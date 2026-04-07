TV del miércoles: River en Sudamericana, argentinos en Libertadores, Champions y tenis en Montecarlo
Fútbol internacional, Argentina vs. Venezuela en el Sudamericano Sub 17 y dos argentinos en el polvo de ladrillo de Mónaco
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LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del miércoles 8 de abril de 2026.
FÚTBOL
Copa Libertadores
- 19 Coquimbo Unido (Chile) vs. Nacional (Uruguay). Fox Sports 2
- 19 Mirassol (Brasil) vs. Lanús. Fox Sports
- 21 Independiente Medellín (Colombia) vs. Estudiantes de La Plata. Fox Sports
- 21.30 Cusco (Perú) vs. Flamengo (Brasil). Fox Sports 2
- 21.30 Junior (Colombia) vs. Palmeiras (Brasil). Fox Sports 3
- 23 Sporting Cristal (Perú) vs. Cerro Porteño (Paraguay). Fox Sports
Champions League
- 16 Barcelona (España) vs. Atlético de Madrid (España). Cuarto de final, partido de ida. Fox Sports y Disney+
- 16 PSG (Francia) vs. Liverpool (Inglaterra). Cuarto de final, partido de ida. ESPN y Disney+
Copa Sudamericana
- 18 Cuenca (Ecuador) vs. Santos (Brasil). DSports 2 (1610)
- 19 Recoleta (Paraguay) vs. San Lorenzo de Almagro. ESPN
- 19 Riestra vs. Palestino (Chile). ESPN 3
- 21 Audax Italiano (Italiano) vs. Olimpia (Paraguay). ESPN 3
- 21.30 Blooming (Blooming) vs. River Plate. DSports (1610)
- 21.30 Montevideo City Torque (Uruguay) vs. Grêmio (Brasil). ESPN 2
- 23 Puerto Cabello (Venezuela) vs. Mineiro (Brasil). ESPN 3
Europa League
- 13.45 Braga vs. Betis. Cuarto de final, partido de ida. ESPN 3 y Disney+
Copa Argentina
- 21.10 Sarmiento vs. Tristán Suárez. Treintaidosavo de final. TyC Sports
Sudamericano Sub 17
- 17 Bolivia vs. Perú. DSports+ (1613)
- 20 Venezuela vs. Argentina. DSports+ (1613)
TENIS
- 8 El Masters 1000 de Montecarlo. La segunda rueda, incluidos Francisco Cerúndolo vs. Tomas Machac (Chequia) y Tomás Martín Etcheverry vs. Térence Atmane (Francia). ESPN 2 y Disney+
BÁSQUETBOL
Euroliga
- 14.30 Monaco vs. Asvel (Francia). DSports 2 (1612)
NBA
- 20 Cleveland Cavaliers vs. Atlanta Hawks. ESPN 4 y Disney+
- 22.30 San Antonio Spurs vs. Portland Trail Blazers. ESPN 4 y Disney+
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