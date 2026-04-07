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TV del miércoles: River en Sudamericana, argentinos en Libertadores, Champions y tenis en Montecarlo

Fútbol internacional, Argentina vs. Venezuela en el Sudamericano Sub 17 y dos argentinos en el polvo de ladrillo de Mónaco

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River debuta por la Copa Sudamericana, frente a Blooming en Bolivia.
River debuta por la Copa Sudamericana, frente a Blooming en Bolivia.Manuel Cortina

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del miércoles 8 de abril de 2026.

FÚTBOL

Copa Libertadores

  • 19 Coquimbo Unido (Chile) vs. Nacional (Uruguay). Fox Sports 2
  • 19 Mirassol (Brasil) vs. Lanús. Fox Sports
  • 21 Independiente Medellín (Colombia) vs. Estudiantes de La Plata. Fox Sports
  • 21.30 Cusco (Perú) vs. Flamengo (Brasil). Fox Sports 2
  • 21.30 Junior (Colombia) vs. Palmeiras (Brasil). Fox Sports 3
  • 23 Sporting Cristal (Perú) vs. Cerro Porteño (Paraguay). Fox Sports

Champions League

  • 16 Barcelona (España) vs. Atlético de Madrid (España). Cuarto de final, partido de ida. Fox Sports y Disney+
  • 16 PSG (Francia) vs. Liverpool (Inglaterra). Cuarto de final, partido de ida. ESPN y Disney+
Tras el 2-1 del sábado en favor de los blaugranas por la liga española, Barcelona y Atlético de Madrid vuelven a cruzarse, pero esta vez por los cuartos de final de la Champions League.
Tras el 2-1 del sábado en favor de los blaugranas por la liga española, Barcelona y Atlético de Madrid vuelven a cruzarse, pero esta vez por los cuartos de final de la Champions League.PIERRE-PHILIPPE MARCOU - AFP

Copa Sudamericana

  • 18 Cuenca (Ecuador) vs. Santos (Brasil). DSports 2 (1610)
  • 19 Recoleta (Paraguay) vs. San Lorenzo de Almagro. ESPN
  • 19 Riestra vs. Palestino (Chile). ESPN 3
  • 21 Audax Italiano (Italiano) vs. Olimpia (Paraguay). ESPN 3
  • 21.30 Blooming (Blooming) vs. River Plate. DSports (1610)
  • 21.30 Montevideo City Torque (Uruguay) vs. Grêmio (Brasil). ESPN 2
  • 23 Puerto Cabello (Venezuela) vs. Mineiro (Brasil). ESPN 3
San Lorenzo visitará a Recoleta, de Paraguay, por la Copa Sudamericana.
San Lorenzo visitará a Recoleta, de Paraguay, por la Copa Sudamericana.JUAN MANUEL BAEZ

Europa League

  • 13.45 Braga vs. Betis. Cuarto de final, partido de ida. ESPN 3 y Disney+

Copa Argentina

  • 21.10 Sarmiento vs. Tristán Suárez. Treintaidosavo de final. TyC Sports

Sudamericano Sub 17

  • 17 Bolivia vs. Perú. DSports+ (1613)
  • 20 Venezuela vs. Argentina. DSports+ (1613)

TENIS

  • 8 El Masters 1000 de Montecarlo. La segunda rueda, incluidos Francisco Cerúndolo vs. Tomas Machac (Chequia) y Tomás Martín Etcheverry vs. Térence Atmane (Francia). ESPN 2 y Disney+
Tomás Martín Etcheverry se medirá con el francés Térence Atmane en Mónaco, por la segunda etapa del primer Masters 1000 europeo.
Tomás Martín Etcheverry se medirá con el francés Térence Atmane en Mónaco, por la segunda etapa del primer Masters 1000 europeo.VALERY HACHE - AFP

BÁSQUETBOL

Euroliga

  • 14.30 Monaco vs. Asvel (Francia). DSports 2 (1612)

NBA

  • 20 Cleveland Cavaliers vs. Atlanta Hawks. ESPN 4 y Disney+
  • 22.30 San Antonio Spurs vs. Portland Trail Blazers. ESPN 4 y Disney+
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