Enzo Fernández sonrió en la platea: qué dijo el DT de Chelsea sobre el conflicto

Chelsea se clasificó a las semifinales de la FA Cup y con el 7-0 a Port Vale (último en las posiciones de la tercera división) es el equipo que marcó más goles (20) entre los 729 que empezaron la participación en la competencia más antigua del mundo, pero el foco estuvo puesto en las repercusiones derivadas de la sanción de dos partidos que el club londinense le impuso a Enzo Fernández, uno de sus capitanes.

Como es sabido, a su regreso a Inglaterra tras los dos amistosos que disputó con la selección argentina, el volante se encontró con que Chelsea hizo una valoración negativa de sus declaraciones en un streaming en Buenos Aires, en el que manifestó que le gustaría vivir en Madrid porque es muy similar a Buenos Aires, en lo que se interpretó como un guiño a una posible transferencia, en un momento en el que empieza a trascender un supuesto interés de Real Madrid.

“Es decepcionante que Enzo se haya expresado de esa manera. Cruzó una línea en lo que respecta a nuestra cultura y a lo que queremos construir”, dijo el viernes el entrenador Liam Rosenior, que ejerció de portavoz del club.

El entrenador Rosenior dijo que tuvo una charla muy positiva con Enzo Fernández Izzy Poles - AMA - Getty Images Europe

Las imágenes y algunas declaraciones de este sábado rebajaron la tensión, si es que en algún momento se especuló con una ruptura o en un caso sin retorno. Por un lado, las cámaras de los fotógrafos captaron a un Enzo Fernández sonriente, sentado detrás del banco de los suplentes en el estadio Stamford Bridge. Desde lo gestual, el volante no quiso agregar leña al fuego.

A la prensa inglesa le llegó el rumor de que Enzo mantuvo una charla con el entrenador y el plantel, en la que habría dado su punto de vista y ofrecido sus disculpas por si alguien se había sentido molesto. Consultado Rosenior sobre ese posible encuentro, el entrenador evitó dar precisiones: “Como dije ayer, las conversaciones que tengo con mis jugadores, con Enzo o con cualquiera del equipo sobre este tipo de temas, quedan en privado. El vestuario es sagrado. Ayer dejé muy claro lo que pienso de él como persona. Es un tipo excelente. Pero al mismo tiempo, quiero que ahora nos centremos en el fútbol para lograr los objetivos de esta temporada".

El resumen de Chelsea 7 - Port Vale 0

Otra pregunta que debió responder el DT que llegó hace tres meses para reemplazar al despedido Enzo Maresca fue si Fernández consideraba que la suspensión era injusta. “En el momento oportuno, que no es ahora, después de todo lo que hemos pasado, estoy seguro de que hablaremos de lo que se ha dicho entre Enzo y yo. Enzo y yo estamos en muy buena relación. Lo vi hoy, tuvimos una conversación muy productiva a solas, y las cosas no son como la gente piensa. Enzo sabe lo que pienso de él y fue genial verlo aquí apoyando hoy a los jugadores".

Rosenior fue más escueto cuando se le pidió un descargo sobre lo expresado por Javier Pastore, que integra la agencia de representación de Fernández. “No tengo nada que decir sobre la opinión de otra persona”, dijo el exconductor de Racing de Estrasburgo. Pastore había calificado como “injusta” la sanción y expuso su argumento: “Él [Enzo] nunca dijo que quiere irse ni mencionó a otro equipo. Lo que se publicó [las especulaciones sobre Real Madrid] es responsabilidad de quienes sacaron conclusiones”.

Si es que Enzo se disculpó, sería la segunda vez que lo hace desde que en enero de 2023 se incorporó a Chelsea. Después de la Copa América 2024 dio explicaciones sobre un video que se viralizó en el ómnibus de la selección, con cánticos racistas hacia los jugadores franceses. En el plantel de Chelsea hay varios futbolistas de esa nacionalidad. Todas estas situaciones no le impidieron a Enzo convertirse en un referente, como lo demuestra su condición de segundo capitán, detrás de Reece James.

Alejandro Garnacho festeja tras convertir de penal el 7-0 Andrew Kearns - CameraSport - CameraSport

Ante un rival muy inferior, Chelsea no tuvo inconvenientes en superar a Port Vale. Alejandro Garnacho, que ingresó a media hora del final, marcó en el descuento el 7-0 con un penal y un rato antes había estrellado un remate en el travesaño. Los otros tantos fueron de Jorrel Hato, João Pedro, Gabriel (en contra), Tosin Adarabioyo, Andrey Santos y Estevao. Un par de horas después de finalizado el partido, Chelsea recibió una noticia para ilusionarse un poco más con el título. En las semifinales enfrentará a Southampton (7° en segunda división), que venció 2-1 a Arsenal. En la otra llave de las semifinales ya está Manchester City, que con un hat-trick de Erling Haaland le ganó 4-0 a Liverpool. El equipo de Pep Guardiola espera por Leeds o West Ham, que se enfrentarán este domingo.

Quizá Fernández no haya lamentado tanto perderse el cotejo contra Port Vale, pero es probable que le afecte más verse afuera del partido del domingo 12, frente a Manchester City, por la Premier League.

El caso de Enzo Fernández y su presunto interés por emigrar mereció una reflexión más amplia del excapitán John Terry, campeón de la Champions League 2012 y segundo entre los jugadores con más partidos (717) en la historia del club: “Chelsea ya no es el club que solía ser. Pedro, Cesc Fabregas, Claude Makelelé y Samuel Eto’o dejaron el Barcelona y el Real Madrid para jugar aquí. En aquella época, los jugadores no le decían que no al Chelsea. Pero hoy en día, quieren dejar el Chelsea para irse a La Liga. Da la sensación de que el nombre del club está perdiendo fuerza”.