Un club alemán rechazó contratar a un futbolista israelí que se había manifestado por la guerra en Gaza

Fortuna Düsseldorf, equipo de la segunda división alemana de fútbol, tomó una decisión que hizo mucho ruido. Pese a considerarlo en forma concreta, desistió de incorporar al delantero israelí Shon Weissman, de Granada de España, tras las protestas de sus hinchas debido a diversas publicaciones del jugador en sus redes sociales a partir del ataque de Hamás a Israel del 7 de octubre de 2023, en el que murieron 1219 personas y dio paso a la ofensiva de Israel en Gaza, que ya provocó más de 60.933 muertos, según los cálculos oficiales, vía AFP.

“Estudiamos fichar a Weissman, pero definitivamente hemos decidido no firmarlo”, comunicó el club fundado en 1895, que actualmente juega en la Bundesliga 2. El club, asimismo, no precisó las razones de la decisión. Pero el diario Bild informó y confirmó que la reacción de Fortuna Düsseldorf fue ante el descontento mostrado por sus aficionados. Vaya curiosidad: Weissman ya se encontraba en la ciudad alemana y había pasado la revisión médica.

El delantero de 29 años y 33 partidos internacionales con la selección de Israel, publicó en sus redes sociales varios mensajes tras el ataque de Hamás. Según Bild, Weissman pidió en redes a Israel que “borrara Gaza del mapa” o que “lanzara 200 toneladas de bombas” sobre este territorio palestino. “No hay inocentes (en Gaza), no necesitan ser advertidos”, habría escrito el futbolista en otro mensaje.

Wir haben uns intensiv mit Shon Weissman beschäftigt, uns aber final entschieden, von einer Verpflichtung abzusehen.#f95 | 🔴⚪ — Fortuna Düsseldorf (@f95) August 5, 2025

Weissman borró posteriormente las publicaciones y las atribuyó a un error en un momento de gran carga emotiva. Pero los hinchas de Fortuna Düsseldorf lanzaron una petición diciendo que los comentarios “irrespetuosos y discriminatorios” de Weissman ”son contrarios a los principios que Fortuna representa y trata de promover". El diario Bild, incluso, informó que el club y el futbolista habían planeado un comunicado de disculpas por esos comentarios cuando se hiciera oficial el fichaje, pero la presión fue tan grande que no llegaron a consumar la presentación. Weissman había sido señalado por los hinchas de Granada -por el mismo motivo- cuando se incorporó en el conjunto andaluz en enero de 2023.

El futbolista utilizó las mismas redes sociales cuestionadas para hacer una aclaración sobre esta situación. “Soy hijo de una nación que aún llora los horrores del 7 de octubre. Ese día negro, cuando familias enteras fueron asesinadas, secuestradas y brutalizadas, sigue siendo una herida abierta para mí, como persona, como israelí y como atleta que representa a mi país”, expresó.

Y continuó relatando: “Es posible y necesario oponerse al daño a personas inocentes de ambos bandos. Pero no permitiré que me consideren alguien que promovió el odio con tres ‘me gusta’ y un comentario que fue borrado al instante. Si para algunos esto es difícil de aceptar, deberían volver a mirar lo que ocurrió el 7 de octubre. Si bien acepto todas las críticas, me duele que no se haya considerado el contexto completo. En un momento de angustia nacional y personal, mantengo mi compromiso con los valores de la humanidad, la deportividad y el respeto mutuo”.

“Al final del día -prosiguió el futbolista-, una persona siempre estará con su país, pase lo que pase. Ningún extraño podrá jamás comprender verdaderamente lo que hemos pasado. La lealtad no se debate. Sobre todo cuando tu gente sigue enterrando a sus muertos. Estoy profundamente agradecido por el apoyo que he recibido de personas que realmente me conocen. Continuaré llevando con orgullo la bandera israelí dondequiera que juegue”.

Otros casos

El caso de Weissman no es el único de un futbolista que tiene su carrera afectada por el conflicto. En 2023, Maguncia, club de la Bundesliga, despidió al neerlandés de origen marroquí Anwar El Ghazi por publicaciones en redes sociales sobre la guerra, un despido que la justicia alemana consideró injustificado.

Noussair Mazraoui, exdefensor de Bayern Múnich, ahora en Manchester United, debió pedir disculpas públicas tras reclamar -también en redes sociales- la “victoria” para “nuestros oprimidos hermanos de Palestina”.