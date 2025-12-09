Un Atlético de Madrid deficiente como visitante busca sumar en Eindhoven para no perder el tren europeo

Desenganchado otra vez de LaLiga de España por su bajo rendimiento fuera de casa, el Atlético de Madrid intentará resarcirse este martes con un primer triunfo como visitante en la Champions League ante el PSV Eindhoven neerlandés.

El equipo de Diego Simeone revivió la pasada semana sensaciones parecidas a las de los meses de marzo y abril de este año, cuando el Atleti quedó al margen de la disputa de todas las competiciones en serie en pocos días: la liga, Copa del Rey y Champions.

El martes pasado, Barcelona se impuso 3-1 en el Camp Nou al cuadro colchonero que ganaba 1-0 con un tanto de Alex Baena y este sábado, el Athletic hizo lo propio al ganar 1-0 en San Mamés.

El Cholo Simeone, en la última práctica de Atlético de Madrid

El Atlético pasó de ser líder provisional después de marcarle al elenco catalán a descolgarse de los puestos de cabeza tras la derrota en Bilbao.

Ahora, se sitúa a nueve del Barcelona; a cinco del Real Madrid; y a cuatro del Villarreal, que además tiene un partido menos.

El Atlético sólo consiguió un 37,5% de los puntos que jugó esta campaña lejos de su estadio en LaLiga, habiendo logrado una registro de nueve de 24 unidades. Y en Europa perdió en sus dos desplazamientos anteriores, por 3-2 en Liverpool y 4-0 ante el Arsenal.

“Si me guío por los resultados, no han sido positivos. Si me guio por los partido fuera de casa, desde el Espanyol, hicimos cosas buenas. No ganamos por la contundencia. En 14 años de visitante habremos ganado alguna vez. Hay que tener paciencia: a veces te toca ganar y otras veces no te toca ganar”, sostuvo Diego Simeone, con una pizca de ironía.

Estos números contrastan con los resultados como local: 22 puntos de 24 posibles en LaLiga y pleno de tres victorias en la Champions League. Entre los motivos por los que el Atlético no obtiene un buen resultado fuera de su feudo se debe al escaso aporte de Julián Alvarez y Alexander Sorloth, sus dos delanteros de referencia.

El argentino anotó diez tantos durante este curso, pero sólo uno como visitante, en la derrota contra el Espanyol en la primera jornada liguera. Por su parte, el noruego marcó cuatro goles, todos de ellos ante su afición. Ni siquiera Antoine Griezmann logró perforar la red fuera del Metropolitano, pese a sus cinco conquistas esta temporada.

“Casi todos los equipos, menos los diferenciales, tienen problemas cuando juegan fuera. Es el tercero que perdemos (en LaLiga) e intentamos en cada partido tener más atención para poder mejorar”, afirmó Simeone en la rueda de prensa en Bilbao. En ese encuentro, fueron titulares Nahuel Molina, el Cholito Giuliano Simeone, Thiago Almada, Nicolás González y Julián Alvarez. Campeones del mundo y visitantes habituales en el equipo que conduce Lionel Scaloni. Sin embargo, no suelen brillar en la misma sintonía.

Marc Pubill, que debutó como defensor central en sustitución del lesionado José María Giménez, se mostró convencido de que el Atlético volverá a firmar una racha como la que registró antes del duelo del Camp Nou, en la que enlazó siete triunfos seguidos que le permitió engancharse a la lucha por el título liguero tras un mal inicio.

“Veníamos de una buena racha y estoy seguro de que vamos a volver a encadenar muchos partidos como los que llevábamos. Vamos a trabajar durante la semana para lograr esas cosas que nos faltaron en este partido (Athletic). Y a pensar en el siguiente”, aseguró el lateral derecho. La escuadra madrileña viajó este lunes a Eindhoven en busca de esa primera victoria lejos de su estadio y lo hizo con bajas significativas.

Julián Alvarez, a contramano de visitante

Además de las ausencias de Baena y Giménez -autor del gol del triunfo en tiempo de descuento ante el Inter de Milán (2-1) en el último encuentro de Champions League-, también estarán ausentes Marcos Llorente, con molestias desde finales de noviembre, y Clement Lenglet, por una contractura muscular.

El equipo, no obstante, recuperó al estadounidense Johnny Cardoso para este encuentro, al que PSV Eindhoven llega decimoquinto, con un punto menos que el Atlético.

“Necesitamos seguir en la misma línea. Competimos bien, no ganamos, porque a veces te toca ganar y otras perder. Enfocarte en lo que viene. Es un partido duro, ante un rival que juega bien, con un entrenador que siempre tuvo equipos ofensivos, con posesión, con juego vertical... Es el encuentro que nos vamos a encontrar”, sostuvo el Cholo.