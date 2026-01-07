Quién es el jugador más caro del mundo y qué argentinos integran la lista de los 100 futbolistas mejores valuados

En el arranque de 2026 se conoció el informe de CIES Football Observatory sobre el top de 100 valores futbolísticos y en el cima aparece Lamine Yamal, de 18 años, con una tasación de unos 343 millones de euros y triplica el valor de mercado de los jugadores de su generación, los menores de 20 años. Y en esa nómina, dentro del Top 20 aparecen dos jugadores argentinos campeones del mundo y otros cuatro en puestos inferiores.

Yamal sigue siendo el jugador más caro del mundo y supera a Erling Haaland, valuado en 255 millones de euros y Kylian Mbappé, valuado en 201 millones de euros. Dentro del Top 10 Real Madrid es el club que más jugadores tiene (Mbappé, Jude Bellingham y Arda Güler)y después lo siguen Barcelona (Yamal y Pedri) y y Paris Saint Germain (Désiré Doué y João Neves).

Erling Haaland ocupa el segundo lugar del informe de CIES con una valor de 255 millones de euros. DARREN STAPLES - AFP

En enero del año pasado, Jude Bellingham encabezaba la lista y ahora ocupa el cuarto puesto con 153 millones de euros. El inglés se sitúa por delante del francés del Bayern de Munich, Michael Olise (137), y de Florian Wirtz (136).

Justo por detrás del Top 10 de los jugadores más valiosos en términos de transferencias aparece Julián Álvarez que según CIES tiene una cotización de 127.5 millones de euros. Mientras que en el borde del Top 20 aparecen dos argentinos: Lautaro Martínez está en el puesto 19 con un valor de 109.6 millones de euros y Enzo Fernández aparece en el 21 con un valor estimado de 103.7 millones de euros. Otros argentinos que aparecen en la lista son Franco Mastantuono, en el puesto 31 (94.3 millones de euros), Alejandro Garnacho en el 54 (82 millones de euros) y Giuliano Simeone en el 67 (74.3 millones de euros).

Julián Álvarez, en el puesto 11, según CIES tiene una cotización de 127.5 millones de euros Oscar Manuel Sanchez� - ZUMA Press Wire�

El valor más alto por un jugador fuera de las cinco grandes ligas europeas está en poder de Vitor Roque (85), ex del Barcelona y ahora en Palmeiras. Está por delante del delantero español Samu Aghehowa de Porto (76) y del extremo portugués Geovany Quenda de Sporting CP (70) de Chelsea.

Los mayores valores según el CIES

1 - Lamine Yamal (Barcelona) - 343.1 millones de euros

2 - Erling Haaland (Manchester City) - 255.1 millones de euros

3 - Kylian Mbappé (Real Madrid) - 201.3 millones de euros

4 - Jude Bellingham (Real Madrid) - 153.1 millones de euros

5 - Michael Olise (Bayern Munich) - 136.9 millones de euros

6 - Florian Wirtz (Liverpool) - 135.8 millones de euros

7 - Désiré Doué (Paris Saint Germain) - 134.6 millones de euros

8 - João Neves (Paris Saint Germain) - 130.6 millones de euros

9 - Arda Güler (Real Madrid) - 130.3 millones de euros

10 - Pedri González (Barcelona) - 130 millones de euros

11- Julián Álvarez (Atlético de Madrid) - 127.5 millones de euros

19 - Lautaro Martínez (Inter) - 109.6 millones de euros

21 - Enzo Fernández (Chelsea) - 103.7 millones de euros

31 - Franco Mastantuono (Real Madrid) - 94.3 millones de euros

54 - Alejandro Garnacho (Chelsea) - 82 millones de euros)

67 - Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) - 74.3 millones de euros.