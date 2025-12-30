Qué dijo la madre del juvenil que deja River por la patria potestad

La madre de Luca Scarlato rompió el silencio tras la desvinculación del joven de River Plate para continuar su carrera en el exterior. El joven utilizará el recurso legal de la patria potestad para emigrar en condición de libre hacia el fútbol de Italia tras el rechazo de las ofertas contractuales presentadas por la institución.

Los argumentos de la madre de Luca Scarlato sobre la partida de su hijo

La madre del futbolista, Lorena Cuervo, explicó las razones que alejaron al joven de la institución tras diez años de permanencia. En diálogo con DSports, la mujer enfatizó el sacrificio personal detrás de la carrera del mediocampista. “Detrás de cada chico hay una familia, hay sueños y hay un sacrificio de muchos años. Duele todo lo que se está publicando”, manifestó. Cuervo aclaró que la situación económica no motivó la partida y definió a su grupo familiar como gente trabajadora de clase media. “No somos una familia millonaria. Somos clase media, laburadores, y nos movemos por el sueño de nuestro hijo, no por la plata”, remarcó.

El posteo de la mamá de Lucas Scarlato

La mujer buscó desvincular al representante del jugador, Martín Guastadisegno, de cualquier interés financiero personal en la operación. El agente recibió señalamientos como el impulsor de la salida, pero la familia negó esta versión de forma tajante. “[Guastadisegno] Se crio conmigo, es como mi hermano. No haría nada en contra de la carrera de mi hijo. Lo quiere como a un sobrino”, sostuvo la madre del joven. Según su relato, nunca existió un acuerdo contractual previo a pesar de los rumores que circularon en septiembre pasado sobre un posible blindaje del juvenil.

La familia del mediocampista lanzó críticas contra el manejo interno de la entidad. Según el testimonio de la madre, el futbolista enfrentó problemas físicos que el cuerpo técnico no atendió de forma adecuada. “No querían que se hiciera estudios porque lo necesitaban los sábados para jugar. Esa lesión se hizo casi crónica”, denunció Lorena Cuervo. La mujer aseguró que su hijo jugó durante dos meses con una pubalgia sin recibir los cuidados necesarios por parte del club.

Luca Scarlato anunció su salida de River Plate a través del uso de la patria potestad

Además de los reclamos médicos, los tutores cuestionaron la proyección profesional que ofrecía la institución. Cuervo señaló que no buscaban beneficios financieros sino certezas sobre el futuro del volante. “No pedíamos dinero, pedíamos saber qué plan tenían para él. Veíamos que muchos chicos llegan a Reserva, se van a préstamo y a los 21 años quedan libres”, explicó. La madre también mencionó la existencia de presiones relacionadas con la continuidad de su hijo en el seleccionado nacional. “River Plate lo descuidó y lo destrató como persona y como jugador. El club está haciendo todo para que se vaya y él decidió desvincularse”, sentenció.

La postura de River Plate frente a las acusaciones

La cúpula del fútbol formativo de la entidad desmintió las palabras de la familia. Gabriel Rodríguez, coordinador general del fútbol formativo de River, calificó los dichos de la madre como falsos en una entrevista con DSports Radio. “Lo que dijo la madre de Scarlato es una infamia. Jamás Luca jugó lesionado, incluso para el último partido decidí que no viajara para que estuviera cerca de su madre, que se operaba”, afirmó el directivo y apuntó contra la influencia de los padres y el representante en la voluntad del menor.

Luca Scarlato se desvinculó de River Plate

El coordinador recordó que el propio Jorge Brito asistió al predio de River Camp para dialogar con el joven y asegurar su continuidad. “Desde marzo que se le propuso al chico Scarlato que firme el contrato, hasta el propio Jorge Brito fue a River Camp a verlo. Es un chico excelente, de buen nivel cultural, cariñoso, le decía que sí a Brito (sobre la firma del contrato). Después está la madre. El nene quedó sujeto a lo que hicieron el representante y los padres”, relató el entrenador. Según el club, existieron varias ofertas para formalizar el vínculo, pero el entorno del jugador las rechazó sistemáticamente.

Martín Guastadisegno, agente del futbolista, ocupa un lugar central en la disputa por el uso de la patria potestad. La dirigencia sostiene que el representante rechazó la última propuesta formal en octubre pasado. Según la agencia Noticias Argentinas, el agente concretó el arribo del chico nacido en 2009 al fútbol europeo hace tiempo. Aunque algunas versiones mencionaron al Inter de Milán, el club Parma aparece como el destino final para el mediocampista en la Serie A.

