Nacho Fernández está en la lista de Scaloni para la Copa América; Pratto, afuera Fuente: Archivo

Juan Patricio Balbi Vignolo SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de mayo de 2019 • 15:47

River atraviesa un alentador momento futbolístico. Más allá de la eliminación en la Copa de la Superliga, y de un inicio turbulento de año con tres derrotas en fila en enero, el equipo de Marcelo Gallardo ha sostenido durante todo el primer semestre el buen nivel que mostró en un exitoso 2018 y supo potenciar virtudes y disminuir déficits para seguir afianzándose como un duro rival.

Tras 13 victorias, siete empates y cinco derrotas en 2019, ahora tendrá la Recopa Sudamericana como objetivo central, mientras seis de los titulares se ilusionan con poder estar en la Copa América de Brasil : Franco Armani, Gonzalo Montiel, Milton Casco, Exequiel Palacios, Ignacio Fernández y Matías Suárez integran la lista de 40 jugadores que confeccionó Lionel Scaloni , entrenador de la Selección Argentina .

La gran sorpresa, no por su rendimiento sino porque nunca ha sido convocado por el actual DT, es Nacho Fernández, el punto individual más alto de River durante el año, siendo eje central del juego del Millonario ante la lesión de Juanfer Quintero y consolidándose como una pieza cerebral y fundamental para la estructura de Marcelo Gallardo. Así, el volante de 29 años reconoce que está en el mejor momento de su carrera y se ilusiona con la Copa América.

Estoy en mi mejor momento desde lo futbolístico y lo físico, algo que me costaba. Por ahí tiene que ver con la madurez. Este semestre fui constante y me vino muy bien Nacho Fernández

"Me siento muy bien, desde lo físico estoy en mi mejor momento desde que llegué y también en lo futbolístico, acompañado por el buen rendimiento del equipo. Cuando eso acompaña, uno quizás puede resaltar más gracias a la ayuda de los compañeros. Por ese lado, uno siempre mantiene una pequeña esperanza de estar en la Selección, pero fue una linda sorpresa y no me lo imaginaba. Estaba pendiente, pero me sorprendió y me enteré por los medios", comentó Fernández en rueda de prensa tras el entrenamiento matutino en el River Camp.

"¿A quién no le gustaría ser el socio de Messi? Me encantaría, pero creo que la Selección tiene muchísimos grandes jugadores de muy buen pie que pueden ser también socios de Messi. Estoy muy orgulloso de estar en la lista y me pone muy contento. Si quedás afuera o no, es otra cosa. Y si no me toca estar entre los 23, hay que apoyar desde afuera porque es la Selección Argentina", reconoció Nacho.

El zurdo mediocampista tuvo su primera experiencia con la albiceleste en la primera gira de Jorge Sampaoli en junio de 2017: fue al banco en la victoria 1-0 frente a Brasil del debut y luego ingresó 20 minutos (reemplazó a Alejandro Gómez) en el 6-0 a Singapur y hasta le brindó una asistencia a Ángel Di María para el último gol. En aquella oportunidad, compartió el viaje con Lucas Alario y Jonatan Maidana, integrantes del plantel millonario, mientras que esta vez podría hacerlo con otros cinco actuales compañeros.

"Lógicamente que en este caso los que estamos convocados es gracias a lo que hace todo el plantel y todo el cuerpo técnico que nos potencia permanentemente, entonces cuando uno rinde a nivel equipo después aparecen las citaciones. En mi caso, trato de asumir siempre la responsabilidad, esté quien esté. Cuando estaba Juanfer, él manejaba la pelota y yo descargaba mucho más. Ahora trato de hacer lo que me pide el técnico y me baso en eso", comentó Fernández, y también destacó su constancia en los rendimientos.

"Me siento muy bien desde la parte física que es algo que por ahí siempre me costaba, entonces estoy en mi mejor momento. Por ahí tiene que ver con la madurez, en tratar de hacerle caso a todo lo que dice el profe. Este semestre fui bastante constante y creo que eso me vino muy bien", reconoció el hombre de Dudignac, Buenos Aires.

Nacho Fernández y Pratto son dos de los puntos más altos de River en el semestre Crédito: Diego Haliasz / Prensa River

La crítica de Pratto: "No se mide todo con la misma vara"

Una de las grandes figuras de la temporada en River fue Lucas Pratto . Desde su llegada al club en enero de 2018, acumula 65 partidos en los que marcó 21 goles y repartió 16 asistencias, logrando así un promedio de un gol o una asistencia cada 133 minutos. Además de sus números y de sus apariciones en momentos cúlmines, se ha vuelto un futbolista fundamental para Gallardo, quien lo considera uno de los pilares más vitales en su estructura de juego.

Pero, a pesar de eso, su gran presente no lo catapultó a la Selección, ya que Scaloni no lo convocó durante su ciclo ni lo sumó a la lista de 40 futbolistas para diagramar la nómina final de la Copa América. Más allá de que Pratto fue muy correcto, felicitó a sus compañeros citados y hasta optó por evitar tocar el tema en profundidad, también fue crítico ante la situación.

"No miro ni hablo mucho de la Selección. Uno a veces cree que con rendimientos en un club grande puede llegar, pero no se mide con la misma vara. He hecho goles y he tenido muy buenos rendimientos. Y otros jugadores, en otros momentos o este, con menor rendimiento, han tenido mayores posibilidades", comentó el delantero de 30 años en rueda de prensa y sentenció: "No tuve ningún acercamiento, no hablo con nadie de la Selección hace dos años".

Pratto jugó cinco partidos con la Selección que dirigía Edgardo Bauza en las Eliminatorias Rusia 2018: fue cuatro veces titular (1-0 a Uruguay, 2-2 con Venezuela, 3-0 a Colombia y 0-2 con Bolivia), una vez ingresó desde el banco (0-1 con Paraguay) y anotó dos goles en sus 350 minutos (a Colombia y a Venezuela).