Tras una lluvia de juguetes de peluche por el Día del Niño, Belgrano venció a Banfield en Córdoba
En el Gigante de Alberdi, los hinchas repitieron una iniciativa benéfica copiada hace dos años del club Betis, de España
El Gigante de Alberdi volvió a mostrar su costado más solidario. En el marco del triunfo por 2-1 frente a Banfield, la hinchada de Belgrano lanzó numerosos peluches al campo de juego, en laa vísperas del Día del Niño. Los juguetes, según informó el club, serán destinados a chicos de distintos espacios comunitarios, en una acción que nació hace dos años y está destinada a convertirse en tradición.
El estadio, colmado como en cada presentación del equipo cordobés, se tiñó de colores y emoción fuera del fútbol. Durante el entretiempo, tras una cuenta regresiva, desde las tribunas Cuellar Baja/Alta y la Platea Heredia y Súper Celeste —las que no tienen alambrados— cayó una multitud de figuras de peluche de personajes infantiles, en una postal que combinó alegría y compromiso social.
La “lluvia de peluches” es una iniciativa impulsada por los hinchas y respaldada por la dirigencia, con el objetivo de reunir donaciones. Este año la convocatoria fue organizada a través de las cuentas de redes sociales del club. Voluntarios y empleados de la institución se encargaron de recoger rápidamente los peluches para su clasificación y su distribución: había un partido que debía continuar poco después.
La iniciativa, llevada a cabo por segunda vez en Alberdi, está inspirada en una tradición solidaria de Betis, club de España, que tiene este gesto en diciembre para que los niños tengan regalos durante Navidad. También fue realizada por Besiktas, de Turquía, y las selecciones de Ecuador, Turquía y Siria.
En lo futbolístico, Belgrano redondeó la jornada con goles de Gabriel Compagnucci y Lucas Zelarayán; para Banfield descontó Mauro Méndez. El conjunto cordobés acumula 7 puntos en el grupo A del torneo Clausura y por el momento está en zona de clasificación para los octavos de final. Por su parte, el Taladro continúa sin levantar y sumó su segunda derrota consecutiva.
El clima festivo que se vivió en Alberdi reafirmó el vínculo entre el club y su comunidad. Más allá de los tres puntos obtenidos, el recuerdo que quedará es el de miles de peluches volando sobre el campo, un gesto que ahora, año tras año, transforma un partido de fútbol en una celebración solidaria.
