Una supercomputadora determinó qué selecciones tienen más chances de ganar la Copa del Mundo en 2026

Con el sorteo del Mundial 2026 ya consumado y el calendario comenzando a tomar forma, arrancó también el tiempo de las proyecciones. Serán 48 selecciones las que competirán entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, pero apenas un puñado aparece hoy con verdaderas chances para levantar la Copa del Mundo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. En ese juego de anticipaciones, la empresa Opta recurrió a su supercomputadora para ponerle números a la ilusión y al escepticismo.

El modelo estadístico, que procesa millones de simulaciones a partir de datos históricos, rendimientos recientes y proyecciones del plantel, ubicó a España como la principal candidata al título. El seleccionado dirigido por Luis de la Fuente aparece con un 17% de probabilidades de consagrarse campeón del mundo, apoyado en su condición de vigente campeón de Europa, la solidez colectiva y una generación que combina talento, juventud y experiencia en partes iguales. Para Opta, el equilibrio de su mediocampo y la variedad de recursos ofensivos marcan una diferencia en la antesala del torneo.

Lamine Yamal sueña con hacer un gran Mundial en 2026 MIGUEL MEDINA� - AFP�

Muy cerca aparece Francia, con un 14,1%. Campeón en 2018 y subcampeón en 2022, el equipo encabezado por Kylian Mbappé vuelve a presentarse como una máquina competitiva probada en los grandes escenarios. El antecedente inmediato y la continuidad de un núcleo duro en su plantel sostienen a Les Bleus como uno de los rivales a vencer.

El podio lo completa Inglaterra, con un 11,8%. El desembarco de Thomas Tuchel alimenta la expectativa de un seleccionado que lleva seis décadas de frustraciones mundialistas, pero que cuenta con una de las generaciones más talentosas de su historia reciente, con el goleador Harry Kane en plenitud. Para la supercomputadora, los Tres Leones tienen motivos para ilusionarse con romper la maldición que recae sobre ellos desde 1966.

Argentina, en el cuarto puesto

Recién en el cuarto lugar aparece la selección argentina, con un 8,7%. El dato resulta llamativo si se tiene en cuenta que la Albiceleste es la actual campeona del mundo y bicampeona de América, y que buscará algo que nadie logra desde el Brasil de 1962: defender el título.

La Argentina será cabeza de serie del Grupo J, con Austria, Argelia y Jordania ROBERTO SCHMIDT� - AFP�

El equipo de Lionel Scaloni llega con la base que conquistó Qatar 2022, lideró sin sobresaltos las Eliminatorias sudamericanas y todavía cuenta con Lionel Messi como bandera futbolística y simbólica. Compartirá el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania, y parte como uno de los equipos más temidos más allá de lo que marcan las probabilidades. Aunque todo parece indicar que tendrá un durísimo cruce en 16avos de final, frente a España o Uruguay.

Detrás se ubican Alemania (7,1%) y Portugal (6,6%). Ambos aparecen como candidatos secundarios, en parte por la irregularidad mostrada en los últimos torneos, aunque con la jerarquía suficiente para protagonizar un recorrido profundo. En el caso portugués, el Mundial podría marcar el cierre definitivo del ciclo de Cristiano Ronaldo.

Más relegado figura Brasil, con apenas un 5,6%. Cinco veces campeón del mundo y último ganador en suelo norteamericano, en México 1970, la Verdeamarela paga en el análisis de Opta sus recientes altibajos competitivos y un proceso de transición que ahora tiene a Carlo Ancelotti como conductor. El talento individual no está en discusión; la consistencia colectiva, sí.

Ancelotti sabe que tiene mucho trabajo para que Brasil sea candidato NELSON ALMEIDA - AFP

Entre los que hasta ahora nunca fueron campeones aparecen los Países Bajos, con un 5,2%, todavía en busca de su primera Copa tras el recuerdo reciente de las semifinales en la Euro 2024; Noruega, con un 2,3%, apoyada casi exclusivamente en el poder goleador de Erling Haaland; y Colombia, con un 2%, sustentada en su buena campaña en las Eliminatorias y el liderazgo ofensivo de Luis Díaz.

El informe también reparó en el rol de los anfitriones. México es el mejor posicionado de los tres organizadores, con un 1,3%, seguido por Estados Unidos (0,9%) y Canadá (0,4%). Ninguno de ellos logró jamás superar los cuartos de final en un Mundial, y el modelo estadístico refleja esas limitaciones históricas. Aun así, el partido inaugural se jugará en el Estadio Azteca y tendrá a México como protagonista, en otro capítulo de su larga relación con la Copa del Mundo.

Opta incluso asignó un 3,7% de probabilidades globales a los equipos que lleguen desde el repechaje, un número influenciado por la posible presencia de Italia, ausente en Rusia 2018 y Qatar 2022, pero siempre capaz de alterar cualquier pronóstico.

Top 10 de los máximos favoritos, según las estadísticas