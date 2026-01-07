Horarios de los partidos de River del Torneo de Verano 2026

River comenzó la pretemporada mucho antes que el resto de los equipos de la Primera División del fútbol argentino. Todos los clubes coordinaron retomar sus actividades a comienzos de este 2026, pero Marcelo Gallardo reunió a sus dirigidos el 20 de diciembre en River Camp, para luego viajar a San Martín de los Andes el 2 de enero. El objetivo, lógicamente, es mejorar el rendimiento con urgencia tras un 2025 para el olvido.

En ese contexto, el Millonario ya planificó y confirmó dos amistosos, ambos en el marco de la “Serie Río de la Plata”, uno de los Torneos de Verano que afrontarán algunos equipos argentinos en este comienzo de año. Primero se verá las caras con Millonarios, de Colombia, el domingo 11 de enero en el estadio Campus de Maldonado, y luego jugará con Peñarol, de Uruguay, el sábado 17 en la misma sede.

El último encuentro de River frente a los Embajadores fue el 9 de julio del año pasado, también en un amistoso, y empataron 1 a 1 por los goles de Facundo Colidio -R- y Santiago Giordana -M-. El antecedente más reciente frente al Manya, en tanto, es del 29 de marzo de 2016, en el estreno del estadio “Campeón del Siglo” de Peñarol, con goleada del local por 4 a 1 con tantos de Diego Forlán, Miguel Murillo, Luis Aguiar y Cristian Palacios (Ignacio ‘Nacho’ Fernández convirtió el único tanto del Millonario).

El estadio Campeón del Siglo fue sede del último amistoso entre Peñarol y River, en 2016, con goleada del local por 4 a 1 Peñarol

Amistosos de River en 2026

River vs. Millonarios (Colombia) - Domingo 11 de enero a las 21 en el estadio Campus de Maldonado, Uruguay.

River vs. Peñarol (Uruguay) - Sábado 17 de enero a las 22 en el estadio Campus de Maldonado, Uruguay.

Durante este 2026, River afrontará, como mínimo, cuatro torneos. En el plano local, se realizará el Apertura y el Clausura. En cada uno de esos certámenes habrá dos zonas de 15 equipos (idénticas y con la localía invertida entre torneo y torneo), 16 fechas -una interzonal y una por equipo contra su clásico rival o club “pareja”- y rondas de eliminación directa de octavos de final en adelante.

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo integrará el Grupo B, como en 2025, y tendrá en la zona a otros que, a priori, son candidatos al título: Rosario Central, Argentinos Juniors y Racing. En la fecha 6, la interzonal, se verá las caras con Vélez en el estadio José Amalfitani, mientras que el Superclásico ante Boca será en la 15° jornada, en la Bombonera.

Marcelo Gallardo sabe que está en deuda, por lo que quiere armar un plantel competitivo para la temporada venidera Fotobaires

En la Copa Argentina, certamen en el que fue campeón en 2015-16, 2016-17 y 2018-19, iniciará su participación frente a Ciudad Bolívar, representante del Federal A, el martes 17 de febrero en una sede a confirmar. En caso de avanzar, se enfrentará a Aldosivi o San Miguel. Con los restantes equipos grandes podría cruzarse en instancias más avanzadas: a Independiente podría verlo en cuartos de final, y a Boca, Racing o San Lorenzo en una hipotética final.

No disputará la Copa Libertadores, pero jugará la Sudamericana, a la que se clasificó directamente a la etapa de grupos. El sorteo de esa instancia está programado para marzo, pero el Millonario sabe que ocupará el Bombo 1. En su última participación, en 2015, quedó eliminado en semifinales tras perder con Huracán.