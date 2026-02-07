LA NACION

TV y streaming del domingo: Vélez vs. Boca, partidazos en Europa, el Super Bowl y la qualy del Argentina Open

La actividad deportiva en el cierre del fin de semana, disponible a través de las pantallas

Goles para Boca: el uruguayo Miguel Merentiel regresa de una lesión para comandar el ataque xeneize ante Vélez
Goles para Boca: el uruguayo Miguel Merentiel regresa de una lesión para comandar el ataque xeneize ante VélezAníbal Greco - La Nación

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del domingo 8 de febrero de 2026.

FÚTBOL

Torneo Apertura

  • 17 Platense vs. Independiente. ESPN Premium
  • 17 Sarmiento vs. Atlético Tucumán. TNT Sports
  • 19.15 Huracán vs. San Lorenzo. ESPN Premium
  • 22.15 Gimnasia (M) vs. Instituto. ESPN Premium
  • 22.15 Vélez vs. Boca. TNT Sports
Gabriel Ávalos, el 9 de Independiente para jugar con Platense en Vicente López
Gabriel Ávalos, el 9 de Independiente para jugar con Platense en Vicente LópezX @independiente

Premier League

  • 11 Brighton vs. Crystal Palace. ESPN
  • 13.15 Liverpool vs. Manchester City. ESPN
Alexis Mac Allister será titular en Liverpool ante Manchester City, en uno de los partidos más atrayentes de la Premier League
Alexis Mac Allister será titular en Liverpool ante Manchester City, en uno de los partidos más atrayentes de la Premier LeaguePAUL ELLIS - AFP

Liga de España

  • 10 Alavés vs. Getafe. ESPN 2
  • 14.15 Atlético Madrid vs. Betis. ESPN 2
  • 17 Valencia vs. Real Madrid. DSports (1610)
Julián Álvarez volvería a ser titular en Atlético de Madrid ante Betis, por la Liga de España
Julián Álvarez volvería a ser titular en Atlético de Madrid ante Betis, por la Liga de EspañaJOHN THYS - AFP

Serie A

  • 8.30 Bologna vs. Parma. Disney+
  • 11 Lecce vs. Udinese. Disney+
  • 14 Sassuolo vs. Inter. ESPN 3
  • 16.30 Juventus vs. Lazio. ESPN 3
Lautaro Martínez, goleador de Inter y de la Serie A
Lautaro Martínez, goleador de Inter y de la Serie AALBERTO PIZZOLI - AFP

Ligue 1

  • 13 Angers vs. Toulouse. Disney+
  • 13 Auxerre vs. Paris FC. Disney+
  • 13 Le Havre vs. Racing de Estrasburgo. Disney+
  • 16.45 PSG vs. Olympique de Marsella. ESPN

FÚTBOL AMERICANO / SUPER BOWL

  • 20.30 New England Patriots vs. Seattle Seahawks. ESPN 2 y Fox Sports
El Super Bowl se celebrará este domingo en el Levi's Stadium en California
El Super Bowl se celebrará este domingo en el Levi's Stadium en CaliforniaLevi's Stadium

BÁSQUETBOL

Liga Nacional

  • 11 Quimsa vs. Gimnasia (CR). TyC Sports

Liga ACB

  • 8.30 Barcelona vs. Valencia. Fox Sports 2
  • 13 Real Madrid vs. Granada. Fox Sports 2

La NBA

  • 14.30 New York Knicks vs. Boston Celtics. ESPN 4
  • 17.30 Los Angeles Clippers vs. Mennesota Timberwolves. ESPN 4

TENIS

  • 11 El ATP 250 Montpellier. La final
  • 13 Argentina Open. Qualy, día 2. TyC Sports
  • 17 Challenger de Rosario. La final. Fox Sports 2

HOCKEY

  • 11 España vs. Países Bajos. Pro League Masculino. Disney+
  • 17 China vs. Países Bajos. Pro League Femenino. Disney+
