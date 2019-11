Rafael Santos Borré y Exequiel Palacios, dos de las posibles ventas del equipo millonario para el próximo libro de pases Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Aguilar

River estuvo a minutos de alcanzar una nueva página dorada en su historia. Pero más allá del dolor por la gloria deportiva que se desvaneció en un abrir y cerrar de ojos en Lima, haber perdido la final de la Copa Libertadores ante Flamengo también significó un duro golpe económico: podría perder más de 20 millones de dólares por no haber alcanzado el título continental. Tras la fuerte devaluación, el club tiene varias alarmas encendidas en los números y la cifra que se escapó podría modificar los planes.

En cuanto a los premios de la Libertadores, River acumuló 14,4 millones de dólares por haber sido subcampeón, pero perdió los 6 que se llevó Flamengo, que terminó ganando US$20,4 millones. También dejó pasar entre un mínimo de 2 (premio al cuarto puesto) y un máximo de US$ 5 (premio al campeón) millones por no clasificarse al Mundial de Clubes y se privó de sumar en la Recopa Sudamericana 2020. Este año, al derrotar a Atlético Paranaense, ganó US$ 1,25 millones, aunque para la próxima edición se estima que los premios serán de 1 millón para el subcampeón y 1,8 millones para el campeón.

Pero la cuenta no termina ahí. Debido a que finalizó la Superliga 2018/19 en el cuarto lugar, hoy el Millonario está clasificado a la etapa inicial de la Copa Libertadores, por lo que todavía no tiene asegurados los 6 millones de dólares (la cifra podría aumentar) que reciben todos los clubes que disputan la etapa de grupos. Pese a eso, todavía tiene una chance para lograrlo: el viernes 13 de diciembre debe ganarle a Central Córdoba (Santiago del Estero) y conquistar la Copa Argentina.

En total, sumando también algunas pérdidas por diferentes primas de los sponsors, son más de 20 millones de dólares que River dejó pasar al no ganar la Copa Libertadores. Pero, además, al no tener el boleto para el súper Mundial de Clubes que se jugará en China en 2021, también podría perder lo que la FIFA le repartiría a cada participante (serían 20 millones de dólares). Así, la dirigencia del club de Núñez sabe que la cifra que se dejó pasar es muy importante y genera una pérdida fundamental para una economía que hoy tiene puntos débiles.

El pasado 12 de noviembre, la Comisión Directiva aprobó el balance 2018/19 con el voto negativo de los tres vocales de la oposición. Así, el ejercicio comprendido entre el 1° de septiembre de 2018 y el 31 de agosto de 2019 marca un pasivo total de 3.998 millones de pesos (3.559 corriente y 439 no corriente) y un activo total de 5.073 millones de pesos (464 corriente y 4.608 no corriente) en el que aparece -por ejemplo- el estadio Monumental entre los bienes.

Pero la institución cerró el balance con un déficit anual de 860 millones de pesos, una cifra generada principalmente por la compra de refuerzos, los contratos en dólares, la fuerte devaluación que sufrió el peso en el último tiempo y la decisión de haber vendido pocos jugadores al exterior. Así, por ejemplo, hoy River debe actualizar pagos con San Pablo: le debe alrededor de cuatro millones de dólares por el pase de Lucas Pratto y el club brasilero le reclama el dinero, aunque es una deuda cancelable.

Para solucionar los problemas en el corto plazo, los millones que dejó pasar al perder la Libertadores hubiesen sido fundamentales. Por lo tanto, ahora se acelera la necesidad de vender jugadores al exterior, ya que River necesita liquidez. Así, con al menos un traspaso que genere entre 13 y 15 millones de dólares, la institución podría paliar los 860 millones de pesos del déficit para equilibrar los números.

¿Los principales nombres apuntados? Lucas Martínez Quarta y Exequiel Palacios son dos de las joyas de la cantera que podrían emigrar en el próximo mercado, también Rafael Santos Borré, pero todavía no existen ofertas concretas por ningún jugador. Eso sí: está claro que esta vez venderá, ya que en los últimos dos libros de pases solo ingresó alrededor de 15 millones de dólares por las ventas de Gonzalo "Pity" Martínez, Jonatan Maidana y Alexander Barboza.

"Volvimos a dar pérdida porque no vendimos jugadores. Había que vender por 30 millones de dólares y privilegiamos mantener el plantel. En algún momento vamos a tener que vender. Después de la devaluación, las economías de los clubes se desequilibraron. Pero tenemos un activo inmenso que, con la venta de un jugador, le damos utilidad. Vendemos un jugador y se acomoda todo", explicó el presidente Rodolfo D'Onofrio en declaraciones al Diario Clarín hace unos días, y ayer agregó en Radio Metro: "Hoy lo que paga el fútbol mundial no se puede comparar con el país. Van a venir ofertas o los propios jugadores son los que irán a golpear las puertas al exterior".

El doblete de Gabigol desvaneció en pocos minutos el sueño de alzar la quinta Copa Libertadores. Y también le hizo perder a River varios millones que empieza a lamentar.

La Copa Argentina

La definición ante Central Córdoba de Santiago del Estero se jugará el viernes 13 de diciembre en Mendoza, por lo que River tendrá tres semanas para poder preparar un duelo que será crucial: necesita conquistar el título para obtener el boleto directo a la etapa de grupos de la Copa Libertadores 2020, ya que hoy está clasificado a la fase inicial. Más allá de la final, en el corto plazo tendrá otros dos partidos por delante: el próximo sábado visitará a Newell's, en Rosario, y el domingo 8 de diciembre se medirá con San Lorenzo, en el Monumental. Otros dos dueños más que importantes para no perder terreno en la pelea por la Superliga.