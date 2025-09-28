Un premio para la Fundación P.U.P.I. en las Naciones Unidas

La Cumbre de Impacto Iberoamericano es el único acontecimiento en español que se lleva adelante durante la semana de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En Nueva York se reunieron líderes globales para impulsar un progreso real en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En esta cumbre para estrechar lazos en la región, con la presencia de Jefes de Estado, ministros, altos ejecutivos y organizaciones solidarias, uno de los momentos destacados fue la entrega del Premio de Impacto Iberoamericano, una distinción para organizaciones comprometidas en un cambio profundo para las comunidades.

Este año, ese premio que también celebra la inspiración se le otorgó a la Fundación P.U.P.I., creada en 2001 por Javier Zanetti y su esposa, Paula de la Fuente. Desde sus inicios, la Fundación trabaja sin descanso en la protección integral de los derechos de niños y niñas en situación de vulnerabilidad en la Argentina, ofreciendo apoyo en nutrición, salud, educación y desarrollo social.

La fundación de Javier Zanetti, en acción

Gracias a programas que acompañan a la infancia desde los primeros meses de vida hasta la adolescencia, talleres culturales y deportivos, así como espacios de acceso a la tecnología, la Fundación P.U.P.I. se ha convertido en un modelo de inclusión y acompañamiento integral. Desde hace años Zanetti decidió involucrarse en asuntos de impacto social y educativo que han favorecido la vida de cientos de niños y familias.