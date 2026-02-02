Willem Dafoe estuvo en La Bombonera y los hinchas le dedicaron un cantito

Willem Dafoe fue este domingo a la cancha de Boca a presenciar el partido que se disputó contra Newell’s Old Boys. El reconocido actor es reconocido, entre otras cosas, por haber interpretado al Duende Verde en Spiderman. En ese marco, el público xeneize le regaló un cantito especialmente elaborado para él.

“El duende es bostero”, cantó el público que se hizo presente para alentar a Boca Juniors. Rápidamente se hizo viral en redes sociales un video que muestra el momento en que sonó la canción dedicada al actor, la reacción de Dafoe ante semejante sorpresa y el esfuerzo de sus acompañantes para hacer la traducción correspondiente.

El actor fue recibido en la Bombonera por un cántico personalizado

Ya en otras oportunidades Willem Dafoe estuvo en la Argentina, siempre en compañía de su esposa, la actriz y directora italiana Giada Colagrande. En esta oportunidad su llegada tiene que ver con su primer trabajo a las órdenes de un director argentino, Gastón Solnicki.

Dafoe está en la Argentina para presentar The Souffleur. La película se estrenó en septiembre de 2025 en la sección Orizzonti del Festival de Venecia (una muestra en la que el cine de Solnicki siempre encontró una excelente recepción), pasó hace unos días por el Festival de Cine de José Ignacio y ahora llega a Buenos Aires, presentada por su director y su protagonista excluyente.

En una entrevista que brindó este domingo el actor a El Canal de Boca contó: “Conozco -a Boca- desde hace mucho tiempo, porque vine a Buenos Aires mucha veces. Pero hacía tiempo que no venía, estoy contento de haber vuelto”.

En ese mismo diálogo le consultaron sobre el público y lo que se vive en La Bombonera. “Me gusta mucho, hay mucha energía, podría quedarme viendo esto para siempre”, dijo.

