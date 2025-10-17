Un doblete de Panichelli en el empate de Racing de Estrasburgo ante el PSG: partidazo con protagonismo argentino

En un partido cargado de emociones, intensidad y alternancias en el marcador, París Saint-Germain igualó como local 3-3 frente a Racing de Estrasburgo, en el encuentro más atractivo de la octava fecha de la Ligue 1. El conjunto alsaciano, que pelea palmo a palmo la cima del campeonato, tuvo en los argentinos Joaquín Panichelli y Valentín Barco a sus principales figuras. El delantero cordobés convirtió dos goles y se consolidó como el máximo anotador del torneo, mientras que el exBoca aportó una asistencia clave.

El encuentro, disputado en el Parque de los Príncipes, fue cambiante desde el primer minuto. El equipo dirigido por Luis Enrique comenzó en ventaja, llegó a estar abajo 1-3 y terminó rescatando un punto en la segunda mitad. El desarrollo fue vertiginoso, con momentos de alto voltaje ofensivo.

El PSG abrió el marcador con un tanto del francés Bradley Barcola a los seis minutos, tras una jugada colectiva de gran factura. Luego de una secuencia de toques precisos, su compatriota Désiré Doué filtró un pase entre líneas para devolverle la pared y el delantero definió con zurda ante la salida del arquero Mike Penders, que tendría grandes salvadas en el encuentro.

Sin embargo, antes del entretiempo, Racing lograría darlo vuelta. Panichelli avisó con un magnífico taco en el área que tapó Lucas Chevalier, aunque nada podría hacer en el gol. A los 26, el número 9 igualó el marcador con un remate de cabeza perfecto, que iría por arriba del arquero.

Y sobre el cierre del primer tiempo, a los 41 minutos, Racing de Estrasburgo pasó al frente gracias a una asistencia precisa del Colo Barco, picándola por encima de la defensa, y una definición sutil del belga Diego Moreira, que puso el 2-1 parcial.

La segunda mitad comenzó con otro golpe del visitante: apenas a los 49 minutos, nuevamente apareció el goleador argentino. Panichelli dijo presente con una definición cruzada de primera, luego del pase al medio de Moreira, para estampar el 3-1 parcial. Con su doblete —el segundo consecutivo— no solo se convirtió en el máximo anotador de la liga francesa con siete goles, sino también en el jugador argentino que más goles hizo en las ligas de Europa, superando a nada menos que Julián Alvarez.

PSG reaccionó de inmediato. A los 58, el portugués Gonçalo Ramos convirtió de penal tras una infracción dentro del área, y a los 79 llegó el empate definitivo: el joven francés de 19 años, Senny Mayulu, remató desde afuera, el arquero dio rebote y el propio mediocampista empujó de cabeza para el 3-3 definitivo.

En los minutos finales, el conjunto parisino dispuso de algunas ocasiones para quedarse con la victoria, especialmente por contar con un banco de suplentes de mayor jerarquía, pero no logró romper la igualdad. Por el desarrollo del encuentro y las circunstancias, el empate dejó sensaciones positivas para ambos equipos: el PSG por la remontada y Racing por el rendimiento exhibido ante el líder del torneo, manteniéndose a un punto.

“Fue un buen partido. Se nos escapan de las manos los tres puntos, pero estoy muy contento por todo el trabajo del equipo. Este es uno de los campos más difíciles de Francia, así que feliz por haber podido sacar algo”, señaló el delantero argentino tras el encuentro. Sobre su presente goleador, Panichelli agregó: “Es algo muy lindo, en una liga tan competitiva, con tantos buenos jugadores. Poder convertir de nuevo y ayudar al equipo a sumar es muy importante”.

Joaquín Panichelli acumula siete goles en 10 partidos esta temporada FRANCK FIFE - AFP

El rendimiento del delantero argentino, de 23 años, no solo le permite destacar en lo individual, sino que se transformó en una pieza determinante para el joven equipo de Racing de Estrasburgo, que además compite por la Conference League. Por su parte, Barco, otro habitual titular, últimamente como doble cinco, tuvo una actuación sólida y participativa, con proyección constante y protagonismo en los momentos decisivos.

En el París, la ausencia de algunas figuras por rotación, debido a que tendrán Champions League en la semana, y el bajo nivel defensivo fueron determinantes en el resultado final. A pesar de ello, el equipo conserva el liderazgo del campeonato, aunque con una diferencia mínima sobre su perseguidor inmediato.

La Ligue 1 atraviesa un tramo inicial tan competitivo como atractivo. Y entre tantos nombres internacionales, el protagonismo argentino se impone con fuerza desde este Estrasburgo, que ya es una de las sorpresas de esta primera parte de la temporada.

Resumen del empate 3-3 en París