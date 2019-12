El trofeo de la Copa de la Superliga, que se entregará luego de la final única que se jugará el 31 de mayo de 2020. Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de diciembre de 2019 • 20:18

La Copa de la Superliga, el segundo torneo de la temporada 2019/2020, definió su fixture. Comenzará el fin de semana del 8 de marzo de 2020 y culminará en una final a partido único el 31 de mayo. Los 24 equipos de la Superliga fueron divididos en dos zonas de 12. Cada uno jugará 11 partidos en su zona. Los dos primeros de cada una se clasificarán para las semifinales, que serán de ida y vuelta, en los fines de semana del 17 y el 24 de mayo.

Al igual que el año pasado, el fixture no fue hecho por un funcionario de la Superliga, sino por un sistema ideado por el Instituto de Cálculo de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Conicet. El programa responde con un orden de partidos luego de ser introducidas determinadas premisas que el esquema debe cumplir respecto a los encuentros ya desarrollados en la Superliga:

1) Inversión de localías entre los equipos que tienen los 10 últimos promedios del descenso.

2) Inversión de localías entre los "grandes" en una misma zona.

3) Boca vs. River, Racing vs. Independiente, Rosario Central vs. Newells, Colón vs. Unión y Gimnasia vs. Estudiantes tienen patrones cruzados. Cuando uno es local, el otro es visitante en la misma fecha. El objetivo es evitar enfrentamientos entre los hinchas.

4) Los equipos no se encontrarán con los "grandes" en fechas consecutivas.

5) No hay partidos entre los "grandes" en la primera ni la última fechas.

6) Para balancear viajes son armados dos "clusters" (Interior lejano, con 5 equipos en cada grupo) y Buenos Aires, Gran Buenos Aires y La Plata (con 7 en cada zona).

7) Cada club de un cluster juega "parejo" -en cuanto a localías- contra los del otro grupo. Por ejemplo, uno de Buenos Aires juega 3 como local y 2 como visitante, o 3 como visitante y 2 como local contra los del interior.

8) Ningún conjunto puede tener más de dos localías no invertidas de las 11.

19) En las últimas dos fechas no habrá cruces entre los 10 equipos de peores promedios (de acuerdo con los registrados al 20 de diciembre de 2019).

10) Todos los clubes terminarán la temporada regular habiendo jugado 17 partidos como local y 17 en condición de visitante (sin tener en cuenta el que eventualmente jueguen por una semifinal).

Tigre, el primer campeón de la Copa de la Superliga. Fuente: LA NACION - Crédito: Diego Lima

El fixture, entonces, quedó conformado así:

Zona A

Fecha 1 (fin de semana del domingo 8 de marzo)

Central Córdoba vs. Newell's

Unión vs. Arsenal

Godoy Cruz vs. Boca

Patronato vs. San Lorenzo

Independiente vs. Vélez

Gimnasia vs. Banfield

Fecha 2 (fin de semana del domingo 15 de marzo)

Vélez vs. Unión

Newell's vs. Patronato

Boca vs. Central Córdoba

San Lorenzo vs. Gimnasia

Arsenal vs. Godoy Cruz

Banfield vs. Independiente

Fecha 3 (fin de semana del domingo 22 de marzo)

Gimnasia vs. Newell's

Central Córdoba vs. Arsenal

Independiente vs. Boca

Unión vs. San Lorenzo

Patronato vs. Vélez

Godoy Cruz vs. Banfield

Fecha 4 (fin de semana del domingo 5 de abril)

Unión vs. Newell's

Boca vs. Patronato

Banfield vs. Central Córdoba

Vélez vs. Gimnasia

San Lorenzo vs. Godoy Cruz

Arsenal vs. Independiente

Fecha 5 (fin de semana del domingo 12 de abril)

Gimnasia vs. Unión

Newell's vs. Arsenal

Boca vs. San Lorenzo

Godoy Cruz vs. Vélez

Central Córdoba vs. Independiente

Patronato vs. Banfield

Fecha 6 (entresemana, alrededor del miércoles 15 de abril)

Banfield vs. Newell's

Central Córdoba vs. Unión

Independiente vs. Patronato

Arsenal vs. Boca

Vélez vs. San Lorenzo

Gimnasia vs. Godoy Cruz

Fecha 7 (fin de semana del domingo 19 de abril)

Vélez vs. Arsenal

Godoy Cruz vs. Central Córdoba

Newell's vs. Boca

Patronato vs. Gimnasia

San Lorenzo vs. Independiente

Unión vs. Banfield

Fecha 8 (fin de semana del domingo 26 de abril)

Godoy Cruz vs. Newell's

Independiente vs. Unión

Arsenal vs. Patronato

Banfield vs. San Lorenzo

Central Córdoba vs. Gimnasia

Boca vs. Vélez

Fecha 9 (entresemana, alrededor del miércoles 29 de abril)

San Lorenzo vs. Arsenal

Patronato vs. Central Córdoba

Gimnasia vs. Boca

Unión vs. Godoy Cruz

Newell's vs. Independiente

Vélez vs. Banfield

Fecha 10 (fin de semana del domingo 3 de mayo)

Patronato vs. Unión

Central Córdoba vs. San Lorenzo

Arsenal vs. Gimnasia

Newell's vs. Vélez

Independiente vs. Godoy Cruz

Boca vs. Banfield

Fecha 11 (fin de semana del domingo 10 de mayo)

San Lorenzo vs. Newell's

Banfield vs. Arsenal

Godoy Cruz vs. Patronato

Vélez vs. Central Córdoba

Unión vs. Boca

Gimnasia vs. Independiente

Zona B

Fecha 1 (fin de semana del domingo 8 de marzo)

Rosario Central vs. Colón

River vs. Atlético Tucumán

Aldosivi vs. Racing

Lanús vs. Argentinos

Defensa y Justicia vs. Estudiantes

Huracán vs. Talleres

Fecha 2 (fin de semana del domingo 15 de marzo)

Atlético Tucumán vs. Huracán

Colón vs. Defensa y Justicia

Racing vs. Rosario Central

Estudiantes vs. Lanús

Argentinos vs. Aldosivi

Talleres vs. River

Fecha 3 (fin de semana del domingo 22 de marzo)

Atlético Tucumán vs. Colón

Rosario Central vs. Defensa y Justicia

Huracán vs. Racing

River vs. Argentinos

Aldosivi vs. Estudiantes

Lanús vs. Talleres

Fecha 4 (fin de semana del domingo 5 de abril)

Racing vs. Colón

Talleres vs. Atlético Tucumán

Argentinos vs. Huracán

Rosario Central vs. Lanús

Defensa y Justicia vs. Aldosivi

Estudiantes vs. River

Fecha 5 (fin de semana del domingo 12 de abril)

Huracán vs. Defensa y Justicia

Racing vs. Argentinos

Atlético Tucumán vs. Estudiantes

Aldosivi vs. Rosario Central

Colón vs. Talleres

Lanús vs. River

Fecha 6 (entresemana, alrededor del miércoles 15 de abril)

Defensa y Justicia vs. Atlético Tucumán

Aldosivi vs. Huracán

River vs. Racing

Talleres vs. Argentinos

Rosario Central vs. Estudiantes

Colón vs. Lanús

Fecha 7 (fin de semana del domingo 19 de abril)

Estudiantes vs. Colón

Argentinos vs. Atlético Tucumán

Talleres vs. Defensa y Justicia

Huracán vs. Rosario Central

Racing vs. Lanús

River vs. Aldosivi

Fecha 8 (fin de semana del domingo 26 de abril)

Colón vs. Huracán

Atlético Tucumán vs. Racing

Rosario Central vs. Argentinos

Lanús vs. Aldosivi

Estudiantes vs. Talleres

Defensa y Justicia vs. River

Fecha 9 (entresemana, alrededor del miércoles 29 de abril)

Aldosivi vs. Colón

Lanús vs. Atlético Tucumán

Argentinos vs. Defensa y Justicia

Huracán vs. Estudiantes

River vs. Rosario Central

Racing vs. Talleres



Fecha 10 (fin de semana del domingo 3 de mayo)

Defensa y Justicia vs. Racing

Estudiantes vs. Argentinos

Talleres vs. Rosario Central

Huracán vs. Lanús

Atlético Tucumán vs. Aldosivi

Colón vs. River

Fecha 11 (fin de semana del domingo 10 de mayo)

Argentinos vs. Colón

Rosario Central vs. Atlético Tucumán

River vs. Huracán

Lanús vs. Defensa y Justicia

Racing vs. Estudiantes

Aldosivi vs. Talleres