Tras la suspensión de la Finalissima, se confirmó dónde jugará la selección.

Luego de la suspensión de la Finalissima ante España y del amistoso frente a Qatar en Doha, y ante el riesgo de llegar a la Copa del Mundo con siete meses de inactividad, la AFA finalmente cerró un rival para que la selección argentina tenga su despedida ante el público y aproveche la fecha FIFA para ultimar detalles de cara a la defensa del título. El oponente será un conjunto centroamericano: Guatemala. El partido se disputará en la Bombonera, confirmó la cuenta oficial del combinado albiceleste.

“Estadio confirmado”, fue el escueto mensaje que acompañó una foto de Lionel Messi superpuesta a la imagen de la cancha de Boca, el Estadio Alberto J. Armando. El encuentro será el 31 de marzo, la misma fecha en la que la selección iba a enfrentar a Qatar.

Argentina jugó por última vez en la cancha xeneize el 19 de noviembre del 2024, cuando le ganó a Perú por 1 a 0, con gol de Lautaro Martínez, en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas. En 2018, previo al Mundial de Rusia, la sección se despidió del público en ese estadio.

#SelecciónMayor ¡Nos vemos en Argentina! 🇦🇷



La Albiceleste jugará un partido amistoso el martes 31 de marzo ante #Guatemala 🇬🇹



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Guatemala, que en las eliminatorias de Concacaf terminó segunda en su grupo, pero quedó eliminada en la segunda ronda al finalizar tercera detrás de Panamá y Surinam, ya fue rival de Argentina en el debut de la era de Lionel Scaloni, con victoria 3 a 0; y en el partido previo a la Copa América 2024, en el que la selección se impuso 4 a 1.

Argentina jugó por última vez en la cancha xeneize el 19 de noviembre del 2024, cuando le ganó a Perú por 1 a 0, con gol de Lautaro Martínez, en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas. Gonzalo Colini - LA NACION

La selección comenzará a entrenarse el próximo lunes en Ezeiza y tendrá su despedida del público. Luego, en junio, habrá una nueva ventana internacional en la que Argentina tenía previstos amistosos ante México y El Salvador, finalmente cancelados, por lo que el partido con Guatemala podría convertirse en el último ensayo antes del Mundial.

Pese a la escasa jerarquía del rival, Lionel Scaloni se aseguró al menos una prueba antes del inicio del Mundial Cheng Min - XinHua

La prueba, está claro, no será la más exigente, sobre todo en comparación con los amistosos que cerraron el resto de las potencias. Mientras Brasil y Francia se medirán con Ecuador y Croacia; Inglaterra lo hará ante Uruguay y Japón; y Portugal y Bélgica enfrentarán a México y Estados Unidos, por citar algunos casos, Argentina volverá a cruzarse con un rival sensiblemente inferior: Guatemala, ubicada hoy en el puesto 94 del ranking FIFA y sin antecedentes en Copas del Mundo.

Argentina jugó por última vez en la cancha xeneize el 19 de noviembre del 2024, cuando le ganó a Perú por 1 a 0, con gol de Lautaro Martínez, en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas. Santiago Filipuzzi - LA NACION

Dirigida por el mexicano Luis Fernando Tena, los Champines llegarán a este cruce tras enfrentar a Argelia —rival de la Albiceleste en el estreno mundialista— el 27 de marzo, en el estadio Luigi Ferraris, en Génova.

Porque queremos jugar, porque defendemos los colores, porque Argentina merece despedirse en casa.



En la previa del Mundial, late fuerte la ilusión, el 31 todos juntos alentando a la Selección. Una noche para alentar a los mejores del mundo antes de volver a soñar. https://t.co/EXQssPf3X4 — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) March 17, 2026

El historial entre ambas selecciones refleja una clara ventaja para Argentina, con tres triunfos en igual cantidad de partidos. El primero fue en 2013, en Estados Unidos, con una victoria por 4 a 0 del equipo conducido por Alejandro Sabella, gracias a un hat-trick de Lionel Messi y un tanto de Augusto Fernández.

El segundo, en el comienzo de la era Scaloni, terminó 3-0 en Los Ángeles, con goles de Gonzalo Martínez, Giovanni Lo Celso y Giovanni Simeone, en una formación en la que asomaban nombres como Renzo Saravia, Ramiro Funes Mori y Cristian Pavón; además, sumaron minutos Alan Franco, Walter Kannemann, Santiago Ascacibar, Matías Vargas, Franco Vázquez y Franco Cervi.

El último antecedente, en 2024, también fue una goleada: 4-1 en Washington, con dobletes de Messi y Lautaro Martínez y el descuento guatemalteco tras un gol en contra.

La formación de Argentina ante Guatemala, en 2018, en la noche del debut de Lionel Scaloni como entrenador de la selección

La lista de citados por Scaloni se conocerá, en principio, este jueves, y podría empezar a despejar algunas incógnitas de cara a la nómina definitiva para la Copa del Mundo. Es prácticamente un hecho que Giovani Lo Celso no será parte, ya que continúa con la recuperación de una lesión miotendinosa en el recto anterior del muslo derecho, sufrida a principios de febrero, que aún no le permitió volver a jugar en el Betis. Lautaro Martínez, en tanto, atraviesa los últimos días de rehabilitación tras una distensión en el sóleo de la pierna izquierda y podría reaparecer este domingo con el Inter, en la visita a la Fiorentina, aunque llegaría con lo justo desde lo físico.

Sin embargo, las dudas de Scaloni van más allá de los jugadores que arrastran molestias. Apuntan al recambio en posiciones clave, como el arco y el centrodelantero. En ese sentido, el DT podría empezar a dar señales sobre los apellidos que tiene en mente cuando confirme los citados para el duelo con Guatemala. Walter Benítez -con poca participación en el Crystal Palace-, Juan Musso -suplente en el Atlético de Madrid, aunque con buenos rendimientos en la Copa del Rey- y Facundo Cambeses -citado por primera vez en octubre de 2025- compiten por el lugar de tercer arquero. En ataque, el escenario es similar: José Manuel López y Joaquín Panichelli -ambos con minutos en el cierre del año pasado- surgen como posibles alternativas para acompañar a Julián Álvarez y Lautaro Martínez.