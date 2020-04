El nombre de Gonzalo Higuaín retumba en River pero hay un contrato en medio

Higuaín está vinculado a Juventus hasta junio de 2021 y parece dispuesto a quedarse en Italia, aunque el club piensa en reemplazantes. Fuente: Archivo - Crédito: AFP

Juan Patricio Balbi Vignolo Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de abril de 2020 • 20:02

"Un futuro al estilo de Tevez". La tapa del diario Tuttosport sacudió al mundo River . Haciendo una analogía con el regreso de Carlitos a Boca en 2015, el medio italiano informó que Gonzalo Higuaín podría dejar Juventus y regresar al club millonario a casi 15 años de su partida. Y, aunque algunos motivos pueden incentivar ese movimiento, también hay cuestiones centrales que lo transforman en imposible al día de hoy. La bomba fue lanzada pero pronto empezó a desactivarse.

Higuaín tiene un contrato con Juventus hasta junio de 2021 y por estos días se encuentra en Buenos Aires. En medio de la pandemia de coronavirus que mantiene en pausa al deporte mundial, recibió una autorización especial para abandonar la cuarentena en Italia y estar cerca de su madre, Nancy Zacarías, que lucha contra un cáncer desde hace cuatro años. Por ende, el futbolista de 32 años está en el país desde hace dos semanas para acompañarla a su mamá en un duro momento.

Ante esta difícil situación personal, y sin la posibilidad de que River realice una fuerte inversión por su pase dadas las dificultades económicas que arrastra, la prensa italiana afirma que Fabio Paratici, el director deportivo del club de Turín, analizaría la posibilidad de rescindir el contrato de común acuerdo en junio próximo. De esta manera, la Vecchia Sigñora recortaría gastos y liberaría un cupo para sumar a algunos de los refuerzos extranjeros que tiene en mira para la próxima temporada: el inglés Harry Kane (Tottenham), el argentino Mauro Icardi (Paris Saint-Germain), el brasileño Gabriel Jesus (Manchester City), el español Ferran Torres (Valencia) y el alemán Timo Werner (Leipzig).

Además, en Italia mencionan a varios jóvenes de River que pueden suscitar en Juventus interés: Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Santiago Sosa y Julián Álvarez, principalmente, más los juveniles Federico Girotti, Tomás Lecanda, Luciano Vera y Santiago Simón.

Ahora bien: más allá de los rumores que llegan desde Europa, la respuesta de River es contundente: al margen de algunos deseos, hoy no hay ninguna posibilidad. En el club millonario aseguran no haber tenido contacto alguno con el jugador ni con allegados a él acerca de un posible regreso y que, además, las decisiones sobre los futbolistas son tomadas desde hace seis años exclusivamente por el director técnico Marcelo Gallardo y el manager Enzo Francescoli. En línea con esta idea, Jorge Higuaín, el padre de Pipita, apuntó: "Por el momento, no puede volver. Es imposible por ahora. Gonzalo tiene este año y el próximo de contrato", explicó en el sitio Goal.

Como consecuencia, ante la pandemia de coronavirus que mantiene frenadas las actividades deportivas y genera una fuerte incertidumbre sobre cómo se repondrá el mercado europeo, además de potenciar las dificultades económicas que afrontan desde hace tiempo los clubes argentinos, resulta difícil pensar en una operación tan resonante. A menos que en las próximas semanas haya una serie de movimientos desde el cuerpo técnico de River, como una llamada directa de Gallardo al delantero, que fue compañero del ahora entrenador, para conocer su situación -un método usual del DT a la hora de pensar en un refuerzo-, hoy la vuelta de Higuaín no tiene chances.

Higuaín jugó 41 partidos en River y marcó 15 goles; su último partido fue el 10 de diciembre de 2006, un 1-1 frente a Vélez en Liniers. Fuente: FotoBAIRES

En el inicio de su carrera, con una fantástica aparición que deslumbró, Pipita marcó 15 goles en 41 partidos con la camiseta millonaria. Con apenas 17 años y bajo la dirección técnica de Leonardo Astrada, su debut se produjo el 29 de mayo de 2005 en la derrota por 2-1 contra Gimnasia La Plata en el Monumental por la fecha 15 del torneo Clausura; su último partido como riverplatense fue el 10 de diciembre de 2006 en la última jornada del Apertura. Se despidió con un gol en el 1-1 con Vélez en Liniers. Días después, se aseguró su pase a Real Madrid por 12 millones de euros.

"Nunca le cierro las puertas a River, pero ahora pienso en el presente. Tengo un contrato por dos temporadas más con Juventus. Hay un gran técnico que ha sido compañero mío y le tengo mucho cariño. La gente de River siempre fue espectacular conmigo, pero ahora pienso en el presente y en disfrutar acá, en Italia", reconoció el jugador en septiembre pasado en una entrevista con Fox Sports.

En la actual temporada, acumula ocho goles en 44 partidos (23 como titular) entre la Serie A, la Supercopa de Italia, la Copa de Italia y la Champions League. Tras pasos poco fructíferos por Milan y Chelsea, Higuaín volvió a sentirse importante bajo el ala del entrenador Maurizio Sarri, con quien brilló en Napoli en la temporada 2015/16 y fue el máximo goleador de la Serie A, con 36 tantos en 35 encuentros. Ahora, su nombre vuelve a retumbar en River. Pero su futuro no parece estar cerca del Monumental. Al menos el inmediato.