Un asesor de alto rango de Infantino renunció a su cargo en rechazo al plan de privatización del Mundial

Un asesor de alto rango de Gianni Infantino, actual presidente de la FIFA, renunció este viernes a su cargo luego de que se diera a conocer el plan para vender una participación de los ingresos del Mundial a inversores de capital privado.

Se trata de Carlos Cordeiro, que estaba en su cargo desde 2021 y que dijo que desconocía la propuesta. “Está hipotecando el futuro del deporte sin ninguna justificación convincente”, sentenció.

Cordeiro había sido convocado por Infantino hace cinco años para ayudar a definir el futuro del ente máximo del fútbol. Pero este viernes sostuvo que el nuevo plan sería “un mal acuerdo” para este deporte.

“Es un mal acuerdo para las federaciones miembro de la FIFA, un mal acuerdo para ​el fútbol y ⁠un mal acuerdo para ⁠el futuro del deporte a largo plazo”, dijo en un comunicado.

Cordeiro, exbanquero y exvicepresidente de la Federación de Fútbol de Estados Unidos, remarcó que no había participado en la elaboración ​de la propuesta y que se oponía a ella “inequívocamente”.

El presidente de la FIFA Gianni Infantino durante una conferencia de prensa en la ciudad de México Eduardo Verdugo - AP

En paralelo, el director de operaciones de la FIFA, Kevin Lamour, afirmó que el personal se había visto “engañado” ‌por Infantino y calificó la propuesta de “proyecto unipersonal”.

“Nuestra misión es servir al fútbol. No servir a los intereses personales ​de alguien que, lamentablemente, cree que encarna a la FIFA cuando se supone ​que debe estar a su servicio”, expresó en un comunicado.

Sin embargo, desde la FIFA señalaron que los medios de comunicación difundieron “informaciones incorrectas” durante la última semana que alteraron el proceso de consultas y que, a pesar de ello, continuarían en ese rumbo.

“Seguiremos adelante para garantizar que cada federación miembro tenga la posibilidad de emitir su voto basándose en los hechos”, indicaron.

Gianni Infantino y Donald Trump le dan la Copa del Mundo a Rodri Matt Rourke - AP

El plan de Infantino

La FIFA puso en marcha un proceso de consulta para evaluar una reestructuración de su modelo de negocio. Como parte de ese plan se estudia la creación del FIFA Forward Enterprise (FFE), que ayudaría a integrar los derechos comerciales de la entidad con la gestión operativa de los torneos organizados por el organismo.

En el marco de esta propuesta es que se contempló la creación del FIFA Funding Programme (FFFP), un mecanismo de adhesión voluntaria que ofrecería a las federaciones nacionales acceso a financiación adicional para proyectos de desarrollo de gran escala.

Cada una de las 211 federaciones miembro podría acceder a un capital extraordinario de hasta 20 millones de dólares. Como parte de la estrategia, la FIFA estudia incorporar inversores externos a través de participaciones minoritarias y sin capacidad de control dentro del FFE.

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, charla con Gianni Infantino, de la FIFA; la UEFA ha sido la principal opositora al plan de privatización getty images - Getty Images Europe

Pero la decisión fue altamente rechazada por la UEFA y la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf). Y ahora también por uno de los principales asesores del presidente de la FIFA.

Uno de los principales candidatos a encabezar el grupo inversor propuesto es Thrive Eternal, un fondo de gestionado por Thrive Capital, firma fundada por Joshua Kushner, quien es hermano de Jared Kushner -yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Jared Kushner (izquierda), el presidente Donald Trump (centro) y el secretario de Estado Marco Rubio (derecha) CHIP SOMODEVILLA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Por el momento, la UEFA es el principal opositor de la propuesta y acusó a la FIFA de poner en venta el “alma” del fútbol. El pasado jueves, los 55 países miembros votaron por unanimidad boicotear todos los torneos de la FIFA, menos de dos semanas después de que España se proclamara campeona del mundo.

“Nadie está vendiendo el fútbol. Es algo que la FIFA jamás contemplaría”, respondió la entidad en su ⁠comunicado del viernes, y sumó: “Todo el mundo tiene derecho a expresar su oposición y a solicitar más aclaraciones, pero ninguna entidad puede afirmar que representa a las 211 federaciones miembro de todo ‌el mundo”.

Con información de Reuters