Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Un premio para la Fundación P.U.P.I. en las Naciones Unidas
El exdefensor Javier Zanetti fue valorado por su compromiso social en Nueva York
- 2 minutos de lectura'
La Cumbre de Impacto Iberoamericano es el único acontecimiento en español que se lleva adelante durante la semana de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En Nueva York se reunieron líderes globales para impulsar un progreso real en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En esta cumbre para estrechar lazos en la región, con la presencia de Jefes de Estado, ministros, altos ejecutivos y organizaciones solidarias, uno de los momentos destacados fue la entrega del Premio de Impacto Iberoamericano, una distinción para organizaciones comprometidas en un cambio profundo para las comunidades.
Este año, ese premio que también celebra la inspiración se le otorgó a la Fundación P.U.P.I., creada en 2001 por Javier Zanetti y su esposa, Paula de la Fuente. Desde sus inicios, la Fundación trabaja sin descanso en la protección integral de los derechos de niños y niñas en situación de vulnerabilidad en la Argentina, ofreciendo apoyo en nutrición, salud, educación y desarrollo social.
Gracias a programas que acompañan a la infancia desde los primeros meses de vida hasta la adolescencia, talleres culturales y deportivos, así como espacios de acceso a la tecnología, la Fundación P.U.P.I. se ha convertido en un modelo de inclusión y acompañamiento integral. Desde hace años Zanetti decidió involucrarse en asuntos de impacto social y educativo que han favorecido la vida de cientos de niños y familias.
Otras noticias de Javier Zanetti
"Hacer el duelo". La desoladora imagen de Lautaro, su abrazo con Zanetti y el gesto de su entrenador
Zanetti, feliz. Inter finalista de la Champions: la emoción por Lautaro y la comparación de Yamal con Messi
Emprendedores. Invirtieron US$150.000 y tienen un exclusivo negocio para vender carne en Italia
- 1
Cuándo juegan Inter Miami y Lionel Messi vs. Toronto, por la MLS 2025
- 2
Argentina vs. Cuba, por el Mundial Sub 20 Chile 2025: día, horario, TV y cómo ver online
- 3
Ángel Di María, el golazo en La Plata y por qué les pidió disculpas a los hinchas de Gimnasia
- 4
Posiciones del Torneo Clausura 2025, en vivo: así se juega la fecha 10