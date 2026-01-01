LA NACION

Calendario de River para 2026

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo afrontará, al menos, cuatro torneos este año: Apertura, Clausura, Copa Argentina y Copa Sudamericana

En 2026, River buscará cambiar rotundamente la imagen que mostró durante todo el año pasado
River se prepara para un 2026 atípico en comparación con los últimos años. Después de 10 participaciones consecutivas, no disputará la Copa Libertadores. ¿El motivo? Un 2025 para el olvido, con actuaciones por debajo de lo esperado en cada una de las competencias que disputó. Por eso, el objetivo de Marcelo Gallardo es que sus dirigidos puedan dar vuelta la página para volver a ser un equipo que pelee títulos.

En el plano local, se realizará el Apertura y el Clausura. En cada uno de esos certámenes habrá dos zonas de 15 equipos (idénticas y con la localía invertida entre torneo y torneo), 16 fechas -una interzonal y una por equipo contra su clásico rival o club “pareja”- y rondas de eliminación directa de octavos de final en adelante.

River debutará en el Torneo Apertura 2026 frente a Barracas Central como visitante
El Millonario integrará el Grupo B, como en este 2025, y tendrá en la zona a otros que, a priori, son candidatos: Rosario Central, Argentinos Juniors y Racing. En la fecha 6, la interzonal, se verá las caras con Vélez en el estadio José Amalfitani, mientras que el Superclásico ante Boca será en la 15° jornada, en la Bombonera.

En la Copa Argentina, certamen en el que fue campeón en 2015-16, 2016-17 y 2018-19, iniciará su participación nuevamente frente a Ciudad Bolívar, representante del Federal A, con fecha y sede a definir. En caso de avanzar, se enfrentará a Aldosivi o San Miguel. Con los restantes equipos grandes podría cruzarse en instancias más avanzadas: a Independiente podría verlo en cuartos de final, y a Boca, Racing o San Lorenzo en una hipotética final.

En la Sudamericana, River se clasificó directamente a la etapa de grupos. El sorteo de esa instancia está programado para marzo, pero el Millonario sabe que ocupará el Bombo 1. En su última participación, en 2015, quedó eliminado en semifinales tras perder con Huracán.

Fixture de River en el Torneo Apertura 2026

  • Vs. Barracas Central (V).
  • Vs. Gimnasia de La Plata (L).
  • Vs. Rosario Central (V).
  • Vs. Tigre (L).
  • Vs. Argentinos Juniors (V).
  • Vs. Vélez -interzonal- (V).
  • Vs. Banfield (L).
  • Vs. Independiente Rivadavia (V).
  • Vs. Atlético Tucumán (L).
  • Vs. Huracán (V).
  • Vs. Sarmiento de Junín (L).
  • Vs. Estudiantes de Río Cuarto (V).
  • Vs. Belgrano (L).
  • Vs. Racing (V).
  • Vs. Boca -interzonal- (L).
  • Vs. Aldosivi (L).

Mercado de pases de River

  • Altas: Aníbal Moreno (Palmeiras) y Fausto Vera (a préstamo desde Atlético Mineiro).
Aníbal Moreno y Fausto Vera ya tuvieron sus primeros entrenamientos con River
  • Bajas: Ignacio ‘Nacho’ Fernández (Gimnasia de La Plata), Miguel Borja (libre), Gonzalo ‘Pity’ Martínez (libre), Milton Casco (libre) y Enzo Pérez (libre).
