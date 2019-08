Benedetto deja Boca para seguir su carrera en Olympique de Marsella. Fuente: Archivo - Crédito: Daniel Jayo

"Estoy triste por irme de Boca, pero contento por la nueva oportunidad". Se terminó el ciclo de Darío Benedetto en el club de la Ribera. Después de lograr 45 goles en 76 partidos y tres títulos desde su llegada hace tres años, el delantero decidió emigrar al fútbol europeo: continuará su carrera en el Olympique de Marsella francés, que desembolsará alrededor de 16 millones de euros por su pase.

Quizás, su imagen final no es la que deseó. Al sufrir una lesión grado 2 en el gemelo interno de la pierna derecha durante la pretemporada, Benedetto no pudo despedirse de los hinchas, tal como lo hizo Nahitan Nandez, siendo una de las figuras ante Athletico Paranaense en los octavos de la Copa Libertadores. Y así lo sintió.

"Estuve emocionado el otro día en la cancha con la familia. Hubo lágrimas. Era mi despedida en la Bombonera y me hubiese gustado terminar jugando como lo hizo Nandez, pero por mi desgarro no pude despedirme de esa manera. Me arrepiento de no poder estar. La salida es un poco gris, pero no me estoy yendo mal. Al contrario, doy la cara", comentó el atacante en diálogo con Fox Sports.

No es fácil decirle que sí a Boca porque venís de perder finales con River y Tigre. Es difícil. El hincha sabe bien lo que quiere, el jugador debe saber que si no gana la Libertadores es complicado Darío Benedetto

"Es una mezcla de sensaciones. Lo que me dio la gente de Boca no lo viviré nunca más, a menos que vuelva. Pero esperé toda mi carrera jugar en un club importante de Europa y a mis 29 años es muy difícil que caiga una oferta así. Estoy triste por irme del club que amo, pero contento por la oportunidad. Es raro, porque si tengo que pensar en lo que siento, no me iría. Mi sueño era jugar en Boca, pero también tenía pendiente poder ir a Europa. Ojalá lo pueda aprovechar. Es mi momento", explicó el delantero sobre su decisión.

Desde su llegada en junio de 2016, Benedetto demostró la voracidad frente a la red rival y rápidamente se transformó en una de las figuras xeneizes, al punto tal que es el mejor delantero después de la partida de Martín Palermo: con sus 45 tantos en 76 partidos (0,54), logró un festejo cada 118 minutos. Y ahora también le deja un buen negocio económico al club, que le pagó 5,5 millones de dólares a América de México por su pase y hoy lo vende en 16 millones de euros.

Por qué no pudo jugar en el final

"Molesta todo lo que se dice. Cualquier jugador quiere estar, lamentablemente me lesioné en el amistoso contra Atlético Tucumán, porque la idea era jugar ante Paranaense. Soy el primero en ponerme la camiseta de Boca y salir a jugar. Por lesión no se pudo. Se hablarán un montón de cosas. Si hablo es para aclarar todo lo que se venía diciendo, todo es mentira. No iba a irme sin despedirme. es impagable el cariño que me dieron y agradecerles por todo el apoyo", comentó el atacante, que también utilizará la camiseta número 9 en Marsella.

"Cuando vine en 2016 estaba la opción de Benfica y de otros clubes mexicanos, pero nunca lo dije. Yo decidí venir a Boca y ganar tres campeonatos con esta camiseta me superó por completo, y más el cariño de la gente. Por eso se que voy a volver. Si no es como jugador, será como hincha durante toda mi vida. No tengo dudas de eso", agregó Benedetto, y luego contó su charla con el presidente Daniel Angelici. "Lo aprecio mucho, siempre estuvo con los jugadores. Y le fui sincero. Le dije que si estaba la oferta de un club de Europa, que la analizara, y si le servía al club, yo quería tener la oportunidad de jugar allá".

Por último, Pipa opinó aseguró que "no tiene dudas" de que Wanchope Ábila debe ser el nueve titular y además opinó acerca del presente y de una hipotética semifinal con River: "El equipo que jugó en Madrid sufrió un golpe muy duro como es perder con River, no hay duda. Pero hicimos borrón y cuenta nueva. Salimos campeones de la Supercopa, pero no pudimos contra Tigre en otra final. Es muy dífícil una final así, recuperarte y volver a una final. ¿La posible semifinal? Está la ansiedad de querer jugar. En el vestuario lo saben y están preparados. Siempre hubo competencia sana y un grupo muy lindo, con todos tirando al mismo lado y con compromiso de ponerse la camiseta de Boca".