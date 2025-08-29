LA NACION

TV y streaming del sábado: San Lorenzo vs. Huracán, fútbol de Europa, Colapinto en la Fórmula 1 y Argentina en la Americup

La actividad deportiva en el comienzo del fin de semana, disponible a través de las pantallas

Franco Mastantuono con su nueva camiseta: la de Real Madrid
Franco Mastantuono con su nueva camiseta: la de Real MadridMiguel Oses - AP

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del sábado 30 de agosto de 2025.

FÚTBOL

Torneo Clausura

  • 14.30 San Lorenzo vs. Huracán. ESPN Premium (CV 123 HD - DTV 604/1604 HD - TC 111/1017 HD - SC 102/130 HD) y TNT Sports (CV 124 HD - DTV 603/1603 HD - TC 112/1018 HD - SC 423/140 HD)
  • 17 Central Córdoba vs. Estudiantes. TNT Sports (CV 124 HD - DTV 603/1603 HD - TC 112/1018 HD - SC 423/140 HD)
  • 17 Independiente Rivadavia vs. Argentinos. ESPN Premium (CV 123 HD - DTV 604/1604 HD - TC 111/1017 HD - SC 102/130 HD)
  • 19.15 Sarmiento vs. Rosario Central. TNT Sports (CV 124 HD - DTV 603/1603 HD - TC 112/1018 HD - SC 423/140 HD)
  • 21.30 Vélez vs. Lanús. ESPN Premium (CV 123 HD - DTV 604/1604 HD - TC 111/1017 HD - SC 102/130 HD
San Lorenzo-Huracán, el clásico de barrio
San Lorenzo-Huracán, el clásico de barrioGonzalo Colini - LA NACION

Premier League

  • 8.15 Chelsea vs. Fulham. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)
  • 11 Manchester United vs. Burnley. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)
  • 11 Sunderland vs. Brentford. Disney+
  • 11 Tottenham Hotspur vs. Bournemouth. Disney+
  • 11 Wolverhampton vs. Everton. Disney+
  • 13.30 Leeds vs. Newcastle. Disney+

Liga de España

  • 12 Alavés vs. Atlético Madrid. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)
  • 14 Oviedo vs. Real Sociedad. Dsports (611/1611 HD)
  • 14.30 Girona vs. Sevilla. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)
  • 16.30 Real Madrid vs. Mallorca. Dsports (610/1610 HD)
Julián Alvarez, imprescindible en Atlético de Madrid
Julián Alvarez, imprescindible en Atlético de MadridMANAURE QUINTERO - AFP

Serie A

  • 13:20 Bologna vs. Como. Disney+
  • 13:20 Parma vs. Atalanta. Disney+
  • 15:30 Napoli vs. Cagliari. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)
  • 15:30 Pisa vs. Roma. Disney+

Bundesliga

  • 10.30 Werder Bremen vs. Bayer Leverkusen. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)
  • 10:30 Hoffenheim vs. Eintracht Frankfurt. Disney+
  • 10:30 RB Leipzig vs. Heidenheim 1846. Disney+
  • 10:30 Stuttgart vs. Borussia Monchengladbach. Disney+
  • 13.30 Augsburg vs. Bayern Múnich. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)

Primera Nacional

  • 13.10 Tristán Suárez vs. All Boys. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)

AUTOMOVIISMO

Fórmula 1

  • 6.30 Práctica 3 del Gran Premio de Países Bajos. Disney+
  • 10 Clasificación del Gran Premio de Países Bajos. Disney+
Franco Colapinto, a pura velocidad
Franco Colapinto, a pura velocidadJOHN THYS - AFP

TENIS

US Open

  • 12 La tercera rueda. ESPN 4 (CV 105 HD - DTV 1624 HD) y Disney+
  • 13 La tercera rueda. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD) y Disney+
  • 17.40 La tercera ronda. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD) y Disney+
  • 20 La tercera rueda. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD) y ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD) y Disney+

RUGBY

Top 12

15:10 Alumni vs. Hindú. Disney+

15:10 Buenos Aires vs. Newman. Disney+

15:10 CUBA vs. SIC. Disney+

15:10 Belgrano vs. Regatas. Disney+

15:10 CASI vs. San Luis. Disney+

15:30 La Plata vs. Los Tilos. ESPN 4 (CV 105 HD - DTV 1624 HD)

La Argentina, revelación en la Americup 2025
La Argentina, revelación en la Americup 2025FIBA

BÁSQUETBOL

Eurobasket

  • 7.30 Lituania vs. Alemania. Dsports (610/1610 HD)
  • 9 Italia vs. Georgia. Dsports2 (612/1612 HD)
  • 12 Francia vs. Eslovenia. Dsports (610/1610 HD)
  • 12 Letonia vs. Serbia. Dsports2 (612/1612 HD)
  • 12.15 Chipre vs. Grecia. Dsports (614/1614 HD)
  • 14.30 Montenegro vs. Finlandia. Dsports (618/1618 HD)
  • 15.15 Turquía vs. Polonia. Dsports (616/1616 HD)
  • 15.30 Polonia vs. Israel. Dsports (614/1614 HD)
  • 15.30 España vs. Bosnia & Herzegovina. Dsports2 (612/1612 HD)

Americup

  • 17.30 Brasil vs. Estados Unidos. La semifinal. Dsports2 (612/1612 HD)
  • 21 Argentina vs. Canadá. La semifinal. Dsports2 (612/1612 HD)

CICLISMO

  • 10.50 La Vuelta a España. Etapa 8. Disney+

