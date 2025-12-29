Gol de Matías Soulé, que sueña con la selección argentina, y elogios para Dybala del técnico de Roma

Un gol y participación en los otros dos del 3-1 de Roma sobre Genoa, en el partido que completó la 17ª fecha de la Serie A. Matías Soulé tiene ganado un puesto como titular y responde siendo cada vez más influyente en el ataque del equipo de Gian Piero Gasperini. A los 22 años, su adaptación y conocimiento del calcio es pleno, consecuencia directa de haber emigrado a Italia a principios de 2020, cuando se desvinculó de Vélez por la patria potestad para incorporarse al Sub 17 de Juventus.

Llegó a disputar 21 partidos en la primera división de la Vecchia Signora, para luego pasar una temporada a préstamo en Frosinone, donde tuvo continuidad y se curtió en un equipo que luchaba para mantener la categoría. Su evolución futbolística despertó el interés de Roma, que en julio de 2024 compró su pase en 25,6 millones de euros.

El remate de Soulé se desvió levemente en Otoa y se convertirá en el primer gol de Roma Paolo Bruno - Getty Images Europe

Con el gol de este lunes, Soulé se convirtió en el tercer extranjero menor de 23 años en Roma en alcanzar los dos dígitos de goles (10, sumando la temporada anterior y la actual). Quedó detrás de Erik Lamela (19 tantos) y el turco Cengiz Ünder (13). Zurdo que actúa por el sector derecho, Soulé se destaca por su buena conducción de la pelota, gambeta y remate (suele ejecutar tiros libres). Es la clase de delantero con aptitudes para abrir defensas cerradas.

Su aspiración es que este crecimiento en el fútbol europeo le haga un lugar en la selección argentina, en la que solo recibió una convocatoria de Lionel Scaloni en octubre de 2024, luego de la Copa América, para los encuentros por las eliminatorias frente a Chile y Colombia, en los que no tuvo minutos.

De hecho, tanto Soulé como su representante, Martín Guastadisegno, en su momento jugaron la carta del interés de Italia -posee doble nacionalidad- para que vista la Azzurra, con la intención de provocar una reacción de la selección argentina para evitar una fuga de talento. “Spalletti me quería, vino a hablarme tras un entrenamiento, se acercaba la Eurocopa, pero yo no podía traicionar a la Argentina”, expresó Soulé hace un tiempo a La Gazzetta dello Sport.

Lo más destacado de Roma 3 - Genoa 1

En declaraciones al sitio LaRoma24.it, Guastadisegno redobló la presión: “Matías está trabajando duro para la selección; es el único joven argentino que aún no ha tenido la oportunidad de jugar un minuto. Se está convirtiendo en un líder en un gran equipo como la Roma y se merece una oportunidad. Sabemos que Argentina tiene muchos jugadores en esa posición, pero con esta consistencia de rendimiento, Matías merece una convocatoria. Su sueño es jugar un Mundial. Es ítalo-argentino y no sé qué podría pasar si la situación con la Argentina no se resuelve. Todo está en orden ahora mismo; puedo asegurarles que legalmente tiene la oportunidad de ser convocado a la selección italiana".

A mediados de octubre, Scaloni fue cauto sobre las posibilidades de Soulé: “Está en el radar, como tantos otros chicos que nos pueden aportar. Ya estuvo con nosotros [Soulé], como Buonanotte, Garnacho, Carboni. Son chicos que vemos con futuro de selección, que podemos convocar en la medida que lo consideremos necesario". Dentro de la renovación que está llevando a cabo, Scaloni tiene más en cuenta a Nicolás Paz, Franco Mastantuono y Valentín Carboni. Y en las últimas cuatro citaciones apareció José López.

Soulé puso en marcha la victoria de Roma con un remate cruzado de zurda que se desvió levemente en el defensor Sebastián Otoa. Luego el arquero Sommariva le rechazó un disparo de derecha, envió el centro para el 2-0 de Manu Koné y de un tiro que bloqueó Sommariva llegó el 3-0 de Evan Ferguson.

Lo único negativo de la jornada para Soulé fue que dejó el campo a los 12 minutos del segundo tiempo por una molestia en la pierna derecha, que en principio no reviste gravedad. Antes del partido se dio un abrazo con Daniele De Rossi, el entrenador de Genoa que fue ídolo de Roma como futbolista -jugó 616 partidos, solo superado por los 785 de Francesco Totti- y era el director técnico cuando se incorporó Soulé. “Él [De Rossi] fue muy importante para mi llegada. Le di las gracias, es una leyenda aquí en Roma”, expresó Soulé tras el encuentro.

Paulo Dybala cubre la pelota ante Skiri Ostigard; la Joya disputó los 90 minutos de un partido después de dos meses FILIPPO MONTEFORTE - AFP

También fue un día importante para Paulo Dybala, que por tercera vez en la temporada disputó los 90 minutos -no lo hacía desde el 29 de octubre, ante Parma-, una continuidad siempre amenazada por sus lesiones musculares. La Joya, que mostró buen ritmo, estuvo cerca del gol con dos remates: uno salió por encima del travesaño y el otro lo manoteó el arquero.

Dybala finaliza su contrato en junio próximo, momento en el que se menciona una posible llegada a Boca. Mientras tanto, para Gasperini es una pieza importante en el ataque: “Si no tiene lesiones, siempre será tenido en cuenta. Roma no tiene otros jugadores con una calidad tan alta como Paulo. Él sabe jugar por la izquierda, la derecha o el centro. Es un jugador que siempre se muestra, pierde muy pocas pelotas y tiene jugadas geniales. Aumenta el juego de ataque de forma exponencial. Desafortunadamente, no siempre está disponible".