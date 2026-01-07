Enzo Pérez en Argentinos Juniors: cerca de los 40 años y con un contrato por “productividad”

Desde su primera salida de River, a principios de 2024, las especulaciones sobre los últimos años de la carrera de Enzo Pérez lo situaban volviendo a su provincia natal, Mendoza, con la opción de quemar los últimos cartuchos en el club que empezó a formarse, Deportivo Maipú, o en el que debutó en primera división, Godoy Cruz. Propuestas más interesantes desde lo competitivo, que también cubrían lo sentimental, lo retuvieron en Buenos Aires: regresó a Estudiantes por un año y luego tuvo un segundo ciclo en River, que concluyó en diciembre pasado, cuando Marcelo Gallardo decidió una renovación del plantel que dejó al margen a referentes como Enzo, Ignacio Fernández, Milton Casco y Pity Martínez.

El regreso a los orígenes fue pospuesto una vez más por el volante que el próximo 22 de febrero cumplirá 40 años. Este martes fue presentado como nuevo refuerzo de Argentinos, que en las redes sociales lo describió con un término que es un reconocimiento a su carrera: “jerarquía”. El club de la Paternal informó las condiciones de su incorporación: “Llegó como jugador libre y firmó contrato hasta diciembre bajo el esquema de productividad”.

Argentinos terminó tercero en la Tabla Anual 2025, detrás de Rosario Central y Boca, y obtuvo el derecho a disputar la segunda etapa preliminar de la Copa Libertadores. Enfrentará a Barcelona (Guayaquil) y, en caso de avanzar, le quedará otro play-off para llegar a la etapa de grupos.

El Bicho mantiene la base del plantel y fue a buscar en Enzo la experiencia necesaria para la competencia internacional. Fue un pedido del entrenador Nicolás Diez. “Hablé con Enzo porque lo ameritaba. Es un futbolista con una gran trayectoria y quiero que venga a disfrutar. Quería sumar a alguien con oficio porque, si no es la Libertadores, jugaremos la Copa Sudamericana. Tuvimos una muy buena charla futbolística; se había complicado un poco por lo económico, pero se pudo solucionar, la dirigencia trabajó muy bien. No tiene que venir a ser caudillo o a hacerse cargo del vestuario, nos va a ayudar a armar un mejor equipo", expresó Diez.

Si Argentinos supera los plays-offs y accede a la etapa de grupos de la Copa Libertadores, Enzo estará en posición de quedarse con un récord especial, que reflejaría su permanencia en el alto nivel: ser el futbolista con más partidos disputados en la competencia de clubes más importante de América del Sur. Acumula 109 encuentros y está a cuatro de la plusmarca de 113 del recordado exarquero paraguayo Ever Hugo Almeida.

Enzo Pérez estampa la firma en su contrato Argentinos Juniors

Pérez es doble campeón de la Libertadores. Lo fue con Estudiantes en 2009 y con River en 2018. En más de un centenar de cotejos convirtió seis goles y dio cinco asistencias. Dos de esos tantos fueron en el Monumental contra Jorge Wilstermann en 2017, con la particularidad de que el segundo quedó en la memoria de los hinchas porque corrió 70 metros con la pelota y dejó a tres rivales en el camino para definir ante la salida del arquero. Fue una jugada más de un velocista o de un creativo que de un mediocampista siempre pendiente de cubrir las espaldas de los compañeros que atacan, realizar relevos y aclarar la salida de la pelota a un toque.

Tan histórico como ese gol fue una de sus presencias, ya que las circunstancias lo llevaron a abandonar su puesto natural para ser arquero. No fue por unos minutos a causa de una expulsión que River ya no podía cubrir con un cambio durante el partido. Debió atajar los 90 minutos, en una decisión extrema tomada días antes del encuentro por Gallardo, a causa de que gran parte del plantel había quedado aislado por contagio de covid. El 19 de mayo de 2021, con un buzo amarillo fluorescente, Enzo cubrió las bajas de Franco Armani, Germán Luz, Franco Petroli y Enrique Bologna en el 2-1 sobre Independiente Santa Fe (Bogotá). Otro hito ganador en su carrera.

Enzo debutó en la Libertadores el 12 de febrero de 2008, con la camiseta de Estudiantes, en la derrota 1-0 frente a Deportivo Cuenca. Su último cotejo fue el 24 de noviembre de 2025, en la eliminación de River frente a Palmeiras por los cuartos de final, cuando debió salir por un corte profundo en una pierna, que le demandó un mes de recuperación.

Del total de 109 partidos, 67 fueron en River y 42 en Estudiantes. El récord de 113 de Almeida lo consiguió como integrante en Olimpia, donde conquistó dos Libertadores. Enzo alcanzó como jugador de campo una longevidad que es más frecuente en los arqueros. En Argentinos podrá ser socio o alternativa a Federico Fattori, un N° 5 también con mucha presencia y sentido colectivo. Enzo se suma bajo la figura de un contrato por “productividad”, desafío y responsabilidad de los que nunca escapó.