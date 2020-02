Unión- Atlético Mineiro, por la Sudamericana: horario, TV y formaciones

CONMEBOL Sudamericana | Fase de grupos Sin Comienzo P Atlético Mineiro P Unión Santa Fe

Unión de Santa Fe visita este jueves a Atlético Mineiro en la revancha de la primera fase de la Copa Sudamericana, luego de haber ganado 3-0 en la ida.

El encuentro se juega a partir de las 21.30 en el estadio Arena Independencia, en Belo Horizonte, y es arbitrado por el colombiano Nicolás Gallo.

El DT Leonardo Madelón planteará un partido con cinco mediocampistas para intentar asegurarse la tenencia de la pelota, y utilizará a un único delantero, el ex Boca Walter Bou. Las únicas dudas son la presencia del mediocampista Jalil Elías, quien sufrió un golpe en la espalda y en el inicio de la semana todavía sentía dolor, aunque se estima que estará en condiciones, mientras que tampoco definió si jugará Gabriel Carabajal o bien lo hará Federico Milo.

En el Mineiro, que necesita ganar por cuatro goles de diferencia o por un 3-0 para definir la clasificación en una serie de penales, no jugará Allan, lesionado, y regresará el delantero Diego Tardelli. El entrenador del equipo, el venezolano Rafael Dudamel, no definió si será titular el argentino Franco Di Santo, mientras que está descartado el ecuatoriano Juan Cazares, ex Banfield, lesionado.

Probables Formaciones

Michael; Mailton, Réver, Gabriel o Igor Rabello y Fábio Santos o Guilherme Arana; Jair, Nathan y Dylan Borrero; Diego Tardelli, Hyoran y Marquinhos o Franco Di Santo. DT: Rafael Dudamel. Unión de Santa Fe: Sebastián Moyano; Brian Blasi, Franco Calderón, Jonathan Bottinelli y Claudio Corvalán; Javier Cabrera, Ezequiel Bonifacio, Javier Méndez, Jalil Elías y Gabriel Carabajal o Federico Milo; Walter Bou. DT: Leonardo Carol Madelón.

Cancha: Arena Independencia, de Atlético Mineiro.

Hora de inicio: 21.30.

TV: ESPN.