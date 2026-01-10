Él la conquistó por FAX, ella apostó todo por amor y hace más de 30 años son la pareja más querida: la historia de Pupi y Paula

Javier “Pupi” Zanetti y Paula de la Fuente construyeron una historia de amor que ya lleva tres décadas y que se mantiene firme a pesar del paso del tiempo. Se conocieron gracias a amigos en común, cuando él comenzaba a destacarse como una joven promesa del fútbol argentino en Talleres de Remedios de Escalada y ella aún transitaba la secundaria. Desde ese primer encuentro sintieron que se trataba de un vínculo destinado a perdurar, tanto que continuaron en contacto incluso cuando el futbolista dio el gran salto de su carrera y fue transferido al Inter de Italia.

Hoy, Javier y Paula son padres de tres hijos —Sol, Tomás e Ignacio— y viven entre el Lago di Como y Milán, la ciudad que se convirtió en su base y desde donde, hace ya 20 años, impulsaron la Fundación Pupi, un proyecto solidario que refleja su compromiso social y su mirada puesta más allá del fútbol.

Zanetti junto a Paula y sus hijos: Sol, Tomás e Ignacio (Foto: Instagram @javierzanetti)

A pesar del tiempo y de la vida que construyeron en Europa, su historia de amor todavía despierta interés. A lo largo de los años, Javier Zanetti y Paula de la Fuente compartieron detalles de cómo se conocieron, de qué manera lograron atravesar la distancia cuando él fue transferido a Italia y cómo mantienen intacto el lazo con sus afectos y raíces en la Argentina, un vínculo que sigue siendo clave en su día a día.

Un flechazo que dio inicio a una gran historia de amor

Una historia que nació en los 90 y sigue intacta hasta hoy (Foto: Instagram @javierzanetti)

Javier Zanetti y Paula de la Fuente se conocen desde 1992 y formalizaron su relación con el casamiento en 1999, lo que marca más de tres décadas de una historia compartida. El vínculo comenzó cuando él tenía 19 años y ella 14, luego de que un amigo en común los presentara en el club Talleres, en un contexto cotidiano que, sin saberlo, daría inicio a una relación para toda la vida.

El primer encuentro fue simple y espontáneo: Javier la llevó a Paula hasta su casa en su auto, un gesto que se convirtió en el punto de partida de una conexión intensa desde el comienzo. A partir de ese momento, el vínculo fue creció con naturalidad, consolidándose con el paso del tiempo, en el que atravesaron juntos cada etapa que vendría después.

La distancia que lograron superar

Javier Zanetti y Paula de la Fuente se casaron en 1999 (Foto: Instagram @javierzanetti)

Aunque la carrera de Javier Zanetti lo llevó a dar el gran salto a Europa para jugar en el Inter de Milán, la relación con Paula de la Fuente se mantuvo firme y el amor logró sostenerse en el tiempo. La distancia no se convirtió en un impedimento, sino en una prueba más que fortaleció el vínculo, apoyado en la confianza, el diálogo constante y el acompañamiento mutuo.

Tal como contaron en distintas entrevistas, ambos encontraron la manera de seguir cerca a pesar de los kilómetros. Mientras Paula aún cursaba la secundaria, viajaba cada tanto para visitarlo y, en el día a día, se comunicaban a través de cartas, fax y largas charlas telefónicas que se extendían por horas, una dinámica que permitió que la relación creciera y se consolidara con el paso del tiempo.

Las románticas palabras por los 25 años de casados

El sorprendente evento que realizaron por su aniversario de bodas (Foto: Instagram @javierzanetti)

Con motivo de sus 25 años de casados, celebrados en diciembre de 2024, Javier Zanetti y Paula de la Fuente eligieron festejar de una manera especial y emotiva. La pareja organizó una celebración íntima, pero cargada de significado, en la que decidieron recrear algunas de las postales más icónicas de su boda, un gesto que dejó en evidencia no solo el paso del tiempo, sino también la solidez del vínculo que los une desde hace décadas.

Por sus 25 años de casados, recrearon fotos de su boda y causaron furor (Foto: Instagram @pau.dlf)

El “Pupi” acompañó ese momento con un mensaje cargado de amor que compartió en sus redes sociales, donde expresó: “25 años pasaron de aquel día que un ‘sí’ fortalecía aún más nuestro amor, siempre de la mano viviendo cada momento, gracias por todos estos años que me hicieron siempre estar enamorado y por los regalos más hermosos de nuestras vidas: Sol, Nacho y Toto”.

El emotivo mensaje de Javier Zanetti para su esposa por los 25 años de casados (Foto: Instagram @javierzanetti)

Y cerró con una dedicatoria especial para su esposa: “Te amo pequeña, del primer día y pequeña para siempre. ¡Feliz Aniversario mi amor! Vamos por más”.

Un importante lado solidario

Un importante proyecto solidario que los mantiene unidos (Foto: Instagram @fondazionepupi)

Javier Zanetti y Paula de la Fuente trasladaron su historia de amor y compromiso al plano social cuando, en 2001, crearon juntos la Fundación PUPI. El proyecto nació con la intención de acompañar a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, bajo el paradigma de la protección integral de sus derechos, y con el objetivo de generar oportunidades reales para estos sectores. Desde sus inicios, la fundación se propuso construir un modelo de intervención que promoviera el desarrollo social, educativo y humano de las comunidades con las que trabaja.

La Fundación PUPI, el proyecto solidario que crearon juntos en 2001 (Foto: Instagram @fondazionepupi)

La sede central de la Fundación PUPI se encuentra en Remedios de Escalada, en la provincia de Buenos Aires, donde funcionan un Centro de Atención a la Primera Infancia y el Centro Cultural Comunitario “Madre Teresa de Calcuta”. En la misma zona también operan la sede logística y la Casa Carla Mariani. A su vez, la fundación cuenta con una sede en Italia, Fondazione PUPI O.n.l.u.s., que acompaña y fortalece las acciones que se desarrollan en la Argentina.

El trabajo de la fundación se enfoca especialmente en el barrio La Traza, ubicado en el partido de Lanús, que comprende distintas villas y una población mayormente atravesada por la pobreza. Allí, un equipo interdisciplinario de profesionales —integrado por psicólogos, trabajadores sociales, psicopedagogos, fonoaudiólogos, docentes y especialistas en primera infancia— lleva adelante proyectos educativos, culturales, deportivos y de salud. Con más de 15 años de trayectoria, la Fundación PUPI sostiene un abordaje que acompaña desde la primera infancia hasta la juventud, fortalece a las familias y promueve la igualdad de oportunidades como eje central de su labor.