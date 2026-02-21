Unión Santa Fe vs. Aldosivi, por el Torneo Apertura 2026: día, hora y cómo ver online

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Juegan este domingo desde las las 21.30h; cómo llegan, la tabla de posiciones y todo lo que hay que saber
- 1 minuto de lectura'
Unión Santa Fe y Aldosivi se enfrentan este domingo desde las 21.30h en el estadio 15 de Abril, por la fecha 6 del Torneo Apertura 2026. El partido se puede ver online contratando el Pack Fútbol de Flow, Telecentro Play y DGO, y seguir el minuto a minuto, con estadísticas y los videos de los goles, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.
En este torneo, Unión Santa Fe viene de empatar ante San Lorenzo por 0-0 mientras que Aldosivi llega de perder ante Tigre por 1-0. Unión Santa Fe suma 5 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Aldosivi tiene 3 puntos.
Todo lo que hay que saber
- Unión Santa Fe vs. Aldosivi
- Hora: las 21.30h
- Partido correspondiente a la fecha 6 del Torneo Apertura 2026
- ¿Cómo ver online? Pack Fútbol (ESPN Premium y TNT Sports)
- ¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com
El resultado en vivo
Así están Unión Santa Fe y Aldosivi en la tabla de posiciones
Cómo se disputa la primera división del fútbol argentino en 2026
El Campeonato de Primera División 2026 tiene el siguiente sistema: se dividen dos copas, en Apertura (primera parte del año) y Clausura (segundo semestre), con dos grupos, con una etapa clasificatoria seguido de otra eliminatoria a partido único. Los equipos están divididos en dos grupos de 15 integrantes cada uno, en un sistema de todos contra todos, más un interzonal por fecha (corresponde al clásico o a un simple emparejamiento). Los ocho primeros de cada grupo avanzan a octavos de final y desde ahí se juega toda la llave a partido único, con ventaja de localía para el mejor ubicado en la etapa previa.
Ficha del partido
Cómo es la clasificación a las Copas 2027
Argentina dispone de seis lugares para la Copa Libertadores 2027, cinco de ellos en la etapa de grupos y el restante en la fase 2. Los campeones del torneo Apertura, el torneo Clausura y la Copa Argentina obtienen un cupo cada uno. Los restantes lugares los consiguen los tres primeros de la tabla general anual que no hayan sido campeones. Dicha clasificación contempla los puntos obtenidos en los torneos Apertura y Clausura, pero solo en la etapa de grupos (no se consideran los partidos de cruces de eliminación).
- Argentina 1: El campeón del Torneo Apertura 2026
- Argentina 2: El campeón del Torneo Clausura 2026
- Argentina 3: El campeón de la Copa Argentina 2026
- Argentina 4: El primer ubicado en la tabla general de la temporada 2026, excluidos los campeones
- Argentina 5: El segundo ubicado
- Argentina 6: El tercer ubicado
Por otro lado, a la Copa Sudamericana 2027 acceden otros seis equipos, que también salen de esa misma tabla general y son los mejores ubicados después de los clasificados a la Libertadores. Si un equipo que ocupa las posiciones de clasificación a la Sudamericana ya estuviera clasificado a la Libertadores por haber sido campeón de alguno de los torneos mencionados, el lugar en la Sudamericana será para su más inmediato perseguidor en esas posiciones.
- Argentina 1: El primer ubicado en la tabla general de la temporada 2026, luego de los clasificados a la Copa Libertadores 2026
- Argentina 2: El segundo ubicado
- Argentina 3: El tercer ubicado
- Argentina 4: El cuarto ubicado
- Argentina 5: El quinto ubicado
- Argentina 6: El sexto ubicado
Otras noticias de Fútbol argentino
Boca empeora. Los hinchas reprobaron a Claudio Ubeda, que tras el 0-0 con Racing dijo: “Estoy tranquilo; la actitud fue muy buena”
“Dejá de lado el personaje”. Espinoza cobró un llamativo penal para Instituto y el cuerpo técnico de Atlético Tucumán le reclamó
Situación límite. La noche que hasta Cavani sintió el enojo de los hinchas de Boca: se fue silbado de la Bombonera
- 1
A qué hora juega Rosario Central vs. Talleres por el Torneo Apertura 2026 hoy
- 2
A qué hora juega Boca vs. Racing por el Torneo Apertura 2026 hoy
- 3
Días, horarios, TV y árbitros: así se juega la fecha 6 del Torneo Apertura 2026
- 4
Eduardo Domínguez se va de Estudiantes y continuará su carrera en Atlético Mineiro