Túnez ganó en la última jugada del partido y se clasificó la copa del mundo por tercera vez consecutiva
Lleva a cabo una gran campaña en las eliminatorias africanas donde sacó 22 puntos sobre 24 disputados
De una jugada de ensueño, Túnez logró su clasificación al Mundial 2026. En la última acción del partido, Mohamed Ben Romdhane convirtió el tanto que le dio la victoria por 1 a 0 a las Águilas de Cartago frente a Guinea Ecuatorial, como visitante, en el duelo correspondiente al grupo H de las eliminatorias africanas. De este modo, jugarán la copa del mundo por séptima vez en su historia.
Se jugaban los últimos segundos del partido, que se disputó en el estadio de Malabo, la capital de Guinea Ecuatorial. Saúl Coco, defensor del equipo local, perdió la pelota en su campo, pero con todo su equipo volcado al ataque. Firas Chaouat robó el balón, ingresó en el área y enfrentó al arquero Jesús Owono. Chaouat levantó la cabeza y vio entrar por el medio a Ben Romdhane, que sólo tuvo que empujarla.
De ese modo, Túnez alcanzaba el 1 a 0 en el final del partido. Ben Romdhane se sacó la camiseta, la sacudió con su mano y se fue corriendo a festejar atrás del arco mientras llegaban todos sus compañeros: los que estaban en el campo de juego y aquellos que permanecían en el banco de suplentes.
🚨 LA TUNISIE CE QUALIFIE POUR LA CDM 2026 ! pic.twitter.com/ftSkuAyix1— Nass La Menace 🇹🇳🇵🇸 ✪ (@Nassiim_216) September 8, 2025
Con el triunfo agónico las Águilas de Cartago se aseguraron el primer puesto del grupo H de las eliminatorias africanas y estarán presentes en el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026 del 11 de junio al 19 de julio. Alcanzaron los 22 puntos y lo hicieron sobre 24 posibles. Además, le sacaron 10 puntos a Namibia, que tiene un partido menos, y 12 a Liberia y Guinea Ecuatorial.
La gran campaña de la selección dirigida por Sami Trabelsi significó que Túnez participarán por séptima vez en la Copa del Mundo y a su vez, será por tercera vez consecutiva: 1978, 1998, 2002, 2006, 2018 y 2022 sumando al próximo mundial.
Por otra parte, la selección tunecina es el segundo equipo africano en sellar su pase a la fase final mundialista, después de que Marruecos lo hiciera el sábado. Nueve equipos de África se clasificarán automáticamente para el Mundial, y el décimo puesto se decidirá en una repesca intercontinental.
Ya se conocen 18 de las 48 selecciones clasificadas para el Mundial 2026. Túnez ha sido la última en sumarse.
- Canadá (anfitrión)
- México (anfitrión)
- Estados Unidos (anfitrión)
- Japón (Asia)
- Nueva Zelanda (Oceanía)
- Irán (Asia)
- Argentina (Sudamérica)
- Uzbekistán (Asia)
- Corea del Sur (Asia)
- Jordania (Asia)
- Australia (Asia)
- Brasil (Sudamérica)
- Ecuador (Sudamérica)
- Uruguay (Sudamérica)
- Colombia (Sudamérica)
- Paraguay (Sudamérica)
- Marruecos (África)
- Túnez (África)
