La madre de Luca Scarlato defendió a su hijo y explicó por qué se va de River: “Lo descuidaron”

La salida de Luca Scarlato de River a través del uso de la patria potestad sacudió al club millonario y abrió un debate profundo sobre el vínculo entre las instituciones, sus juveniles y los representantes.

El mediocampista categoría 2009, una de las principales promesas de las divisiones inferiores y campeón con la Selección Argentina Sub 16 de la Copa UC, organizada por la Universidad Católica en Chile, rechazó firmar su primer contrato profesional y quedará en libertad para continuar su carrera fuera del país.

Frente a las versiones cruzadas y las acusaciones que circularon en las últimas horas, quien decidió dar la cara fue su madre, Lorena Cuervo.

“Detrás de cada chico hay una familia, hay sueños y hay un sacrificio de muchos años. Duele todo lo que se está publicando”, sostuvo en diálogo con DSports. Scarlato lleva diez años en River y, según su entorno, siempre tuvo como objetivo llegar a la Primera del club y a la selección nacional. “No somos una familia millonaria. Somos clase media, laburadores, y nos movemos por el sueño de nuestro hijo, no por la plata”, remarcó.

El posteo de la mamá de Lucas Scarlato

Uno de los ejes del conflicto gira en torno a su representante, Martín Guastadisegno, señalado como el impulsor de la salida. Cuervo buscó despegarlo de cualquier interés económico: “[Guastadisegno] Se crio conmigo, es como mi hermano. No haría nada en contra de la carrera de mi hijo. Lo quiere como a un sobrino”. Según la familia, nunca existió un acuerdo contractual previo, pese a que en septiembre pasado circularon versiones que daban por firmado y “blindado” al juvenil.

La madre del futbolista apuntó con dureza contra el club por el manejo deportivo y médico del caso. Reveló que Luca jugó durante dos meses con pubalgia sin ser cuidado adecuadamente. “No querían que se hiciera estudios porque lo necesitaban los sábados para jugar. Esa lesión se hizo casi crónica”, denunció. También cuestionó la falta de un proyecto claro: “No pedíamos dinero, pedíamos saber qué plan tenían para él. Veíamos que muchos chicos llegan a Reserva, se van a préstamo y a los 21 años quedan libres”.

Luca Scarlato, una de las grandes promesas del semillero riverplatense

Según el relato familiar, ante la falta de respuestas y situaciones que calificaron como “amenazas”, vinculadas incluso con su presencia en la Selección Argentina, la decisión fue inevitable. “River lo descuidó y lo destrató como persona y como jugador. El club está haciendo todo para que se vaya y él decidió desvincularse”, afirmó Cuervo.

Según la agencia Noticias Argentinas, desde la Comisión Directiva de River sostienen que a Scarlato se le acercaron varias ofertas para formalizar su primer vínculo como profesional -la última, en octubre pasado-, pero que las mismas fueron rechazadas por Martín Guastadisegno, su representante.

Lo que trascendió es que el agente tendría concretado el arribo del chico nacido en 2009 al fútbol italiano desde hace tiempo y, si bien varias versiones lo situaban en Inter de Milán, sería Parma el destino elegido.

Scarlato no pasó inadvertido durante su tiempo en el River Camp, ya que su desempeño lo ubicó en reiteradas ocasiones en las nóminas juveniles de la selección argentina y hace unos días consiguió el título de la Copa UC en Chile con la Sub 16 albiceleste. En esta temporada, el juvenil anotó 16 goles en la séptima. A pesar de contar con un buen presente en las divisiones inferiores del Millonario, el joven mediocampista, en conjunto con su familia, tendría decidido partir a Italia y continuar su carrera futbolística en la Serie A.

⚪🔴 ¡Atención a este nombre del River Camp!



🔟 Luca Scarlato, mediocampista de la 7ma del Millonario, la rompió y fue la figura de su equipo ante Ferro



¡Así jugó!



⚽ #SCNext pic.twitter.com/9P3FoYbMaD — SportsCenter (@SC_ESPN) May 9, 2025

No es la primera vez que Guastadisegno asoma como artífice de la salida de un jugador del fútbol argentino por esta vía. Matías Soulé, actual figura de la Roma, fue el más destacado cuando dejó Vélez para unirse a Juventus con apenas 15 años.

Otro antecedente se produjo en 2020, cuando Tiago Geralnik dejó el club de Núñez para sumarse a las divisiones inferiores Villarreal, de España, pero la realidad es que nunca se afianzó y no logró llegar al primer equipo del Submarino Amarillo. Hoy, con 22 años, actúa en Lusail SC, en la segunda división del fútbol qatarí, donde llegó por un traspaso de 300.000 euros.