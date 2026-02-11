Tiziano Gravier debutó en los Juegos Olímpicos: la emoción de Valeria Mazza en la tribuna
La modelo y su marido Alejandro Gravier estuvieron presentes en el circuito de Bormio donde compitió su hijo en la disciplina esquí alpino; el apoyo también de Javier “Pupi” Zanetti
Del 6 al 22 de febrero se celebran los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026. Por tal motivo, la presencia argentina se hizo sentir en la reconocida ciudad italiana. Uno de los deportistas que representa al país es Tiziano Gravier, hijo de Valeria Mazza y Alejandro Gravier, quien practica esquí alpino.
Durante la jornada de este miércoles, el deportista de 23 años hizo su debut olímpico en el circuito de Bormio en una actividad que consiste en esquivar obstáculos -banderas- a una velocidad, promedio, de 120 kilómetros por hora. Esta prueba individual corona a quien logre completar el desafío en el menor tiempo posible.
Durante la previa y al momento de la largada, Valeria Mazza y Alejandro Gravier, junto a su hermano Benicio, subieron material a su cuenta de Instagram. En el caso de sus padres, crearon una bandera personalizada con la cara de Tiziano. “Ya falta menos. Listos para el debut”, agregaron en un texto emotivo y una foto para el recuerdo.
Por otra parte, Benicio, en sus historias, grabó un video donde se observa el ambiente de la tribuna, repleta de banderas e insignias para darle aliento a cada uno de los deportistas. “Buen día”, tituló el joven, seguido de corazones celestes y blanco, en alusión a la bandera nacional.
Además de las celebridades mencionadas, Javier “Pupi” Zanetti, quien llevó la antorcha olímpica en la ceremonia inaugural, también se sumó a los mensajes de apoyo para Tiziano. En sus redes sociales, el exjugador del Inter de Milán y selección argentina posó con Paula de la Fuente, su esposa, y lanzó: “Vamos, Tiziano”.
Otra de las postales que se viralizó de Zanetti fue una en la tribuna del circuito de Bormio, aplaudiendo a su coterráneo y dejando en claro su férreo apoyo hacia una de las promesas del deporte nacional.
En la imagen, que salió en la transmisión en vivo, se lo puede ver al Pupi Zanetti en la misma tribuna con Alejandro Gravier y Valeria Mazza. A su vez, la foto captura justo el momento en que la modelo no puede ocultar su emoción por el gran presente que vive su hijo en el deporte olímpico.
Cómo le fue a Tiziano Gravier
Con un ferviente aliento del público, Tiziano Gravier culminó en la 28° posición en lo que fue su debut olímpico. Con un tiempo de 1:29.06, el argentino quedó en el top 30 de la disciplina esquí alpino.
En lo que podría enmarcarse en un estreno auspicioso para el joven de 23 años, Tiziano volverá a competir el próximo sábado 14 de febrero en la prueba de slalom gigante. Luego, el lunes, culminará su participación en la prueba de slalom tradicional.
