidente salieron a pronunciarse públicamente. Gribaudo habló por Radio La Red y se mostró conciliador. "Si soy presidente de Boca, voy a convocarlo. Riquelme sabe mucho de fútbol. Es el ídolo de todos. No me gusta que sea el ídolo de algunos y que tome una posición de antagonismo y de grieta. Riquelme seguirá siendo el ídolo del hincha de Boca. Es el ídolo de mi hijo. Igualmente, yo lo imaginaba por encima de todas las agrupaciones. No me siento defraudado por él", dijo.

En tanto, fiel a su estilo, Crespi salió con los tapones de punta, por Radio Cooperativa: "Estoy contento porque el 8 vamos a pasar por arriba a todos. ¿O Ameal juega de 10? No es un partido de fútbol, es política. Riquelme puede ganarme en una cancha, pero en política yo le paso el trapo. Sabrá mucho de jugar pero no tiene ni idea de cómo dirigir", desafió. Pero en seguida apareció conciliador: "Yo felicito a Román, que se postuló y eligió estar en un lugar; me parece bien. Escuchó las ofertas y decidió; no me molestó lo que hizo".

Al mismo tiempo, y al igual que lo que viene sucediendo de manera periódica durante este año, desde el club contactaron a los socios. A diferencia de las encuestas por mail, en esta ocasión hubo llamados telefónicos. Las preguntas estaban referidas a saber si los socios tenían decidido ir o no a votar, e incluso se les preguntó qué fórmula elegirán.

Además, el mismo día del anuncio de Riquelme, cada socio recibió un completo balance de gestión, en donde se destacan las obras realizadas durante los ocho años de presidencia de Daniel Angelici, ponderando el éxito económico de la institución.

La distancia entre Riquelme y Angelici volvió a ser grande. Fuente: Archivo

Para este viernes al mediodía se espera la voz de Daniel Angelici. El presidente de Boca quedó muy ofuscado por el anuncio de Riquelme y lo hará saber en la conferencia de prensa a la que convocó para las 12 en la Bombonera. Trascendió que brindaría detalles de supuestas negociaciones que tuvo con el exvolante.

En el oficialismo esperan con tensa calma el partido del domingo, frente a Unión. Se espera que la Bombonera sea una un cabildo abierto, aunque no lo fue tanto post eliminación a manos de River por Copa Libertadores. Será el primer encuentro multitudinario de hinchas desde que Riquelme dijo que será candidato en la lista que lidera la fórmula Ameal-Pergolini. La fuerza gobernante en el club es consciente de que muchos hinchas cantarán por su ídolo, pero a la vez creen que una cosa es el fanático y otra el socio que define la elección.

Como si la contienda del 8 de diciembre fuera solamente entre Gribaudo y Ameal, sin referirse a José Beraldi, el otro postulante a presidente para la elección, hubo críticas del representante oficialista al hombre que lidera el Frente Juntos por Boca, que condujo el club entre octubre de 2008 y diciembre de 2001. "Hubo una sola agrupación que nunca vino a las reuniones cuando tratamos temas importantes: la de Jorge Amor Ameal. Que gobernó el club desde 2008 hasta 2011, dejó un déficit de 187 millones de pesos, no ganó ningún título internacional y ha hecho una gestión desastrosa. Nosotros hacemos las cosas bien. Podemos tener un voto más o un voto menos, pero hicimos mucho laburo", cuestionó Gribaudo.

Del lado de Ameal, todo es cautela. Miden cada una de las palabras. Y tanto él como Pergolini salieron a dejar en claro que la incorporación de Riquelme a su espacio no fue por dinero. "Román no va a cobrar ni un peso", advirtió el empresario y conductor radial. Que en La Red detalló: "Le cedí mi lugar pero no lo agarró; creyó que lo mejor era respetar lo que estaba armado. Dijo que quería el fútbol y juntamos voluntades. Ahora hay que trabajar mucho hasta el 8 de diciembre y también aprender. Esto no está ganado, hay otras opciones que los socios van a evaluar y hay que trabajar para que el socio entienda lo que queremos hacer y cómo vamos a hacerlo".

No permitirían que los socios fueren a sufragar con camisetas con el número 10, por considerar que eso implicaría "voto cantado".

Este viernes, el equipo jurídico de la Agrupación Juntos por Boca presentará ante la Inspección General de Justicia (IGJ) una denuncia por diversas irregularidades en el padrón electoral. Si bien estará presente, Ameal solamente escuchará la presentación, sin formar parte del panel. De hecho, también trascendió que los fiscales de mesa podrían anular los votos de aquellos socios que acudieren a la Bombonera con alguno de los modelos de camiseta Nº 10 que solía usar Riquelme, por considerar votos cantados a los suyos.

Aún faltan 17 días para la elección en Boca, pero el juego fuerte ya está en marcha desde hace rato.