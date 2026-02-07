TV y streaming del domingo: Vélez vs. Boca, partidazos en Europa, el Super Bowl y la qualy del Argentina Open
La actividad deportiva en el cierre del fin de semana, disponible a través de las pantallas
- 2 minutos de lectura'
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del domingo 8 de febrero de 2026.
FÚTBOL
Torneo Apertura
- 17 Platense vs. Independiente. ESPN Premium
- 17 Sarmiento vs. Atlético Tucumán. TNT Sports
- 19.15 Huracán vs. San Lorenzo. ESPN Premium
- 22.15 Gimnasia (M) vs. Instituto. ESPN Premium
- 22.15 Vélez vs. Boca. TNT Sports
Premier League
- 11 Brighton vs. Crystal Palace. ESPN
- 13.15 Liverpool vs. Manchester City. ESPN
Liga de España
- 10 Alavés vs. Getafe. ESPN 2
- 14.15 Atlético Madrid vs. Betis. ESPN 2
- 17 Valencia vs. Real Madrid. DSports (1610)
Serie A
- 8.30 Bologna vs. Parma. Disney+
- 11 Lecce vs. Udinese. Disney+
- 14 Sassuolo vs. Inter. ESPN 3
- 16.30 Juventus vs. Lazio. ESPN 3
Ligue 1
- 13 Angers vs. Toulouse. Disney+
- 13 Auxerre vs. Paris FC. Disney+
- 13 Le Havre vs. Racing de Estrasburgo. Disney+
- 16.45 PSG vs. Olympique de Marsella. ESPN
FÚTBOL AMERICANO / SUPER BOWL
- 20.30 New England Patriots vs. Seattle Seahawks. ESPN 2 y Fox Sports
BÁSQUETBOL
Liga Nacional
- 11 Quimsa vs. Gimnasia (CR). TyC Sports
Liga ACB
- 8.30 Barcelona vs. Valencia. Fox Sports 2
- 13 Real Madrid vs. Granada. Fox Sports 2
La NBA
- 14.30 New York Knicks vs. Boston Celtics. ESPN 4
- 17.30 Los Angeles Clippers vs. Mennesota Timberwolves. ESPN 4
TENIS
- 11 El ATP 250 Montpellier. La final
- 13 Argentina Open. Qualy, día 2. TyC Sports
- 17 Challenger de Rosario. La final. Fox Sports 2
HOCKEY
- 11 España vs. Países Bajos. Pro League Masculino. Disney+
- 17 China vs. Países Bajos. Pro League Femenino. Disney+
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Ir a Canchallena
Otras noticias de La agenda de la TV
TV y streaming. River y Racing en el Apertura, partidazos en Europa, la Copa Davis, el Seis Naciones y el Seven de Perth
TV y streaming del viernes. Argentina en la Copa Davis, las ligas de Europa, el torneo Apertura y los Pumas 7s en la madrugada
La TV del jueves. Empieza el Seis Naciones, más Copa Argentina, las copas de Europa, tenis y básquetbol
Más leídas de Fútbol
- 1
Cristiano Ronaldo volvió a faltar y los hinchas de Al-Nassr lo defendieron a los siete minutos de juego
- 2
Boca vs. Vélez, por el Torneo Apertura 2026: día, horario, TV y cómo ver online
- 3
El tren de la Bombonera: pasa a centímetros del estadio, atraviesa La Boca y convive con el club, pero por caminos separados
- 4
James Rodríguez rumbo al Mundial: firmó por seis meses con Minessota United, de la MLS